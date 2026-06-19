Đã có điểm thi lớp 10 TP.HCM

Sở GD&ĐT TP.HCM sáng 19/6 công bố điểm thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Hơn 151.000 thí sinh có thể tra cứu kết quả trên hệ thống tuyển sinh của thành phố.

Thí sinh thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Sáng 19/6, Sở GD&ĐT TP.HCM chính thức công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Thí sinh có thể tra cứu kết quả trên hệ thống tuyển sinh của thành phố hoặc cổng thông tin điểm thi.

Theo đó, thí sinh đăng nhập hệ thống tuyển sinh tại ts10.hcm.edu.vn hoặc tra cứu bằng số báo danh trên cổng diemthi.hcm.edu.vn để biết kết quả thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 1-2/6. Đây là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức kỳ thi sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, với hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong tổng số thí sinh dự thi, có hơn 11.110 em đăng ký vào các trường THPT chuyên và 1.794 em đăng ký chương trình tiếng Anh tích hợp. Toàn thành phố có 169.079 học sinh tốt nghiệp lớp 9, đồng nghĩa hơn 17.000 em không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay.

Theo quy định, các bài thi được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25 điểm và đều tính hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn thi cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để đủ điều kiện xét tuyển, thí sinh phải dự thi đầy đủ ba môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý thí sinh khi đã trúng tuyển ở một nguyện vọng phải thực hiện thủ tục nhập học theo nguyện vọng đó và không được thay đổi sang nguyện vọng khác.