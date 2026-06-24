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Giáo dục

Hàng loạt đại học bị giảm chỉ tiêu ngành Sư phạm

  • Thứ tư, 24/6/2026 20:05 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Hàng loạt trường đào tạo khối ngành sư phạm đã ra thông báo điều chỉnh chỉ tiêu so với thông tin tuyển sinh do các trường công bố trước đó.

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Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Cuối tháng 5, trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo tuyển 918 chỉ tiêu cho nhóm ngành đào tạo giáo viên, giảm 132 chỉ tiêu so với dự kiến. Thay đổi này diễn ra sau khi có quyết định phân chỉ tiêu sư phạm năm 2026 của Bộ GD&ĐT.

Trong đó, ba ngành Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non được giao tuyển 150 chỉ tiêu/mỗi ngành. So với dự kiến trước đó, ngành Sư phạm Ngữ văn giảm 50 chỉ tiêu. Một số ngành tuyển dưới 50 chỉ tiêu gồm Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Lịch sử.

Chỉ tiêu nhóm ngành đào tạo giáo viên của trường Đại học Giáo dục năm 2026 như sau:

STT Ngành Chỉ tiêu dự kiến Chỉ tiêu chính thức được giao
1 Sư phạm Toán học 150 120
2 Sư phạm Vật lý 50 32
3 Sư phạm Hóa học 50 36
4 Sư phạm Sinh học 50 50
5 Sư phạm Khoa học Tự nhiên 100 100
6 Sư phạm Ngữ văn 200 150
7 Sư phạm Lịch sử 50 45
8 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 100 85
9Giáo dục tiểu học150150
10Giáo dục mầm non150150

Trong khi đó, trường Đại học Sư phạm Hà Nội được giao 2.818 chỉ tiêu nhóm ngành đào tạo giáo viên, giảm 177 chỉ tiêu so với dự kiến. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn giảm nhiều nhất, từ 450 chỉ tiêu xuống còn 240 chỉ tiêu. Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý giảm 40 chỉ tiêu, Sư phạm Khoa học tự nhiên giảm 10 chỉ tiêu...

Tuy nhiên, có một số ngành tăng chỉ tiêu như Sư phạm Hóa học tăng 17 chỉ tiêu, Sư phạm Sinh học tăng 14 chỉ tiêu, Sư phạm Lịch sử tăng 25 chỉ tiêu, Sư phạm Địa lý tăng 20 chỉ tiêu...

Chỉ tiêu chính thức nhóm ngành đào tạo giáo viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 như sau:

STTTên ngànhChỉ tiêu dự kiếnChỉ tiêu chính thức được giao
1Giáo dục mầm non250250
2Giáo dục công dân110110
3Giáo dục tiểu học315315
4Giáo dục chính trị2520
5Giáo dục đặc biệt8080
6Giáo dục thể chất160160
7Sư phạm Ngữ văn450240
8Sư phạm Công nghệ150150
9Giáo dục quốc phòng - an ninh6060
10Sư phạm Toán học360360
11Sư phạm Tin học120120
12Sư phạm Vật lý7062
13Sư phạm Hóa học7087
14Sư phạm Sinh học7084
15Sư phạm Lịch sử85110
16Sư phạm Địa lý100120
17Sư phạm Âm nhạc9090
18Sư phạm Mỹ thuật8080
19Sư phạm Tiếng Anh160160
20Sư phạm Tiếng Pháp2040
21Sư phạm Khoa học tự nhiên7060
22Sư phạm Lịch sử - Địa lý10060

Trường Đại học Vinh (Nghệ An) cũng đã cập nhật chỉ tiêu nhóm ngành đào tạo giáo viên bậc đại học năm 2026. Trường này được giao 1.517 chỉ tiêu sư phạm, giảm 333 chỉ tiêu so với dự kiến. Cụ thể như sau:

