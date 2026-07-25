Sách giáo khoa năm 2026 có giá cao nhất 284.000 đồng/bộ

Năm học 2026-2027, giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 dao động 155.000-284.000 đồng/bộ, giảm bình quân 13,3% so với năm ngoái.

Giá sách giáo khoa giảm bình quân 13,3% so với năm học trước. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã công bố giá sách giáo khoa từng cuốn từ lớp 1 đến lớp 12, áp dụng cho năm học 2026-2027. Đây là năm học đầu tiên cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa là bộ Kết nối tri thức với cuộc sống.

So với năm học trước, giá sách giáo khoa năm học tới (từ lớp 1 đến lớp 12) được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3%. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết việc giảm giá sách là do tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông.

Giá sách giáo khoa từ lớp 1 tới lớp 5 dao động 155.200-206.700 đồng/bộ; từ lớp 6 đến lớp 9 dao động 209.300-242.200.

Riêng từ lớp 10 đến lớp 12, giá mỗi bộ sách giáo khoa không cố định, do phụ thuộc vào 4 môn lựa chọn và 3 chuyên đề mà học sinh lựa chọn. Khảo sát trên bảng giá niêm yết cho thấy nếu lựa chọn những môn học, chuyên đề có giá sách cao nhất, chi phí cao nhất dao động 258.600-284.000 đồng/bộ sách (tùy lớp).

Giá sách giáo khoa các khối lớp năm học 2026-2027 cụ thể như sau:

Giá một bộ sách giáo khoa 2026-2027 Giảm bình quân 13,3% so với năm học trước — đơn vị: đồng/bộ

Tiểu học (lớp 1-5)

THCS (lớp 6-9) Lớp 1

157.000 Lớp 2

155.200 Lớp 3

191.600 Lớp 4

200.900 Lớp 5

206.700 Lớp 6

210.700 Lớp 7

209.300 Lớp 8

220.100 Lớp 9

242.200 THPT (lớp 10-12) Mỗi bộ tùy 4 môn lựa chọn và 3 chuyên đề, nên giá không cố định. Lớp 10 533.500 đ Lớp 11 561.100 đ Lớp 12 578.000 đ Số trên là giá trọn bộ 47 cuốn. Bộ sách thực tế học sinh chọn dao động 258.600-284.000 đồng mỗi bộ, tùy lớp. Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Giá sách giáo khoa chi tiết từng cuốn như sau:

