Điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp TP.HCM tăng

Sở GD&ĐT TP.HCM sáng 19/6 công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tiếng Anh tích hợp năm học 2026-2027. Lớp chuyên Sinh của THPT chuyên Lê Hồng Phong dẫn đầu với 39,25 điểm.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Sáng 19/6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tiếng Anh tích hợp năm học 2026-2027. Theo đó, lớp chuyên Sinh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có mức điểm chuẩn cao nhất, lên tới 39,25 điểm ở nguyện vọng 1. Xếp sau là chuyên Hóa với 38,5 điểm, chuyên Toán 37,5 điểm và chuyên Văn 36,75 điểm.

Tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, điểm chuẩn cao nhất thuộc về lớp chuyên Sinh với 37,75 điểm ở nguyện vọng 1 và 38,5 điểm ở nguyện vọng 2. Các lớp chuyên Toán, Văn và Hóa lần lượt lấy 35,25; 36 và 36,5 điểm. Lớp chuyên Hóa của trường tăng đến 6,25 điểm so với năm 2025, tăng nhiều nhất trong tất cả lớp chuyên.

Trong khi đó, trường THPT chuyên Hùng Vương và trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có mức điểm chuẩn thấp hơn, dao động từ 27 đến 34,75 điểm tùy môn chuyên và nguyện vọng.

Đối với chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695), trường THCS THPT Trần Đại Nghĩa có điểm chuẩn cao nhất với 34 điểm ở nguyện vọng 1, 35 điểm ở nguyện vọng 2 và 36 điểm ở nguyện vọng 3. Tiếp theo là THPT Nguyễn Thị Minh Khai với mức điểm chuẩn tương ứng 34,25; 35,25 và 35,5 điểm.

Các trường còn lại có điểm chuẩn nguyện vọng 1 từ 30 đến 32,75 điểm. Trong đó, trường THPT Bùi Thị Xuân lấy 32,75 điểm, THPT Nguyễn Thượng Hiền 32,5 điểm và THPT Phú Nhuận 32,25 điểm.