1 chọi 12 vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa ở TP.HCM

Sau một tuần mở cổng đăng ký, trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa ghi nhận khoảng 4.200 hồ sơ dự tuyển cho 350 chỉ tiêu, tương đương tỷ lệ chọi khoảng 1/12.

Học sinh thi lớp 6 tại trường Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Duy Hiệu.

Thông tin trên được bà Trần Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, thông tin với Tri Thức - Znews vào ngày 15/6.

So với năm ngoái, tỷ lệ cạnh tranh giảm nhẹ khi năm 2025 trường nhận 4.851 hồ sơ cho 350 chỉ tiêu, tương đương khoảng 1/13,8. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những mức cạnh tranh cao nhất ở bậc THCS tại TP.HCM.

Theo kế hoạch, kỳ khảo sát năng lực vào lớp 6 tại một số trường "hot" ở TP.HCM sẽ diễn ra ngày 1/7. Bài khảo sát kéo dài 90 phút, gồm hai phần. Phần trắc nghiệm có 20 câu hỏi, làm trong 30 phút. Phần tự luận kéo dài 60 phút, đánh giá năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết), năng lực toán học và tư duy logic, cùng kỹ năng đọc hiểu và làm văn.

Lưu ý, học sinh phải mang theo thẻ học sinh và thẻ tham dự khảo sát. Đối với thẻ học sinh có ảnh dán, ảnh phải được đóng dấu giáp lai của trường tiểu học. Trường hợp sử dụng thẻ từ hoặc thẻ nhựa có in ảnh, học sinh không cần đóng dấu giáp lai.

Tại TP.HCM, tuyển sinh lớp 6 ở một số trường THCS luôn có mức độ cạnh tranh cao, thậm chí nhiều năm vượt tỷ lệ chọi vào lớp 10 chuyên. Trong đó, trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa là đơn vị thu hút số lượng hồ sơ lớn nhất.

Những năm trước, số lượng hồ sơ đăng ký lớp 6 hàng năm tại trường dao động từ 3.500 đến 4.000, tỷ lệ chọi phổ biến từ 1/7 đến 1/8.

Năm 2025, trường ghi nhận tỷ lệ chọi mức cao nhất kể từ năm 2015. Để đủ điều kiện tham gia khảo sát, học sinh phải đạt từ 9 điểm trở lên ở bài kiểm tra cuối năm lớp 5 đối với hai môn Toán và Tiếng Việt.