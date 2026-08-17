Nhà xuất bản lý giải hiện tượng thiếu sách giáo khoa cục bộ

Dù lượng sách in và cung ứng sách giáo khoa đã vượt nhiều so với cùng kỳ năm trước, một số phụ huynh vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ tại các cửa hàng.

Năm nay, giá sách giáo khoa giảm bình quân 13,3% so với năm học trước. Ảnh minh họa: Trần Hiền.

Theo thông tin từ NXB Giáo dục Việt Nam, tính đến ngày 15/8, đơn vị cùng hệ thống các công ty phát hành đã hoàn thành việc cung ứng ra thị trường 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập và sách tham khảo. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng sách giáo khoa đạt 148%, sách bài tập và sách tham khảo đạt 119%.

Dù lượng sách in và cung ứng đã vượt nhiều so với cùng kỳ năm trước, một số phụ huynh vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ tại các cửa hàng ở một vài thời điểm. Theo NXB Giáo dục Việt Nam, tình trạng này xuất phát từ một số nguyên nhân khách quan.

Thứ nhất là nhu cầu mua thêm tăng cao. Nhiều phụ huynh có thói quen mua thêm bộ sách giáo khoa thứ hai để ở lớp cho con, giúp học sinh không phải mang vác nặng. Hoặc, các phụ huynh muốn trang bị sách sớm để các con tham khảo trước năm học, dẫn đến nhu cầu tại cửa hàng lẻ tăng đột biến trong giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8.

Nguyên nhân thứ hai là tình trạng chưa đồng bộ trong quy trình đăng ký tại trường. Theo đó, một số trường học chưa đặt mua sách tập trung qua các đơn vị phát hành để chờ chính sách miễn phí. Việc này khiến học sinh không nhận được sách từ trường mà phải tự đi mua lẻ, gây nên tâm lý hoang mang và áp lực lên hệ thống bán lẻ.

Thứ ba là nhiều phụ huynh không được cập nhật thông tin một cách chính xác về việc sử dụng sách giáo khoa cho năm học mới, dẫn đến việc từ chối các sách giáo khoa có logo bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Thậm chí, có trường hợp đã mua nhưng vẫn nhất quyết đòi trả lại vì lầm tưởng sách không dùng được.

Bên cạnh đó, theo NXB Giáo dục Việt Nam, một số tên sách có nội dung cập nhật, điều chỉnh đã được thông báo và đăng tải nội dung cập nhật trên trang điện tử taphuan.nxbgd.vn. Tuy nhiên, do chưa nắm được thông tin này, một số phụ huynh kiên quyết từ chối mua sách khi thấy thông tin trong sách giấy chưa được chỉnh sửa in ấn trực tiếp.

Nguyên nhân thứ ba liên quan đến hoạt động thiện nguyện. Theo đó, các chương trình trao tặng sách cho thư viện trường của nhiều mạnh thường quân và tổ chức xã hội thường thu mua số lượng lớn sách giáo khoa tại các cửa hàng bán lẻ, vô tình tạo ra sự khan hiếm tạm thời tại một số điểm bán.

Cuối cùng, NXB Giáo dục Việt Nam cho biết phụ huynh có thể gặp khó khăn khi tìm mua sách giáo khoa tại một số nhà sách ngoài hệ thống phân phối của đơn vị, do không phải cửa hàng nào cũng nhập sách giáo khoa để bán.

Để thuận tiện trong việc trang bị, cập nhật và khai thác sách giáo khoa, nhà xuất bản khuyến nghị phụ huynh nên ưu tiên tra cứu và mua sắm tại hệ thống phân phối chính thống.

Học sinh và giáo viên có thể tra cứu, khai thác và sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí trên trang web taphuan.nxbgdvn.vn để chủ động cập nhật kiến thức, tham khảo nội dung và phục vụ công tác học tập, giảng dạy.

Bên cạnh đó, nhà xuất bản cũng khuyến khích học sinh tận dụng sách giáo khoa cũ nhằm giảm áp lực phát hành, đồng thời nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

NXB Giáo dục Việt Nam cho biết hiện tại, 8 triệu bản sách giáo khoa và 2 triệu bản sách bài tập đang được điều chuyển, chuẩn bị cung ứng theo nhu cầu thực tế, đảm bảo không để học sinh thiếu sách trước ngày khai giảng.