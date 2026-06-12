12 năm đèn sách của 1,2 triệu học trò đã khép lại. Dù còn lưu luyến kỷ niệm cũ hay hào hứng với hành trình mới, ngày mai, họ đều sẽ bước sang trang mới của cuộc đời.

Kỳ thi chưa từng có khép lại 12 năm đèn sách

Kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, 12 năm đèn sách của 1,2 triệu học trò đã khép lại. Dù còn lưu luyến kỷ niệm cũ hay hào hứng với hành trình mới, ngày mai, họ đều sẽ bước sang trang mới của cuộc đời.

"Mọi người ơi em thi xong rồi!!!".

Sáng 12/6, tiếng hét vang lên giữa đám đông trước cổng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Nam sinh đầu tiên rời phòng thi, chạy hết tốc lực về phía cổng trường, bước chân nhẹ nhõm khi trút bỏ hết áp lực thời gian qua.

Dang tay chào đón thí sinh, hàng chục sinh viên tình nguyện đứng hai bên cổng trường đồng loạt reo hò. Những tiếng vỗ tay, lời chúc mừng và tiếng cười vang lên không ngớt.

"Giỏi quá!", "Mười điểm nha!", "Chúc mừng em!"...

Sau 2 ngày căng thẳng với đề thi, đáp án và những nỗi lo về tương lai, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước cuối cùng cũng được thở phào.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức khép lại.

Trước cổng các điểm thi trên khắp cả nước, những cái ôm thật chặt, những bó hoa, những giọt nước mắt và cả những nụ cười nhẹ nhõm nối tiếp nhau xuất hiện. Với nhiều học sinh, 12/6 không chỉ là ngày kết thúc một kỳ thi, mà còn là dấu mốc cuối cùng của tuổi học trò.

Gửi lại tuổi học trò sau cổng trường thi

Không còn cảnh tranh thủ ôn bài, không còn những âu lo, thấp thỏm, hồi hộp, khi những thí sinh đầu tiên rời khỏi điểm thi THPT chuyên Lê Hồng Phong, bầu không khí ngập tràn cảm giác phấn khích, hồ hởi.

Trước cổng trường, một nhóm học sinh chuyên vẫn chưa vội ra về. Duy Anh, Khánh Trân, Xuân Tiến và Vĩnh Thịnh đứng thành vòng tròn, tiếp tục bàn luận về đề thi vừa hoàn thành. Đề Hóa học được các em đánh giá khá dễ tiếp cận, trong khi đề Tiếng Anh có phần thử thách hơn.

Vĩnh Thịnh cho rằng đề Vật lý năm nay không quá nặng về tính toán mà tập trung kiểm tra khả năng hiểu bản chất kiến thức. Theo nam sinh, những câu vận dụng không quá khó, học sinh học chắc kiến thức đều có thể làm được. Điểm phân hóa chủ yếu nằm ở các câu hỏi lý thuyết đòi hỏi khả năng hiểu sâu và vận dụng linh hoạt.

Nhưng dù kết quả ra sao, ở thời điểm ấy, 4 cô cậu học trò đều tranh luận với tâm thế thoải mái. Cuộc trao đổi về đáp án ấy kéo dài thêm vài phút rồi kết thúc, vì đằng nào, kỳ thi cũng đã khép lại. Chỉ có tuổi học trò còn "nán" thêm.

Các em tranh thủ chụp ảnh cùng bạn bè, giáo viên và các tình nguyện viên trước khi rời trường. Có nhóm đứng thành hàng dài trước cổng trường, có nhóm ôm chầm lấy nhau sau nhiều tháng cùng học tập và ôn luyện.

Ở tuổi mười tám, đôi mươi, họ chọn cho mình khoảnh khắc đặt dấu chấm vui vẻ nhất có thể. Và với Chí Dương, học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội), dấu chấm ấy là bó hoa từ bố mẹ, em trai. Gia đình Dương đứng chờ sẵn trước cổng trường thi THPT Phan Đình Phùng - một bất ngờ nho nhỏ cho cậu sĩ tử vì em nghĩ vẫn như các buổi thi khác, chỉ bố chờ đón mình về.

Bó hoa nhỏ không chỉ là lời chúc mừng cho một kỳ thi vừa khép lại. Đó còn là sự ghi nhận cho những năm tháng nỗ lực, cho hành trình trưởng thành của một cậu học trò vừa bước qua cột mốc quan trọng nhất của tuổi 18.

Nam sinh thừa nhận dù nhẹ nhõm rất nhiều khi vượt qua mùa thi, em vẫn thấy lòng chợt chùng xuống khi tiếng trống kết thúc vang lên.