Giá chi tiết từng cuốn theo lớp Chọn một lớp để xem bảng giá từng cuốn — đơn vị: đồng/cuốn Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Sách giáo khoa Tiếng Việt 1, tập một 23.500 Tiếng Việt 1, tập hai 22.500 Toán 1, tập một 14.000 Toán 1, tập hai 12.900 Đạo đức 1 8.800 Tự nhiên và Xã hội 1 16.000 Âm nhạc 1 7.000 Mĩ thuật 1 8.800 Giáo dục thể chất 1 12.200 Hoạt động trải nghiệm 1 10.800 Tiếng Anh Tiếng Anh 1 - Global Success 20.500 Trọn bộ (gồm Tiếng Anh) 157.000 đ Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập một 18.600 Tiếng Việt 2, tập hai 18.600 Toán 2, tập một 17.300 Toán 2, tập hai 17.000 Đạo đức 2 8.800 Tự nhiên và Xã hội 2 15.400 Âm nhạc 2 7.500 Mĩ thuật 2 7.900 Giáo dục thể chất 2 12.100 Hoạt động trải nghiệm 2 12.100 Tiếng Anh Tiếng Anh 2 - Global Success 19.900 Trọn bộ (gồm Tiếng Anh) 155.200 đ Sách giáo khoa Tiếng Việt 3, tập một 19.400 Tiếng Việt 3, tập hai 18.200 Toán 3, tập một 15.500 Toán 3, tập hai 15.900 Đạo đức 3 8.400 Tự nhiên và Xã hội 3 15.900 Âm nhạc 3 7.900 Mĩ thuật 3 7.900 Tin học 3 9.200 Công nghệ 3 7.900 Giáo dục thể chất 3 12.100 Hoạt động trải nghiệm 3 14.000 Tiếng Anh Tiếng Anh 3, tập một - Global Success 20.000 Tiếng Anh 3, tập hai - Global Success 19.300 Trọn bộ (gồm Tiếng Anh) 191.600 đ Sách giáo khoa Tiếng Việt 4, tập một 19.000 Tiếng Việt 4, tập hai 18.500 Toán 4, tập một 15.000 Toán 4, tập hai 12.700 Đạo đức 4 7.700 Khoa học 4 15.100 Lịch sử và Địa lí 4 16.000 Âm nhạc 4 8.400 Mĩ thuật 4 7.900 Tin học 4 9.300 Công nghệ 4 7.600 Giáo dục thể chất 4 11.700 Hoạt động trải nghiệm 4 12.200 Tiếng Anh Tiếng Anh 4, tập một - Global Success 20.300 Tiếng Anh 4, tập hai - Global Success 19.500 Trọn bộ (gồm Tiếng Anh) 200.900 đ Sách giáo khoa Tiếng Việt 5, tập một 20.000 Tiếng Việt 5, tập hai 18.600 Toán 5, tập một 18.000 Toán 5, tập hai 17.500 Đạo đức 5 7.600 Khoa học 5 14.000 Lịch sử và Địa lí 5 15.500 Âm nhạc 5 8.500 Mĩ thuật 5 7.900 Tin học 5 9.700 Công nghệ 5 6.300 Giáo dục thể chất 5 10.400 Hoạt động trải nghiệm 5 13.100 Tiếng Anh Tiếng Anh 5, tập một - Global Success 20.200 Tiếng Anh 5, tập hai - Global Success 19.400 Trọn bộ (gồm Tiếng Anh) 206.700 đ Sách giáo khoa Ngữ văn 6, tập một 17.400 Ngữ văn 6, tập hai 15.400 Toán 6, tập một 15.900 Toán 6, tập hai 14.400 Khoa học tự nhiên 6 24.800 Công nghệ 6 10.000 Lịch sử và Địa lí 6 25.200 Giáo dục công dân 6 7.500 Giáo dục thể chất 6 13.900 Âm nhạc 6 8.300 Mĩ thuật 6 8.400 Tin học 6 9.000 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 6.700 Tiếng Anh Tiếng Anh 6, tập một - Global Success 16.900 Tiếng Anh 6, tập hai - Global Success 16.900 Trọn bộ (gồm Tiếng Anh) 210.700 đ Sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập một 17.800 Ngữ văn 7, tập hai 17.000 Toán 7, tập một 15.400 Toán 7, tập hai 14.900 Khoa học tự nhiên 7 22.900 Công nghệ 7 10.100 Lịch sử và Địa lí 7 23.300 Giáo dục công dân 7 7.900 Giáo dục thể chất 7 12.200 Âm nhạc 7 8.300 Mĩ thuật 7 8.800 Tin học 7 9.600 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 8.100 Tiếng Anh Tiếng Anh 7 - Global Success 33.000 Trọn bộ (gồm Tiếng Anh) 209.300 đ Sách giáo khoa Ngữ văn 8, tập một 16.900 Ngữ văn 8, tập hai 17.000 Toán 8, tập một 16.000 Toán 8, tập hai 17.900 Khoa học tự nhiên 8 25.000 Công nghệ 8 13.300 Lịch sử và Địa lí 8 22.400 Giáo dục công dân 8 8.400 Giáo dục thể chất 8 12.200 Âm nhạc 8 7.900 Mĩ thuật 8 8.400 Tin học 8 11.900 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 8.600 Tiếng Anh Tiếng Anh 8 - Global Success 