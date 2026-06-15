Chỉ tiêu lớp 1, 6, 10 của các trường tư thục tại TP.HCM

Các trường tư thục tại TP.HCM vừa được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2026-2027. Nhiều trường có quy mô tuyển sinh lên tới hàng trăm học sinh mỗi khối.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2026-2027 đối với các trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học ngoài công lập trên địa bàn.

Theo quyết định, các trường tư thục được tuyển sinh theo chỉ tiêu cụ thể do Sở GD&ĐT phê duyệt, danh sách và số lượng tuyển sinh của từng trường được công bố kèm theo phụ lục của quyết định.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ được tổ chức tuyển sinh và hoạt động tại những địa điểm đã được cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Đồng thời, các trường phải bảo đảm đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thực hiện các quy định về an toàn trường học và triển khai chương trình giáo dục theo đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh phải được thực hiện đúng quy chế, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với chỉ tiêu được giao. Các trường không được tuyển sinh vượt quá số lượng đã được cơ quan quản lý phê duyệt.

Theo phụ lục kèm theo quyết định, năm học 2026-2027 có 79 cơ sở giáo dục tư thục được giao chỉ tiêu tuyển sinh ở các cấp học từ lớp 1 đến lớp 10. Trong đó, nhiều trường được giao chỉ tiêu tuyển sinh quy mô lớn như hệ thống Vinschool, Ngô Thời Nhiệm, Nguyễn Khuyến, Trần Cao Vân, Hồng Hà và Lê Thánh Tông.

Cha mẹ học sinh tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp của các trường tư thục tại TP.HCM theo danh sách sau: