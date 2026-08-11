Chỉ đạo mới của Hà Nội về miễn phí sách giáo khoa

Trong tháng 8/2026, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ phải trình thành phố kế hoạch triển khai miễn phí sách giáo khoa phổ thông theo lộ trình.

Học sinh trường Tiểu học Hoàng Mai (Hà Nội). Ảnh: Đinh Hà.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành công văn về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND các phường, xã và các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định các chính sách hỗ trợ đối với học sinh, người học đã được các cấp ban hành.

Các chính sách gồm hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo quy định; hỗ trợ gạo, đồ dùng cá nhân và học phẩm cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; hỗ trợ bữa ăn bán trú đối với học sinh tiểu học.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trong đó xác định lộ trình và phương án phân kỳ theo từng năm học, từng cấp học; đối tượng, nhu cầu, nguồn kinh phí, phân công trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Kế hoạch phải trình thành phố xem xét, phê duyệt trong tháng 8/2026.

Để có căn cứ xây dựng dự toán kinh phí hàng năm, Sở GD&ĐT phải chủ trì rà soát, tổng hợp số lượng học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách (bao gồm cả học sinh trường tư), xác định nhu cầu sử dụng và hiện trạng số sách giáo khoa hiện có còn sử dụng được, dự kiến kinh phí theo từng cấp học, năm học.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT tham mưu thành phố quyết định việc tổ chức mua sắm tập trung hoặc phân cấp cho sở, phường, xã, cơ sở giáo dục thực hiện mua sắm sách giáo khoa theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thành phố yêu cầu ngành giáo dục hướng dẫn cơ chế mượn - trả, quản lý sách giáo khoa là tài sản công và điều chuyển liên thông thư viện.

Ngoài ra, thành phố cũng giao Sở Y tế chủ trì hướng dẫn chuyên môn nội dung khám sức khỏe định kỳ/kiểm tra sức khỏe đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông.

Sở Tài chính phối hợp với Sở GD&ĐT và Sở Y tế hướng dẫn các phường, xã thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh; chủ trì, tham mưu UBND TP trình HĐND TP bố trí kinh phí thực hiện các chính sách từ nguồn ngân sách cấp thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và các chính sách của Chính phủ, học sinh cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030.

Chính sách được triển khai theo mô hình thư viện dùng chung: Nhà nước đầu tư mua sắm sách giáo khoa để trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục. Học sinh và giáo viên được mượn sách giáo khoa sử dụng trong năm học hoặc học kỳ và hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng để tiếp tục quản lý, tái sử dụng.

Dù lộ trình toàn quốc còn 3 năm nữa, song từ năm học 2026-2027, nhiều địa phương cho biết sẽ triển khai chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí do cân đối được ngân sách.