34.200 Trọn bộ (gồm Tiếng Anh) 220.100 đ Sách giáo khoa Ngữ văn 9, tập một 19.400 Ngữ văn 9, tập hai 17.900 Toán 9, tập một 15.500 Toán 9, tập hai 17.000 Khoa học tự nhiên 9 27.500 Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp 4.600 Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà 5.600 Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Trồng cây ăn quả 8.600 Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Chế biến thực phẩm 9.000 Lịch sử và Địa lí 9 28.700 Giáo dục công dân 9 6.700 Giáo dục thể chất 9 12.200 Âm nhạc 9 7.900 Mĩ thuật 9 8.400 Tin học 9 11.500 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 7.700 Tiếng Anh Tiếng Anh 9 - Global Success 34.000 Trọn bộ (gồm Tiếng Anh) 242.200 đ Sách giáo khoa Ngữ văn 10, tập một 20.200 Ngữ văn 10, tập hai 16.500 Toán 10, tập một 12.800 Toán 10, tập hai 12.400 Vật lí 10 17.100 Hóa học 10 14.900 Sinh học 10 19.600 Lịch sử 10 13.900 Địa lí 10 14.500 Âm nhạc 10 16.000 Tin học 10 20.500 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 19.200 Giáo dục thể chất 10 - Bóng đá 11.100 Giáo dục thể chất 10 - Bóng rổ 10.000 Giáo dục thể chất 10 - Bóng chuyền 10.600 Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông 12.100 Công nghệ 10: Thiết kế và Công nghệ 18.100 Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt 19.700 Mĩ thuật 10 - Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện 7.000 Mĩ thuật 10 - Thiết kế đồ hoạ 6.000 Mĩ thuật 10 - Thiết kế thời trang 6.000 Mĩ thuật 10 - Thiết kế mĩ thuật Sân khấu, Điện ảnh 6.000 Mĩ thuật 10 - Lí luận và Lịch sử mĩ thuật 6.000 Mĩ thuật 10 - Điêu khắc 6.000 Mĩ thuật 10 - Kiến trúc 6.000 Mĩ thuật 10 - Hội hoạ 6.000 Mĩ thuật 10 - Đồ hoạ (tranh in) 6.000 Mĩ thuật 10 - Thiết kế công nghiệp 6.000 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 9.100 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10 11.400 Chuyên đề học tập Chuyên đề Ngữ văn 10 12.900 Chuyên đề Toán 10 7.600 Chuyên đề Vật lí 10 9.500 Chuyên đề Hóa học 10 9.100 Chuyên đề Sinh học 10 10.800 Chuyên đề Lịch sử 10 8.200 Chuyên đề Địa lí 10 5.400 Chuyên đề Âm nhạc 10 9.000 Chuyên đề Mĩ thuật 10 11.000 Chuyên đề Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 10.000 Chuyên đề Tin học 10: Khoa học máy tính 13.000 Chuyên đề Tin học 10: Tin học ứng dụng 14.000 Chuyên đề Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ 10.000 Chuyên đề Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt 11.000 Tiếng Anh Tiếng Anh 10 - Global Success 31.300 Lớp 10-12 chọn 4 môn và 3 chuyên đề nên giá mỗi bộ không cố định; bộ thực tế dao động 258.600-284.000 đồng. Sách giáo khoa Ngữ văn 11, tập một 19.800 Ngữ văn 11, tập hai 16.100 Toán 11, tập một 16.200 Toán 11, tập hai 13.900 Vật lí 11 14.600 Hóa học 11 19.300 Sinh học 11 23.100 Lịch sử 11 12.100 Địa lí 11 20.900 Âm nhạc 11 15.000 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 18.600 Giáo dục thể chất 11 - Bóng đá 13.000 Giáo dục thể chất 11 - Bóng chuyền 8.500 Giáo dục thể chất 11 - Bóng rổ 11.000 Giáo dục thể chất 11 - Cầu lông 13.000 Công nghệ 11 - Cơ khí 18.700 Công nghệ 11 - Chăn nuôi 18.000 Tin học 11 - Định hướng Tin học ứng dụng 19.000 Tin học 11 - Định hướng Khoa học máy tính 20.000 Mĩ thuật 11 - Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện 6.000 Mĩ thuật 11 - Thiết kế đồ hoạ 6.000 Mĩ thuật 11 - Thiết kế thời trang 7.000 Mĩ thuật 11 - Thiết kế mĩ thuật Sân khấu, Điện ảnh 6.000 Mĩ thuật 11 - Lí luận và Lịch sử mĩ thuật 6.000 Mĩ thuật 11 - Điêu