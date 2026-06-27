Trường đại học đầu tiên công bố điểm sàn

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nhận hồ sơ từ 16 điểm với các phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT 2026.

Khuôn viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM vừa thông báo điểm sàn xét tuyển các chương trình tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non chính quy năm 2026.

Nhà trường xét tuyển theo 4 phương thức: Xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026; xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ; xét học bạ kết hợp điểm thi tốt nghiệp.

Với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc kết hợp điểm thi với học bạ, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, điểm sàn dao động 16-18 điểm. Một số ngành có mức điểm sàn 18 gồm Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ thực phẩm, Thú y...

Đối với phương thức xét học bạ, điểm sàn dao động 18-20 điểm. Với phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026, điểm sàn chủ yếu là 601 điểm, một số ngành lấy sàn 650/1.200 điểm.

Trường cũng lưu ý ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được áp dụng đối với thí sinh thuộc khu vực 3, không hưởng ưu tiên theo đối tượng.

Ngưỡng điểm nộp hồ sơ vào các ngành của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM cụ thể như sau:

Riêng ngành Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng và đại học) và ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp thực hiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định riêng của Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó, nhà trường lưu ý tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường bằng bất kỳ phương thức xét tuyển nào đều phải thuộc nguồn xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, thí sinh phải đạt tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) từ 15 điểm trở lên theo thang điểm 30. Quy định này không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Với phương thức xét học bạ, điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển được tính bằng điểm trung bình của 6 học kỳ THPT (lớp 10, 11 và 12). Trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.