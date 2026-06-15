Thí sinh phản ánh giám thị đề nghị đổi bài thi, Sở GD&ĐT vào cuộc

Bài đăng của một thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2026 phản ánh việc bị giám thị đề nghị đổi bài làm và nhiều bất thường khác trong phòng thi đang lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh bài viết trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội Threads và Facebook chia sẻ bài đăng của một thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, sĩ tử này phản ánh bị ảnh hưởng kết quả thi do những bất thường trong phòng thi.

Theo nội dung phản ánh, sự việc xảy ra trong buổi thi môn Vật lý, vào khoảng từ 8h đến 8h10 phút. Thí sinh cho biết một giám thị đã đề nghị em đổi bài làm với một thí sinh khác cùng phòng tên Hùng. Em khẳng định đã từ chối đề nghị này, song cho rằng sự việc khiến bản thân bị bất ngờ, mất bình tĩnh và không thể tập trung hoàn thành bài thi như mong muốn.

Thí sinh cũng phản ánh trong quá trình làm bài, các giám thị thường xuyên đứng gần khu vực em và thí sinh nêu trên ngồi, đồng thời có những biểu hiện mà em cho là tạo điều kiện để thí sinh tên Hùng quan sát bài làm của mình.

Theo phản ánh, vào thời điểm gần kết thúc giờ thi, khi em vẫn đang giải những câu hỏi cuối cùng, giám thị đã nhiều lần nhắc nộp bài, trong khi thí sinh ngồi cạnh vẫn tiếp tục hướng sự chú ý về phía bài làm của em.

Theo thí sinh, những diễn biến trên đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả bài thi môn Vật lý. Tâm lý căng thẳng, hoang mang sau đó tiếp tục kéo dài sang môn Hóa học, khiến em không thể phát huy hết năng lực trong quá trình làm bài.

Ngoài ra, bạn này cho biết trong phòng thi, thí sinh tên Hùng đã mượn tẩy của em trong thời gian làm bài dù chưa nhận được sự đồng ý. Sự việc xảy ra vào thời điểm cận giờ nộp bài, khiến em lúng túng và dẫn đến việc vô tình tẩy nhầm một phần nội dung đã hoàn thành.

Trong các nội dung phản ánh, thí sinh bày tỏ sự thất vọng, cho rằng những hành vi kể trên, nếu có, đã ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi cũng như quyền lợi chính đáng của thí sinh. Em cho biết bản thân chịu áp lực tâm lý lớn sau kỳ thi và cảm thấy kết quả làm bài không phản ánh đúng năng lực thực tế.

Người phản ánh cũng nêu tên hai giám thị được cho là làm nhiệm vụ tại phòng thi trong buổi thi nói trên. Tuy nhiên, hiện những thông tin này mới xuất phát từ phản ánh của thí sinh và chưa được nhà trường hoặc cơ quan chức năng xác minh. Do đó, các nội dung liên quan vẫn cần được kiểm tra, làm rõ trước khi đưa ra bất kỳ kết luận chính thức nào.

Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, người tên Hùng được nhắc đến được cho là học sinh của trường THPT Cẩm Phả ở Quảng Ninh.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc và đang tiến hành xác minh, đồng thời chỉ đạo nhà trường liên quan xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Theo vị lãnh đạo này, quan điểm của ngành giáo dục cũng như của người đứng đầu là sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), bảo đảm đúng tính chất, mức độ của sai phạm và có tính răn đe.

"Quan điểm của tôi là không để tình trạng như vậy xảy ra. Đây không phải là hiện tượng phổ biến, nhưng cũng không để 'con sâu làm rầu nồi canh', tuyệt đối không thể để một vài trường hợp cá biệt ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo, nhà trường và toàn ngành giáo dục", vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm ngành giáo dục đã có nhiều nỗ lực trong những năm qua nhằm khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong môi trường giáo dục. Do đó, vụ việc sẽ được điều tra, xem xét, nếu có sẽ xử lý nghiêm túc và cơ quan chức năng sẽ sớm thông tin về kết quả xử lý.