khắc 6.000 Mĩ thuật 11 - Kiến trúc 6.000 Mĩ thuật 11 - Hội hoạ 6.000 Mĩ thuật 11 - Đồ hoạ (tranh in) 6.000 Mĩ thuật 11 - Thiết kế công nghiệp 6.000 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 9.000 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 11 9.500 Chuyên đề học tập Chuyên đề Ngữ văn 11 11.900 Chuyên đề Toán 11 9.900 Chuyên đề Vật lí 11 7.800 Chuyên đề Hoá học 11 7.300 Chuyên đề Sinh học 11 9.000 Chuyên đề Lịch sử 11 8.000 Chuyên đề Địa lí 11 8.400 Chuyên đề Âm nhạc 11 9.000 Chuyên đề Mĩ thuật 11 10.000 Chuyên đề Tin học 11 - Khoa học máy tính 13.000 Chuyên đề Tin học 11 - Tin học ứng dụng 14.000 Chuyên đề Công nghệ 11 - Cơ khí 10.000 Chuyên đề Công nghệ 11 - Chăn nuôi 10.000 Chuyên đề Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 10.000 Tiếng Anh Tiếng Anh 11 - Global Success 32.500 Lớp 10-12 chọn 4 môn và 3 chuyên đề nên giá mỗi bộ không cố định; bộ thực tế dao động 258.600-284.000 đồng. Sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập một 20.300 Ngữ văn 12, tập hai 17.100 Toán 12, tập một 12.500 Toán 12, tập hai 11.700 Vật lí 12 15.200 Hóa học 12 17.900 Sinh học 12 24.100 Lịch sử 12 13.900 Địa lí 12 21.700 Âm nhạc 12 13.000 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12 17.700 Giáo dục thể chất 12 - Bóng đá 15.000 Giáo dục thể chất 12 - Bóng chuyền 10.200 Giáo dục thể chất 12 - Cầu lông 11.100 Giáo dục thể chất 12 - Bóng rổ 13.000 Công nghệ 12 - Lâm nghiệp - Thuỷ sản 20.000 Công nghệ 12 - Công nghệ Điện - Điện tử 19.800 Tin học 12 - Định hướng Khoa học máy tính 22.000 Tin học 12 - Định hướng Tin học ứng dụng 19.500 Mĩ thuật 12 - Đồ hoạ (tranh in) 6.000 Mĩ thuật 12 - Hội hoạ 6.000 Mĩ thuật 12 - Thiết kế công nghiệp 6.000 Mĩ thuật 12 - Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện 6.000 Mĩ thuật 12 - Thiết kế mĩ thuật Sân khấu, Điện ảnh 6.000 Mĩ thuật 12 - Thiết kế thời trang 6.000 Mĩ thuật 12 - Thiết kế đồ hoạ 6.000 Mĩ thuật 12 - Lí luận và Lịch sử mĩ thuật 6.000 Mĩ thuật 12 - Điêu khắc 6.000 Mĩ thuật 12 - Kiến trúc 6.000 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 12.100 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 12 11.000 Chuyên đề học tập Chuyên đề Ngữ văn 12 11.900 Chuyên đề Toán 12 8.800 Chuyên đề Vật lí 12 8.900 Chuyên đề Hóa học 12 7.000 Chuyên đề Sinh học 12 11.000 Chuyên đề Lịch sử 12 8.000 Chuyên đề Địa lí 12 7.900 Chuyên đề Âm nhạc 12 8.000 Chuyên đề Mĩ thuật 12 11.000 Chuyên đề Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 12 8.000 Chuyên đề Tin học 12 - Khoa học máy tính 16.000 Chuyên đề Tin học 12 - Tin học ứng dụng 16.800 Chuyên đề Công nghệ 12 - Lâm nghiệp - Thủy sản 9.000 Chuyên đề Công nghệ 12 - Công nghệ Điện - Điện tử 9.000 Tiếng Anh Tiếng Anh 12 - Global Success 37.900 Lớp 10-12 chọn 4 môn và 3 chuyên đề nên giá mỗi bộ không cố định; bộ thực tế dao động 258.600-284.000 đồng. Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bộ GD&ĐT cho biết đến nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in ấn 100% sản lượng sách, bảo đảm phát hành đầy đủ sách giáo khoa đến giáo viên, học sinh trước ngày 15/8 với số lượng phát hành 204,47 triệu bản sách giáo khoa.

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT cũng dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030. Tuy nhiên, nhiều địa phương có khả năng cân đối ngân sách đã thực hiện chính sách cấp sách giáo khoa miễn phí cho 100% học sinh ngay từ năm học 2026-2027, như Quảng Ninh, TP.HCM, TP Huế và một số xã tại TP Đà Nẵng.