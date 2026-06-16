Đã có điểm thi lớp 10 ở 17 tỉnh, thành

17 tỉnh/thành đã công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, một nửa trong số đó đã thông báo điểm chuẩn.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Tính đến sáng 16/6, 17 tỉnh, thành đã mở cổng tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT cho thí sinh, bao gồm Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, TP Huế, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp.

Tại hai địa phương có quy mô thí sinh lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM, công tác chấm thi đang được khẩn trương triển khai.

Kế hoạch của Sở GD&ĐT TP.HCM nêu rõ việc bàn giao dữ liệu phục vụ công bố điểm phải hoàn thành chậm nhất trước 17h ngày 19/6. Điều này đồng nghĩa thí sinh tại TP.HCM có thể biết điểm thi lớp 10 muộn nhất vào ngày 19/6.

Còn Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến công bố điểm thi, điểm chuẩn trong khoảng 19 đến 22/6.

Về điểm chuẩn, theo Thông tư 30/2024 về quy chế tuyển sinh THCS và THPT, việc công bố điểm chuẩn lớp 10 được thực hiện đồng thời với công bố điểm thi. Tuy nhiên, theo ghi nhận trong số 17 tỉnh thành công bố điểm thi vào lớp 10, ít địa phương thực hiện đúng quy định này.

Trong số các địa phương đã có điểm thi, một số nơi đã công bố điểm chuẩn như Lai Châu (dự kiến), Đồng Nai, Đà Nẵng, Hưng Yên, Ninh Bình (dự kiến)...

Tra cứu điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành tại bảng sau:

STT Tỉnh, thành Link tra cứu điểm thi Link tra cứu điểm chuẩn 1 Nghệ An Xem Đang cập nhật 2 Đồng Tháp Xem Đang cập nhật 3 Ninh Bình Xem Xem (dự kiến) 4 Lạng Sơn Xem Xem (trường THPT chuyên Chu Văn An) 5 TP Huế Xem Xem (trường chuyên, THPT Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trường Tộ) 6 Đà Nẵng Xem Xem 7 Đồng Nai Xem Xem 8 Lào Cai Xem Đang cập nhật 9 Hưng Yên Xem Xem 10 Bắc Ninh Xem Xem 11 Hà Tĩnh Xem Xem (dự kiến) 12 Phú Thọ Xem Đang cập nhật 13 Quảng Trị Xem Đang cập nhật 14 Đắk Lắk Xem Đang cập nhật 15 Điện Biên Xem Đang cập nhật 16 Khánh Hòa Xem Đang cập nhật 17 Lai Châu Xem Xem (dự kiến)

Năm 2026 là năm đầu tiên các địa phương tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Phần lớn tỉnh, thành tiếp tục duy trì cấu trúc thi gồm 3 môn quen thuộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Tuyên Quang là địa phương hiếm hoi có sự thay đổi khi lựa chọn Khoa học tự nhiên thay cho Tiếng Anh làm môn thi thứ ba, bên cạnh Toán và Ngữ văn.

Trước đó, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, bộ yêu cầu các trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7.