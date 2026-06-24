Hàng loạt đại học bị giảm chỉ tiêu ngành Sư phạm

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Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.
Cuối tháng 5, trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo tuyển 918 chỉ tiêu cho nhóm ngành đào tạo giáo viên, giảm 132 chỉ tiêu so với dự kiến. Thay đổi này diễn ra sau khi có quyết định phân chỉ tiêu sư phạm năm 2026 của Bộ GD&ĐT.
Trong đó, ba ngành Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non được giao tuyển 150 chỉ tiêu/mỗi ngành. So với dự kiến trước đó, ngành Sư phạm Ngữ văn giảm 50 chỉ tiêu. Một số ngành tuyển dưới 50 chỉ tiêu gồm Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Lịch sử.
Chỉ tiêu nhóm ngành đào tạo giáo viên của trường Đại học Giáo dục năm 2026 như sau:
|STT
|Ngành
|Chỉ tiêu dự kiến
|Chỉ tiêu chính thức được giao
|1
|Sư phạm Toán học
|150
|120
|2
|Sư phạm Vật lý
|50
|32
|3
|Sư phạm Hóa học
|50
|36
|4
|Sư phạm Sinh học
|50
|50
|5
|Sư phạm Khoa học Tự nhiên
|100
|100
|6
|Sư phạm Ngữ văn
|200
|150
|7
|Sư phạm Lịch sử
|50
|45
|8
|Sư phạm Lịch sử - Địa lý
|100
|85
|9
|Giáo dục tiểu học
|150
|150
|10
|Giáo dục mầm non
|150
|150
Trong khi đó, trường Đại học Sư phạm Hà Nội được giao 2.818 chỉ tiêu nhóm ngành đào tạo giáo viên, giảm 177 chỉ tiêu so với dự kiến. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn giảm nhiều nhất, từ 450 chỉ tiêu xuống còn 240 chỉ tiêu. Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý giảm 40 chỉ tiêu, Sư phạm Khoa học tự nhiên giảm 10 chỉ tiêu...
Tuy nhiên, có một số ngành tăng chỉ tiêu như Sư phạm Hóa học tăng 17 chỉ tiêu, Sư phạm Sinh học tăng 14 chỉ tiêu, Sư phạm Lịch sử tăng 25 chỉ tiêu, Sư phạm Địa lý tăng 20 chỉ tiêu...
Chỉ tiêu chính thức nhóm ngành đào tạo giáo viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 như sau:
|STT
|Tên ngành
|Chỉ tiêu dự kiến
|Chỉ tiêu chính thức được giao
|1
|Giáo dục mầm non
|250
|250
|2
|Giáo dục công dân
|110
|110
|3
|Giáo dục tiểu học
|315
|315
|4
|Giáo dục chính trị
|25
|20
|5
|Giáo dục đặc biệt
|80
|80
|6
|Giáo dục thể chất
|160
|160
|7
|Sư phạm Ngữ văn
|450
|240
|8
|Sư phạm Công nghệ
|150
|150
|9
|Giáo dục quốc phòng - an ninh
|60
|60
|10
|Sư phạm Toán học
|360
|360
|11
|Sư phạm Tin học
|120
|120
|12
|Sư phạm Vật lý
|70
|62
|13
|Sư phạm Hóa học
|70
|87
|14
|Sư phạm Sinh học
|70
|84
|15
|Sư phạm Lịch sử
|85
|110
|16
|Sư phạm Địa lý
|100
|120
|17
|Sư phạm Âm nhạc
|90
|90
|18
|Sư phạm Mỹ thuật
|80
|80
|19
|Sư phạm Tiếng Anh
|160
|160
|20
|Sư phạm Tiếng Pháp
|20
|40
|21
|Sư phạm Khoa học tự nhiên
|70
|60
|22
|Sư phạm Lịch sử - Địa lý
|100
|60
Trường Đại học Vinh (Nghệ An) cũng đã cập nhật chỉ tiêu nhóm ngành đào tạo giáo viên bậc đại học năm 2026. Trường này được giao 1.517 chỉ tiêu sư phạm, giảm 333 chỉ tiêu so với dự kiến. Cụ thể như sau:
|STT
|Tên ngành
|Chỉ tiêu dự kiến
|Chỉ tiêu chính thức được giao
|1
|Giáo dục tiểu học
|300
|141
|2
|Giáo việc chính trị
|50
|20
|3
|Giáo dục thể chất
|50
|50
|4