STT Tên ngành Chỉ tiêu dự kiến Chỉ tiêu chính thức được giao
1 Giáo dục tiểu học 300 141
2 Giáo việc chính trị 50 20
3 Giáo dục thể chất 50 50
4 Giáo dục quốc phòng - an ninh 50 50
5 Sư phạm Toán học 250 180
6 Sư phạm Tin học 50 50
7 Sư phạm Vật lý 50 32
8 Sư phạm Hóa học 50 36
9 Sư phạm Sinh học 50 30
10Sư phạm Ngữ văn200180
11Sư phạm Lịch sử5045
12Sư phạm Địa lý5050
13Sư phạm Tiếng Anh150200
14Sư phạm Khoa học tự nhiên10070
15Sư phạm Lịch sử - Địa lý10083
16Giáo dục Mầm non300300

Tương tự, chỉ tiêu chính thức của trường Đại học Hồng Đức (tỉnh Thanh Hóa) cũng giảm so với dự kiến. Theo đó, trường được giao tuyển 762 sinh viên cho 14 ngành đào tạo giáo viên, giảm 158 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

STT Tên ngành Chỉ tiêu dự kiến Chỉ tiêu chính thức được giao
1 Giáo dục tiểu học 250 331
2 Giáo dục thể chất 40 28
3 Sư phạm Toán học 60 42
4 Sư phạm Tin học 50 16
5 Sư phạm Vật lý 20 24
6 Sư phạm Hóa học 20 19
7 Sư phạm Sinh học 20 41
8 Sư phạm Ngữ văn 60 36
9 Sư phạm Lịch sử 20 13
10Sư phạm Địa lý2020
11Sư phạm Tiếng Anh6023
12Sư phạm Khoa học tự nhiên5018
13Sư phạm Lịch sử - Địa lý5039
14Giáo dục mầm non200112

Trường Đại học Tân Trào ghi nhận chỉ tiêu giảm mạnh so với dự kiến. Thậm chí, hai ngành Sư phạm Sinh học, Sư phạm Khoa học tự nhiên, trường muốn tuyển tổng 50 chỉ tiêu nhưng không được Bộ GD&ĐT giao đào tạo.

Trong khi đó, ngành Giáo dục mầm non giảm từ 250 chỉ tiêu xuống còn 39 chỉ tiêu. Ngành Giáo dục tiểu học giảm từ 280 chỉ tiêu xuống còn 126 chỉ tiêu. Chỉ tiêu được giao của các ngành cụ thể như sau:

STT Tên ngành Chỉ tiêu dự kiến Chỉ tiêu chính thức được giao
1 Giáo dục mầm non 250 39
2 Giáo dục tiểu học 280 126
3 Sư phạm Toán học 60 27
4 Sư phạm Ngữ văn 50 21
5 Sư phạm Sinh học 20 0
6 Sư phạm Khoa học tự nhiên 30 0

Theo quy định, chỉ tiêu sư phạm ở các trường đại học do Bộ GD&ĐT giao, dựa trên nhu cầu xã hội, đặt hàng của các tỉnh thành và năng lực đào tạo của các trường.

Trước đó, nhiều trường đại học tự xác định chỉ tiêu dự kiến ngành sư phạm. Tuy nhiên, ngày 27/5, Bộ GD&ĐT đã có công văn thông báo số lượng chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên năm 2026.

Điểm sàn khối ngành sư phạm trình độ đại cũng do Bộ GD&ĐT quy định. Các trường có ngành đào tạo giáo viên sử dụng phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT không được lấy điểm sàn thấp hơn điểm sàn của bộ.

Bên cạnh đó, với các phương thức khác, thí sinh phải đạt điều kiện về điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định hoặc đạt yêu cầu về học bạ, điểm xét tốt nghiệp. Cụ thể:

  • Ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật: Kết quả học tập lớp 12 đạt khá trở lên, điểm 3 môn thi tốt nghiệp từ 16,5, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5.
  • Các ngành Sư phạm khác: Kết quả học tập lớp 12 đạt mức tốt, điểm 3 môn thi tốt nghiệp (theo tổ hợp hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt từ 18 điểm, hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,5.

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Loạt ngành 'hot' siết đầu vào

Thay vì mức sàn 15/30 điểm, thí sinh đăng ký vào các ngành thuộc lĩnh vực sư phạm, sức khỏe, bán dẫn hay đường sắt phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cao hơn.

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Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) lấy điểm chuẩn lớp 10 dao động 13,5-22,4 điểm. Khối chuyên Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất.

Phương Lam

sư phạm Đại học chỉ tiêu đại học tuyển sinh giáo viên

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