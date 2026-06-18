Học ngành nào được cấp học bổng, hỗ trợ sinh hoạt phí?

Hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng, cấp học bổng khuyến khích học tập là một số ưu đãi nổi bật đối với sinh viên theo học một số ngành đặc thù.

Sinh viên Đại học Dược Hà Nội. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học.

Bên cạnh đó, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Ngoài sinh viên sư phạm, mới đây, Chính phủ cũng ban hành chính sách học bổng quy mô lớn cho nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP.

Theo đó, sinh viên đại học, người học thạc sĩ, tiến sĩ thuộc 15 ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được hỗ trợ 37-55 triệu đồng một năm.

Danh mục 15 ngành gồm Sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học vật chất, Khoa học Trái Đất, Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa, Toán học, Thống kê, Máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật mỏ, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường, Vật lý kỹ thuật, Xây dựng.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau (triệu đồng/tháng):

Ngành, chương trình Cử nhân Thạc sĩ Nghiên cứu sinh tiến sĩ Vi mạch bán dẫn, khoa học cơ bản 4,5 6,3 8,4 Kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược 3,7 5,5 7,4 Chương trình tài năng 5,5 7,4 8,4

Với bậc đại học, đối tượng được xét học bổng hỗ trợ học bổng này gồm:

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (thời gian đạt giải không quá 3 năm).

Thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trong tổ hợp xét tuyển gồm môn Toán và hai trong số bốn môn Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh từ 22,5 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi). Nhóm này đồng thời phải thuộc top 30% điểm cao nhất ở cùng nhóm ngành trong toàn quốc.

Ngày 15/5, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật Phòng bệnh, có hiệu lực từ 1/7. Theo đó, tại lĩnh vực sức khỏe, sinh viên, học viên của chương trình đào tạo cấp văn bằng cử nhân, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành Y học dự phòng, Dịch tế học, Dịch tễ học thực địa, Y tế công cộng, Dinh dưỡng tại cơ sở giáo dục thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước sẽ được cấp học bổng khuyến khích học tập.

Điều kiện là sinh viên phải có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét cấp học bổng.

Học bổng khuyến khích học tập được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 66/2026. Theo đó, loại khá nhận học bổng bằng hoặc cao hơn mức trần học phí hiện hành của ngành, chuyên ngành; loại giỏi cao hơn loại khá và loại xuất sắc cao hơn loại giỏi; mức cụ thể do hiệu trưởng quy định.

Một số ngành học miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí, cấp học bổng cho sinh viên. Ảnh minh họa: Hoài Bảo.

Ngày 19/5, Chính phủ ban hành Nghị định 176/2026 quy định chính sách ưu đãi trong lĩnh vực điện hạt nhân. Theo đó, sinh viên học trình độ cao đẳng và đại học có cam kết về nhà máy điện hạt nhân làm việc sau khi tốt nghiệp sẽ được miễn học phí, được ở ký túc xá miễn phí và được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở. Mỗi năm không quá 10 tháng.

Hiện, lương cơ sở là 2,53 triệu đồng/tháng. Như vậy, sinh viên được hỗ trợ hơn 5 triệu đồng tiền sinh hoạt phí mỗi tháng.

Ngoài ra, nhóm này được cấp học bổng khuyến khích bằng 1,5-2,5 lần mức lương cơ sở nếu xếp loại học lực khá, giỏi, xuất sắc. Việc cấp học bổng thực hiện theo học kỳ. Một năm học xét hai lần.

Các em cũng được cấp giáo trình chuyên ngành điện hạt nhân miễn phí, ưu tiên thực tập ngắn hạn trong và ngoài nước nếu đạt loại giỏi trong năm cuối, được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân.

Sinh viên các chuyên ngành liên quan vận hành nhà máy điện hạt nhân nhận hỗ trợ tương tự. Riêng học bổng khuyến khích thấp hơn, bằng 0,75-1,25 lần lương cơ sở, tùy mức khá, giỏi, xuất sắc.

Ngoài ra, thí sinh trúng tuyển vào đào tạo hệ quân sự tại các trường thuộc khối công an, quân đội cũng sẽ được chu cấp về ăn, ở, trang phục; không phải đóng học phí; hàng tháng tất cả học viên được cấp phụ cấp sinh hoạt; được sử dụng miễn phí cơ sở vật chất của nhà trường cho học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học... Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm công tác.