|Giáo dục quốc phòng - an ninh
|50
|50
|5
|Sư phạm Toán học
|250
|180
|6
|Sư phạm Tin học
|50
|50
|7
|Sư phạm Vật lý
|50
|32
|8
|Sư phạm Hóa học
|50
|36
|9
|Sư phạm Sinh học
|50
|30
|10
|Sư phạm Ngữ văn
|200
|180
|11
|Sư phạm Lịch sử
|50
|45
|12
|Sư phạm Địa lý
|50
|50
|13
|Sư phạm Tiếng Anh
|150
|200
|14
|Sư phạm Khoa học tự nhiên
|100
|70
|15
|Sư phạm Lịch sử - Địa lý
|100
|83
|16
|Giáo dục Mầm non
|300
|300
Tương tự, chỉ tiêu chính thức của trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa) cũng giảm so với dự kiến. Theo đó, trường được giao tuyển 762 sinh viên cho 14 ngành đào tạo giáo viên, giảm 158 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:
|STT
|Tên ngành
|Chỉ tiêu dự kiến
|Chỉ tiêu chính thức được giao
|1
|Giáo dục tiểu học
|250
|331
|2
|Giáo dục thể chất
|40
|28
|3
|Sư phạm Toán học
|60
|42
|4
|Sư phạm Tin học
|50
|16
|5
|Sư phạm Vật lý
|20
|24
|6
|Sư phạm Hóa học
|20
|19
|7
|Sư phạm Sinh học
|20
|41
|8
|Sư phạm Ngữ văn
|60
|36
|9
|Sư phạm Lịch sử
|20
|13
|10
|Sư phạm Địa lý
|20
|20
|11
|Sư phạm Tiếng Anh
|60
|23
|12
|Sư phạm Khoa học tự nhiên
|50
|18
|13
|Sư phạm Lịch sử - Địa lý
|50
|39
|14
|Giáo dục mầm non
|200
|112
Trường Đại học Tân Trào ghi nhận chỉ tiêu giảm mạnh so với dự kiến. Thậm chí, hai ngành Sư phạm Sinh học, Sư phạm Khoa học tự nhiên, trường muốn tuyển tổng 50 chỉ tiêu nhưng không được Bộ GD&ĐT giao đào tạo.
Trong khi đó, ngành Giáo dục mầm non giảm từ 250 chỉ tiêu xuống còn 39 chỉ tiêu. Ngành Giáo dục tiểu học giảm từ 280 chỉ tiêu xuống còn 126 chỉ tiêu. Chỉ tiêu được giao của các ngành cụ thể như sau:
|STT
|Tên ngành
|Chỉ tiêu dự kiến
|Chỉ tiêu chính thức được giao
|1
|Giáo dục mầm non
|250
|39
|2
|Giáo dục tiểu học
|280
|126
|3
|Sư phạm Toán học
|60
|27
|4
|Sư phạm Ngữ văn
|50
|21
|5
|Sư phạm Sinh học
|20
|0
|6
|Sư phạm Khoa học tự nhiên
|30
|0
Theo quy định, chỉ tiêu sư phạm ở các trường đại học do Bộ GD&ĐT giao, dựa trên nhu cầu xã hội, đặt hàng của các tỉnh thành và năng lực đào tạo của các trường.
Trước đó, nhiều trường đại học tự xác định chỉ tiêu dự kiến ngành sư phạm. Tuy nhiên, ngày 27/5, Bộ GD&ĐT đã có công văn thông báo số lượng chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên năm 2026.
Điểm sàn khối ngành sư phạm trình độ đại cũng do Bộ GD&ĐT quy định. Các trường có ngành đào tạo giáo viên sử dụng phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT không được lấy điểm sàn thấp hơn điểm sàn của bộ.
Bên cạnh đó, với các phương thức khác, thí sinh phải đạt điều kiện về điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định hoặc đạt yêu cầu về học bạ, điểm xét tốt nghiệp. Cụ thể:
- Ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật: Kết quả học tập lớp 12 đạt khá trở lên, điểm 3 môn thi tốt nghiệp từ 16,5, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5.
- Các ngành Sư phạm khác: Kết quả học tập lớp 12 đạt mức tốt, điểm 3 môn thi tốt nghiệp (theo tổ hợp hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt từ 18 điểm, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,5.
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