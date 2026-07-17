TP.HCM đề xuất miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh

TP.HCM đề xuất triển khai chính sách miễn phí SGK theo hình thức mượn - trả cho toàn bộ học sinh từ năm học 2026-2027, thay vì áp dụng theo lộ trình đến năm 2029 như trước đó.

Học sinh tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Phương Lâm.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa lấy ý kiến các sở, ngành và đơn vị liên quan về đề xuất triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh theo hình thức mượn - trả từ năm học 2026-2027, thay vì thực hiện theo lộ trình như kế hoạch trước đó.

Theo đề xuất, từ năm học 2026-2027, tất cả học sinh phổ thông và người học có nhu cầu tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí để sử dụng và hoàn trả sau khi kết thúc năm học.

Chính sách này áp dụng đối với chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT và chương trình xóa mù chữ. Tổng kinh phí dự kiến để triển khai chính sách là khoảng 567 tỷ đồng .

Trước đó, TP.HCM dự kiến triển khai theo lộ trình, bắt đầu với học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 từ năm học 2026-2027, sau đó mở rộng dần qua từng năm và hoàn thành đối với tất cả khối lớp vào năm 2029. Tuy nhiên, phương án mới đề xuất áp dụng đồng loạt cho toàn bộ học sinh ngay từ năm học tới.

Theo dự thảo, Sở GD&ĐT sẽ chủ trì phối hợp với các địa phương tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa trên toàn thành phố, trình UBND TP.HCM phê duyệt kế hoạch dự báo nhu cầu trước ngày 30/10 hàng năm. Đây sẽ là căn cứ để lập dự toán ngân sách cho năm học tiếp theo.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa tại thư viện trường vào đầu năm học hoặc đầu mỗi học kỳ, bảo đảm hoàn tất việc bàn giao chậm nhất 15 ngày trước ngày khai giảng.

Sau khi kết thúc năm học hoặc khi chuyển trường, thôi học, học sinh phải hoàn trả đầy đủ sách giáo khoa cho thư viện nhà trường trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc.

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm bồi hoàn trong trường hợp sách bị mất hoặc hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng do lỗi chủ quan. Học sinh hoặc người giám hộ hợp pháp được ưu tiên bồi hoàn bằng sách giáo khoa mới cùng loại, đúng danh mục quy định.

Nếu không thể thay thế bằng hiện vật, mức bồi hoàn bằng tiền được tính theo thời gian sử dụng của sách. Cụ thể, người mượn phải bồi hoàn 80% giá trị sách nếu sử dụng dưới một năm; 50% nếu sử dụng từ một năm đến dưới ba năm; 20% nếu sử dụng từ ba năm đến năm năm. Đối với sách đã sử dụng trên 5 năm, người mượn không phải bồi hoàn bằng tiền.