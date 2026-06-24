Hàng loạt đại học bị giảm chỉ tiêu ngành Sư phạm

Hàng loạt trường đào tạo khối ngành sư phạm đã ra thông báo điều chỉnh chỉ tiêu so với thông tin tuyển sinh do các trường công bố trước đó.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Cuối tháng 5, trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo tuyển 918 chỉ tiêu cho nhóm ngành đào tạo giáo viên, giảm 132 chỉ tiêu so với dự kiến. Thay đổi này diễn ra sau khi có quyết định phân chỉ tiêu sư phạm năm 2026 của Bộ GD&ĐT.

Trong đó, ba ngành Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non được giao tuyển 150 chỉ tiêu/mỗi ngành. So với dự kiến trước đó, ngành Sư phạm Ngữ văn giảm 50 chỉ tiêu. Một số ngành tuyển dưới 50 chỉ tiêu gồm Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Lịch sử.

Chỉ tiêu nhóm ngành đào tạo giáo viên của trường Đại học Giáo dục năm 2026 như sau:

STT Ngành Chỉ tiêu dự kiến Chỉ tiêu chính thức được giao 1 Sư phạm Toán học 150 120 2 Sư phạm Vật lý 50 32 3 Sư phạm Hóa học 50 36 4 Sư phạm Sinh học 50 50 5 Sư phạm Khoa học Tự nhiên 100 100 6 Sư phạm Ngữ văn 200 150 7 Sư phạm Lịch sử 50 45 8 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 100 85 9 Giáo dục tiểu học 150 150 10 Giáo dục mầm non 150 150

Trong khi đó, trường Đại học Sư phạm Hà Nội được giao 2.818 chỉ tiêu nhóm ngành đào tạo giáo viên, giảm 177 chỉ tiêu so với dự kiến. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn giảm nhiều nhất, từ 450 chỉ tiêu xuống còn 240 chỉ tiêu. Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý giảm 40 chỉ tiêu, Sư phạm Khoa học tự nhiên giảm 10 chỉ tiêu...

Tuy nhiên, có một số ngành tăng chỉ tiêu như Sư phạm Hóa học tăng 17 chỉ tiêu, Sư phạm Sinh học tăng 14 chỉ tiêu, Sư phạm Lịch sử tăng 25 chỉ tiêu, Sư phạm Địa lý tăng 20 chỉ tiêu...

Chỉ tiêu chính thức nhóm ngành đào tạo giáo viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 như sau:

STT Tên ngành Chỉ tiêu dự kiến Chỉ tiêu chính thức được giao 1 Giáo dục mầm non 250 250 2 Giáo dục công dân 110 110 3 Giáo dục tiểu học 315 315 4 Giáo dục chính trị 25 20 5 Giáo dục đặc biệt 80 80 6 Giáo dục thể chất 160 160 7 Sư phạm Ngữ văn 450 240 8 Sư phạm Công nghệ 150 150 9 Giáo dục quốc phòng - an ninh 60 60 10 Sư phạm Toán học 360 360 11 Sư phạm Tin học 120 120 12 Sư phạm Vật lý 70 62 13 Sư phạm Hóa học 70 87 14 Sư phạm Sinh học 70 84 15 Sư phạm Lịch sử 85 110 16 Sư phạm Địa lý 100 120 17 Sư phạm Âm nhạc 90 90 18 Sư phạm Mỹ thuật 80 80 19 Sư phạm Tiếng Anh 160 160 20 Sư phạm Tiếng Pháp 20 40 21 Sư phạm Khoa học tự nhiên 70 60 22 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 100 60

Trường Đại học Vinh (Nghệ An) cũng đã cập nhật chỉ tiêu nhóm ngành đào tạo giáo viên bậc đại học năm 2026. Trường này được giao 1.517 chỉ tiêu sư phạm, giảm 333 chỉ tiêu so với dự kiến. Cụ thể như sau:

