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Giáo dục

Chuyên Sư phạm lấy điểm chuẩn cao nhất 22,4

  • Thứ sáu, 19/6/2026 12:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) lấy điểm chuẩn lớp 10 dao động 13,5-22,4 điểm. Khối chuyên Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất.

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Học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm. Ảnh: Đinh .

Sáng 19/6, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027.

Năm nay, khối chuyên Tiếng Anh lấy điểm chuẩn cao nhất, với 22,4 điểm. Đây cũng là khối chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất, lên tới 1/29,9, tức là cứ khoảng 30 thí sinh dự thi mới có một em trúng tuyển.

Lớp chuyên Ngữ văn có điểm chuẩn cao thứ hai với 21,5 điểm. Lớp chuyên Tin thi bằng Tin lấy điểm chuẩn thấp nhất, với 13,5 điểm, giảm 3,5 điểm so với năm ngoái.

Trường cũng công bố mức điểm xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu), dao động 14-20,4 điểm.

Điểm chuẩn các lớp 10 vào trường THPT chuyên Đại học Sư phạm cụ thể như sau:

STT

Lớp chuyên

Điểm chuẩn

Điểm chuẩn xét bổ sung

1

Toán

18,25

16,25

2

Tin học (xét tuyển bằng điểm thi môn Toán chuyên)

16,25

14,25

3

Tin học (xét tuyển bằng điểm thi môn Tin học)

13,5

-

4

Sinh học

19

17

5

Vật lý

18,25

16,25

6

Hóa học

20,75

18,75

7

Ngữ văn

21,5

19,5

8

Tiếng Anh

22,4

20,4

9

Địa lý

16

14

Thí sinh phải dự thi đầy đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế thi, không có bài thi nào dưới 3,5 điểm. Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.

Điểm xét tuyển được tính như sau:

  • Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý: Điểm môn Ngữ văn (vòng 1) và môn Tiếng Anh (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.
  • Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Ngữ văn: Điểm môn Toán (vòng 1) và môn Tiếng Anh (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Ngữ văn (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.
  • Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Tiếng Anh: Điểm môn Ngữ văn (vòng 1) và môn Toán (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; Điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Tiếng Anh (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống ngày 20-23/6, nhập học trực tiếp vào ngày 25/6. Nhà trường không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh. Học phí dự kiến 3,4 triệu đồng/tháng.

Trước đó, ngày 4-5/6, khoảng 7.500 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, đông kỷ lục từ trước đến nay, trong khi trường chỉ tuyển 490 vào tám khối chuyên.

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Ngọc Bích

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