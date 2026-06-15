Ngôi trường có 7 thủ khoa vào lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong

Bảy học sinh trường THCS Trần Đăng Ninh (tỉnh Ninh Bình) trở thành thủ khoa các lớp chuyên của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Học sinh lớp 9, trường THCS Trần Đăng Ninh (Ninh Bình). Ảnh: FBNT.

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tỉnh Ninh Bình, trường THCS Trần Đăng Ninh có tới 7 học sinh là thủ khoa các lớp chuyên của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Cụ thể:

Em Trịnh Tuấn Nghĩa, học sinh lớp 9A7, đạt 54,3 điểm, là thủ khoa lớp chuyên Tiếng Anh.

Em Hoàng Hương Giang, học sinh lớp 9A2, đạt 56,15 điểm, là thủ khoa lớp chuyên Tiếng Pháp.

Em Vũ Nam Dương, học sinh lớp 9A5, đạt 56,45 điểm, là thủ khoa lớp chuyên Tin học.

Em Ngô Trung Kiên, học sinh lớp 9A3, đạt 56,65 điểm, là thủ khoa lớp chuyên Toán.

Em Nguyễn Thanh Hà, học sinh lớp 9A6, đạt 51,05 điểm, là thủ khoa lớp chuyên Ngữ văn.

Em Hoàng Chí Công, học sinh lớp 9A4, đạt 56,65 điểm, là thủ khoa lớp chuyên Hóa học.

Em Trần Thiên Kim, học sinh lớp 9A1, đạt 52,45 điểm, là thủ khoa lớp chuyên Tiếng Nga.

Bên cạnh đó, trường còn có 5 học sinh là á khoa các khối chuyên của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, bao gồm:

Em Trần Nguyễn Bảo Trang, học sinh lớp 9A4, đạt 56,54 điểm, là á khoa lớp chuyên Hóa học.

Em Nguyễn Trần Quỳnh Thy, học sinh lớp 9A5, đạt 55,15 điểm, là á khoa lớp chuyên Vật lý.

Em Trần Phương Thảo, học sinh lớp 9A4, đạt 54,55 điểm, là á khoa lớp chuyên Sinh học.

Em Nguyễn Hải Bảo Châu, học sinh lớp 9A7, đạt 54,1 điểm, là á khoa lớp chuyên Tiếng Anh.

Em Nguyễn Thanh Hải, học sinh lớp 9A3, đạt 54,55 điểm, là á khoa lớp chuyên Toán.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của tỉnh Ninh Bình diễn ra từ ngày 22-25/5. Thí sinh thi ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Những em đăng ký vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên.

Điểm xét tuyển vào trường công lập không chuyên = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.

Điểm xét tuyển vào trường chuyên = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm môn chuyên × 2.

Theo thông tin từ trường THCS Trần Đăng Ninh, năm nay, 266 học sinh của trường tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. 100% học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập, trong đó, 194 học sinh (tương ứng 72,93%) đỗ vào trường chuyên Lê Hồng Phong.

Trường THCS Trần Đăng Ninh thành lập năm 1960, là một trường trọng điểm của tỉnh Nam Định cũ. Trường có trụ sở tại phường Nam Định (Ninh Bình), với khuôn viên rộng hơn 7.500 m2, gồm 34 phòng học với 1.156 học sinh trong năm học 2025-2026.

Nhà trường có 67 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn, 17,9% trên chuẩn, gồm 13 thạc sĩ và 54 giáo viên trình độ đại học. Theo kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp năm học 2025-2026, 100% giáo viên được xếp loại tốt.

Nhờ những giải pháp đồng bộ, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được khẳng định. Năm học 2025-2026, học sinh trường THCS Trần Đăng Ninh giành 177 giải tại các kỳ thi học sinh giỏi và Olympic tài năng Tiếng Anh, trong đó có 33 giải nhất, 79 giải nhì, 48 giải ba và 17 giải khuyến khích. Nhà trường còn đạt giải nhất toàn đoàn cuộc thi Olympic tài năng Tiếng Anh cấp THCS.