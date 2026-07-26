Mượn sách giáo khoa miễn phí, làm mất có phải đền?

Học sinh làm mất, hư hỏng sách giáo khoa mượn miễn phí thì phải đền bằng tiền mặt hoặc hiện vật, ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng.

100% học sinh cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. Ảnh minh họa: Trần Hiền.

Theo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung, kể từ ngày 1/1/2026, toàn quốc sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Theo lộ trình, học sinh cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa bắt đầu từ năm học 2029-2030.

Dù lộ trình toàn quốc còn 3 năm nữa, song từ năm học 2026-2027, một số địa phương như TP Huế, TP.HCM, Quảng Ninh... cho biết sẽ triển khai chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí do cân đối được ngân sách.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, chính sách được triển khai theo mô hình thư viện dùng chung: Nhà nước đầu tư mua sắm sách giáo khoa để trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục. Học sinh và giáo viên được mượn sách giáo khoa sử dụng trong năm học hoặc học kỳ và hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng để tiếp tục quản lý, tái sử dụng.

Quy định cũng nêu rõ sách giáo khoa được mua sắm bằng ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ sở giáo dục công lập. Do đó, các hành vi như thu phí trái quy định, cung ứng sách không đúng danh mục, lập hồ sơ khống hoặc gây thất thoát tài sản công đều bị nghiêm cấm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo có trách nhiệm ban hành nội quy mượn, trả sách giáo khoa; chủ trì, phối hợp với gia đình, người giám hộ học sinh và học sinh trong việc bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa.

Trường hợp học sinh, sinh viên làm mất hoặc hư hỏng sách giáo khoa, giáo trình do nguyên nhân chủ quan thì học sinh, sinh viên hoặc cha mẹ, người giám hộ của học sinh có trách nhiệm bồi hoàn cho cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo. Hình thức là bồi hoàn bằng hiện vật (sách giáo khoa) hoặc bồi hoàn bằng tiền mặt. Cụ thể:

Hình thức bồi hoàn ưu tiên bằng hiện vật là sách giáo khoa, giáo trình cùng loại, đúng danh mục và quy chuẩn kỹ thuật.

Trường hợp bồi hoàn bằng tiền mặt, mức bồi hoàn được xác định dựa trên giá thực tế mua sắm tại thời điểm gần nhất và giá trị sử dụng còn lại của tài liệu.

Mức bồi hoàn bằng tiền mặt được xác định như sau:

Thu 80% giá trị thực tế mua sắm đối với sách giáo khoa, giáo trình có thời gian sử dụng dưới 1 năm hoặc mới đưa vào sử dụng lần đầu;

Thu 50% giá trị thực tế mua sắm đối với sách giáo khoa, giáo trình có thời gian sử dụng từ 1 năm đến dưới 3 năm;

Thu 20% giá trị thực tế mua sắm đối với sách giáo khoa, giáo trình có thời gian sử dụng từ 3 năm đến 5 năm;

Không thu bồi hoàn đối với sách giáo khoa, giáo trình có thời gian sử dụng trên 5 năm.

Cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo có trách nhiệm theo dõi, lập biên bản xác định tình trạng tài sản và niêm yết công khai mức bồi hoàn tại đơn vị. Nguồn thu từ bồi hoàn được quản lý và sử dụng đúng mục đích để mua sắm bổ sung, sửa chữa sách giáo khoa, giáo trình theo quy định tại nghị định.

Nghị định cũng nêu rõ trường hợp học sinh, sinh viên làm mất hoặc hư hỏng sách giáo khoa, giáo trình do nguyên nhân khách quan (như thiên tai, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng khác) không phải bồi hoàn chi phí.