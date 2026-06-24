Loạt ngành 'hot' siết đầu vào

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Sinh viên Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.
Năm 2026, Bộ GD&ĐT quy định ở bất kỳ phương thức xét tuyển nào, nguồn tuyển vào đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15/30 điểm.
Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực, Bộ GD&ĐT yêu cầu điểm sàn nộp hồ sơ vào ngành học cao hơn.
Cụ thể, với lĩnh vực Sư phạm, Sức khỏe, Pháp luật, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, Bộ GD&ĐT phối hợp với bộ liên quan quyết định mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển.
Đối với phương thức không dùng điểm thi tốt nghiệp (xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực) hoặc xét kết hợp, thí sinh phải đạt điều kiện về điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định hoặc đạt yêu cầu về học bạ, điểm xét tốt nghiệp.
Với lĩnh vực Vi mạch, bán dẫn, Đường sắt, Bộ GD&ĐT cũng đặt ra các yêu cầu cao hơn. Ví dụ, thí sinh đăng ký vào các ngành thuộc lĩnh vực vi mạch, bán dẫn phải thuộc nhóm 25% thí sinh có điểm của tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc (theo số liệu do Bộ GD&ĐT công bố hàng năm).
Quy định cụ thể về mức điểm sàn ở một số khối ngành như sau:
|STT
|Lĩnh vực
|Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
|1
|Sư phạm
|- Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp: Bộ GD&ĐT quyết định ngưỡng đầu vào.
- Phương thức không dùng điểm thi tốt nghiệp hoặc xét kết hợp:
|2
|Sức khỏe
|- Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp: Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế quyết định ngưỡng đầu vào.
- Phương thức không dùng điểm thi tốt nghiệp hoặc xét kết hợp:
|3
|Pháp luật
|- Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp: Bộ GD&ĐT, Bộ Tư pháp quyết định ngưỡng đầu vào.
- Phương thức không dùng điểm thi tốt nghiệp hoặc xét kết hợp:
|4
|Đường sắt
|- Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT: Tổ hợp dùng để xét tuyển bắt buộc phải có môn Toán; thí sinh phải đạt tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu 60% thang điểm xét, tương đương 18/30 điểm.
- Với các phương thức khác: Điểm trúng tuyển phải được quy đổi tương đương với mức điểm sàn (60%) của phương thức xét điểm thi THPT.
|5
|Vi mạch, bán dẫn
|- Tổ hợp xét tuyển có môn Toán, có ít nhất một môn thuộc Khoa học Tự nhiên phù hợp chương trình đào tạo.
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