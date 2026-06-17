Lưu ý đặc biệt với thí sinh xét tuyển riêng

Nếu chủ quan, không nắm chắc các quy định, thí sinh dễ tuột mất cơ hội xét tuyển đại học bằng các phương thức riêng.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026. Ảnh: Duy Phạm.

Trong hai ngày 16-17/6, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu để xét tuyển vào các ngành đặc thù như sư phạm mĩ thuật, sư phạm âm nhạc, giáo dục mầm non, giáo dục thể chất. Số lượng thí sinh dự thi lên đến hàng nghìn.

Trong khi các thí sinh khác đến trường nghe phổ biến quy chế thi trước ngày thi, thí sinh Đ.T.Q. lại bỏ qua vì không nắm được thông tin. Thí sinh này mặc định mọi thông tin nhà trường sẽ gửi qua email, hoặc điện thoại hoặc qua tài khoản đã đăng kí trên hệ thống tuyển sinh của trường.

Tuy nhiên, thực tế, khi làm thủ tục đăng kí xét tuyển, nhà trường có lưu ý thí sinh phải theo dõi thông tin trên các kênh trực tuyến của nhà trường như fanpage, cổng tuyển sinh. Chính vì không lưu tâm, Q. đã không biết thời gian tập trung đến trường nghe phổ biến quy chế.

Dễ bỏ lọt thông tin vì chủ quan

Ghi nhận cho thấy đa số trường ĐH sử dụng phương thức xét tuyển riêng đều bắt buộc thí sinh phải tải dữ liệu lên cổng tuyển sinh của trường mục tiêu để làm sạch dữ liệu, quy đổi điểm cho thí sinh trước khi đưa lên hệ thống tuyển sinh chung để lọc ảo.

ĐH Kinh tế Quốc dân vừa gia hạn thời gian đăng kí xét tuyển kết hợp đợt 1 năm nay đến 17h00 ngày 25/6. Đối tượng là những thí sinh đủ điều kiện đăng ký hồ sơ xét tuyển kết hợp và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào đại học chính quy năm 2026 của ĐH Kinh tế Quốc dân.

Thí sinh đăng ký trực tuyến. Các dữ liệu thí sinh chuyển lên cổng tuyển sinh gồm căn cước công dân, học bạ 3 năm THPT (đối với thí sinh học và tốt nghiệp tại nước ngoài), các minh chứng đối tượng xét tuyển kết hợp như chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT/ACT, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, kết quả thi đánh giá năng lực của 2 ĐH quốc gia, kết quả thi đánh giá tư duy…

ThS Hoàng Mai Hương, Trưởng phòng Đào tạo, Ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao, lưu ý thí sinh một số nội dung quan trọng trong quá trình đăng kí xét tuyển trực tuyến (từ 6/6-20/6) tại cổng tuyển sinh của nhà trường. Thí sinh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh, hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến và các thông báo chính thức của học viện để bảo đảm thực hiện đúng quy định.

Thí sinh cần kiểm tra cẩn thận và khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân, kết quả học tập, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, giải thưởng học sinh giỏi hoặc khoa học kỹ thuật (nếu có), đối tượng ưu tiên (nếu có) để được xét tuyển và hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định; chủ động theo dõi thời hạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng và các mốc thời gian quan trọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; sắp xếp nguyện vọng theo đúng mức độ yêu thích và mong muốn của bản thân, bởi hệ thống sẽ xét trúng tuyển theo nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.

Sau khi duyệt xong hồ sơ của thí sinh, Ban thư kí hội đồng tuyển sinh của học viện sẽ gửi email thông báo đến thí sinh về việc tiếp nhận hồ sơ hoặc email yêu cầu bổ sung/chỉnh sửa hồ sơ. Thí sinh lưu ý thường xuyên kiểm tra email để không bỏ lỡ các thông báo từ hội đồng nhà trường. Học viện cũng thường xuyên cập nhật thông tin trên các kênh thông tin chính thức để thí sinh theo dõi.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS. Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội, chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý về tiến độ xét tuyển tài năng.

Ông cho biết cổng đăng ký xét tuyển tài năng của nhà trường đã đóng từ ngày 31/5 với quy mô hồ sơ duy trì ở mức ổn định như mọi năm, tổng cộng khoảng 4.000 thí sinh đăng kí cho cả ba diện (1.1, 1.2 và 1.3).

Trong đó, diện tuyển thẳng (1.1) có khoảng 400 hồ sơ; diện sử dụng chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT (1.2) chiếm từ 1.500-1.600 hồ sơ; diện xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn (1.3) thu hút khoảng 2.000 thí sinh, dự kiến sẽ được tổ chức phỏng vấn trực tiếp tại trường và trực tuyến vào dịp cuối tuần.

Tránh sập bẫy “môi giới” tuyển sinh

Giai đoạn này cũng là thời điểm thí sinh có định hướng rõ hơn về lựa chọn ngành nghề theo học. PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội, chia sẻ ngành Điều dưỡng từng bị nhầm lẫn với y tá, nhưng thực chất là một lĩnh vực cao quý cần được tôn vinh, có nội dung và phương pháp đào tạo riêng biệt.

Dù đối tượng hướng đến vẫn là người bệnh và sức khỏe của họ, cách thức tiếp cận của người điều dưỡng rất khác so với bác sĩ; bên cạnh việc thực hiện y lệnh, họ còn phải tự thăm khám, hỏi bệnh, lập kế hoạch chăm sóc và chính là những người tiếp xúc gần gũi, dành nhiều thời gian nhất cho bệnh nhân.

Ông nhấn mạnh một trường học hay bệnh viện muốn phát triển lâu dài và bền vững thì phải luôn đặt con người, bao gồm cả người bệnh lẫn nhân viên y tế, ở vị trí trung tâm, đồng thời đề cao sự tử tế, tận tâm, thấu hiểu, lắng nghe và tôn trọng y đức.

Đối với định kiến xã hội cho rằng đây là nghề "làm dâu trăm họ" khiến nhiều phụ huynh ngăn cản con em theo học, PGS.TS Lê Đình Tùng khẳng định ngành nghề nào cũng có khó khăn đặc trưng.

Ngành Điều dưỡng tuy đối mặt với áp lực rất lớn trong môi trường đòi hỏi tính chính xác cao vì liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, nhưng cũng mang lại thu nhập rất cao. Tại một số quốc gia Bắc Âu, thu nhập của điều dưỡng viên còn vượt trội hơn cả bác sĩ nhờ vào sự vất vả và giá trị mà họ cống hiến.

Một nội dung thí sinh cần lưu ý là tránh “sập bẫy” của các “nhà môi giới” tuyển sinh. Bởi hiện tại hàng loạt thông tin tuyển sinh xuất hiện trên mạng xã hội và fanpage các trường ĐH, từ những lời khuyên “đừng chờ đến ngày cuối mới nộp hồ sơ” đến các thông điệp “đăng ký xét học bạ để giữ chắc suất ĐH”, khiến không ít người lầm tưởng đây là những thủ tục bắt buộc phải thực hiện ngay.

Thực tế, theo quy chế tuyển sinh ĐH hiện hành của Bộ GD&ĐT, ngoài diện xét tuyển thẳng, các trường ĐH không được phép tuyển sinh sớm. Việc đăng ký lên cổng tuyển sinh của các trường chỉ phục vụ mục đích làm sạch dữ liệu.