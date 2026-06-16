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Giáo dục

Vụ giám thị gợi ý đổi bài thi: Hai bài thi vẫn được công nhận?

  • Thứ ba, 16/6/2026 09:26 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết kết quả xác minh cho thấy thí sinh được nhờ hỗ trợ không xem được bài của bạn, không sửa đáp án theo gợi ý của giám thị.

Liên quan đến nội dung một bạn thí sinh vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 “tố” giám thị đã đề nghị đổi bài thi cho một bạn thí sinh khác tên Hùng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã kỷ luật 3 cán bộ liên quan đến vụ việc này.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết đây là sự việc hy hữu không mong muốn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngành giáo dục tỉnh đã vào cuộc và xử lý dứt điểm vụ việc này và đã có báo cáo lên tỉnh Quảng Ninh cũng như là Bộ GD&ĐT.

giam thi anh 1

Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết hai bài thi liên quan vụ giám thị đề nghị đổi bài trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 vẫn được công nhận. Ảnh minh họa AI.

Trao đổi với phóng viên, về bài thi của Hùng, bà Thúy cho biết: “Trong bản tường trình khi làm việc với công an và nhà trường, Hùng cho biết trong quá trình làm bài thi, giám thị bảo Hoàng (người tố giám thị - PV) đưa bài nhưng người này không đưa, nên Hùng không xem được bài của Hoàng. Giám thị có nhắc Hùng 1 câu, khi nói rằng phương án B là sai, nhưng Hùng không sửa”.

Với trường hợp của Hoàng, bà Thúy cho hay: “Hoàng bảo bị ảnh hưởng tâm lý nhưng bài thi không hiển thị được vấn đề này nên không có căn cứ để cộng điểm. Ngoài ra, Hoàng cũng có lỗi trong việc không đứng lên tố giác ngay mà lại đăng tải lên mạng xã hội ngay sau khi kết thúc kỳ thi”.

Chia sẻ về việc 2 bài thi của cả 2 thí sinh sẽ xử lý như thế nào, bà Thúy cho biết: “Chúng tôi đã xử lý xong, vụ việc này không liên quan đến thí sinh, bài thi của 2 bạn vẫn bình thường. Bạn Hùng được bố mẹ nhờ giám thị giúp đỡ nhưng đã từ chối sự giúp đỡ nên chưa nhìn được bài của bạn, bảo sửa câu sai cũng không sửa”.

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https://vov.vn/xa-hoi/vu-giam-thi-goi-y-doi-bai-thi-hai-bai-thi-van-duoc-cong-nhan-post1306739.vov

Nguyễn Hà / VOV.VN

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