STT Tên ngành Chỉ tiêu dự kiến Chỉ tiêu chính thức được giao 1 Giáo dục tiểu học 300 141 2 Giáo việc chính trị 50 20 3 Giáo dục thể chất 50 50 4 Giáo dục quốc phòng - an ninh 50 50 5 Sư phạm Toán học 250 180 6 Sư phạm Tin học 50 50 7 Sư phạm Vật lý 50 32 8 Sư phạm Hóa học 50 36 9 Sư phạm Sinh học 50 30 10 Sư phạm Ngữ văn 200 180 11 Sư phạm Lịch sử 50 45 12 Sư phạm Địa lý 50 50 13 Sư phạm Tiếng Anh 150 200 14 Sư phạm Khoa học tự nhiên 100 70 15 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 100 83 16 Giáo dục Mầm non 300 300

Tương tự, chỉ tiêu chính thức của trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa) cũng giảm so với dự kiến. Theo đó, trường được giao tuyển 762 sinh viên cho 14 ngành đào tạo giáo viên, giảm 158 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

STT Tên ngành Chỉ tiêu dự kiến Chỉ tiêu chính thức được giao 1 Giáo dục tiểu học 250 331 2 Giáo dục thể chất 40 28 3 Sư phạm Toán học 60 42 4 Sư phạm Tin học 50 16 5 Sư phạm Vật lý 20 24 6 Sư phạm Hóa học 20 19 7 Sư phạm Sinh học 20 41 8 Sư phạm Ngữ văn 60 36 9 Sư phạm Lịch sử 20 13 10 Sư phạm Địa lý 20 20 11 Sư phạm Tiếng Anh 60 23 12 Sư phạm Khoa học tự nhiên 50 18 13 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 50 39 14 Giáo dục mầm non 200 112

Trường Đại học Tân Trào ghi nhận chỉ tiêu giảm mạnh so với dự kiến. Thậm chí, hai ngành Sư phạm Sinh học, Sư phạm Khoa học tự nhiên, trường muốn tuyển tổng 50 chỉ tiêu nhưng không được Bộ GD&ĐT giao đào tạo.

Trong khi đó, ngành Giáo dục mầm non giảm từ 250 chỉ tiêu xuống còn 39 chỉ tiêu. Ngành Giáo dục tiểu học giảm từ 280 chỉ tiêu xuống còn 126 chỉ tiêu. Chỉ tiêu được giao của các ngành cụ thể như sau:

STT Tên ngành Chỉ tiêu dự kiến Chỉ tiêu chính thức được giao 1 Giáo dục mầm non 250 39 2 Giáo dục tiểu học 280 126 3 Sư phạm Toán học 60 27 4 Sư phạm Ngữ văn 50 21 5 Sư phạm Sinh học 20 0 6 Sư phạm Khoa học tự nhiên 30 0

Theo quy định, chỉ tiêu sư phạm ở các trường đại học do Bộ GD&ĐT giao, dựa trên nhu cầu xã hội, đặt hàng của các tỉnh thành và năng lực đào tạo của các trường.

Trước đó, nhiều trường đại học tự xác định chỉ tiêu dự kiến ngành sư phạm. Tuy nhiên, ngày 27/5, Bộ GD&ĐT đã có công văn thông báo số lượng chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên năm 2026.

Điểm sàn khối ngành sư phạm trình độ đại cũng do Bộ GD&ĐT quy định. Các trường có ngành đào tạo giáo viên sử dụng phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT không được lấy điểm sàn thấp hơn điểm sàn của bộ.

Bên cạnh đó, với các phương thức khác, thí sinh phải đạt điều kiện về điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định hoặc đạt yêu cầu về học bạ, điểm xét tốt nghiệp. Cụ thể:

Ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật: Kết quả học tập lớp 12 đạt khá trở lên, điểm 3 môn thi tốt nghiệp từ 16,5, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5.

Các ngành Sư phạm khác: Kết quả học tập lớp 12 đạt mức tốt, điểm 3 môn thi tốt nghiệp (theo tổ hợp hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt từ 18 điểm, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,5.