Với cậu học trò 18 tuổi, kỳ thi khép lại cũng đồng nghĩa một phần thanh xuân đã đi qua. Những buổi học quen thuộc, những lần cùng bạn bè ôn bài, những giờ ra chơi hay tiếng trống trường vốn đã trở thành một phần cuộc sống suốt nhiều năm bỗng chốc chỉ còn là kỷ niệm.

“Em cảm thấy có chút tiếc nuối khi quãng đời học sinh chính thức khép lại”, Dương nói.

Trong khi đó, nhìn lại hành trình 12 năm đèn sách của mình, Minh Khuê (học sinh trường THPT Phan Đình Phùng) nói hai từ “trọn vẹn”. Quãng thời gian ấy có cả niềm vui, những áp lực và không ít thử thách, nhưng chính những điều đó giúp em học cách thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn.

"Em nghĩ những gì mình nhận được hôm nay là thành quả xứng đáng cho sự cố gắng suốt nhiều năm qua", nữ sinh nói.

Đằng sau con luôn là cha mẹ

Nếu với các sĩ tử, kỳ thi tốt nghiệp THPT là dấu mốc khép lại 12 năm đèn sách, thì với nhiều bậc phụ huynh, đó cũng là thời khắc chứng kiến con mình thực sự trưởng thành.

Với anh Đinh Thanh Lâm (phường Định Công, Hà Nội), hành trình ấy còn đặc biệt hơn. Mười hai năm qua, anh chưa từng vắng mặt trên hành trình đến trường của con. Từ những ngày đầu tập viết cho đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, người cha ấy vẫn âm thầm trở thành "đôi chân" đưa con đi qua từng chặng đường học tập.

Con trai anh, Đinh Thanh Sơn, mắc chứng yếu cơ bẩm sinh. Căn bệnh khiến việc đi lại của em gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, những trở ngại về thể chất chưa bao giờ làm cậu học trò từ bỏ việc học hay thôi nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

Mỗi ngày đến trường là một hành trình đặc biệt. Trên chiếc xe máy quen thuộc, người cha chở con đi qua những con phố Hà Nội để đến trường rồi lại đỡ con xuống xe, lên lớp. Hành trình ấy lặp lại suốt hơn một thập kỷ, bất kể nắng gắt hay mưa lạnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai cha con. Những ngày thi, anh xin nghỉ làm để đưa đón và túc trực bên ngoài, sẵn sàng khi con cần hỗ trợ. "Từ trước đến nay, gia đình chưa bao giờ tạo áp lực thành tích cho con. Chúng tôi chỉ mong con có đủ sức khỏe để theo đuổi ước mơ, được sống cuộc đời mà con mong muốn", anh nói.

Sơn là một chàng trai giàu nghị lực. Dù gặp nhiều hạn chế trong sinh hoạt, em luôn chủ động trong học tập, tự giác hoàn thành bài vở. Cậu học trò trên chiếc xe lăn vẫn kiên định với giấc mơ trở thành luật sư. Nguyện vọng của em là theo học ngành Luật tại Đại học Luật Hà Nội, với mong muốn một ngày nào đó có thể dùng kiến thức pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho người khác.

Không chỉ anh Lâm, giữa cái nắng hè, bên ngoài các điểm thi ở Hà Nội, không khó để bắt gặp những ánh mắt dõi theo cánh cổng trường, những bó hoa được chuẩn bị từ sớm hay những cái ôm thật chặt dành cho con sau môn thi cuối cùng.

“Mỗi khi bước ra khỏi điểm thi, em luôn thấy mẹ đứng ở đó. Dù kết quả có ra sao, em luôn yên tâm vì biết rằng lúc nào cũng có một người đang chờ đợi để đón mình trở về”, Minh Khuê xúc động.

Con bước vào một trong những kỳ thi lớn nhất của cuộc đời, những đêm trước kỳ thi, chị Cao Thị Bích Thủy - mẹ của Khuê - mất ngủ vì lo lắng. Dù nhà gần, hai ngày vừa rồi, chị Thủy đều đưa con đến trường từ rất sớm rồi nán lại trước cổng trường chờ đợi.

"Tôi không sợ con điểm thấp. Điều tôi sợ nhất là con thất vọng về bản thân, rồi tự dằn vặt mình nếu bài thi không như ý", chị tâm sự.

Vì thế, khi thấy con gái Minh Khuê rạng rỡ bước ra, người mẹ không giấu được xúc động, thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi thật sự bất ngờ. Con học tốt nhưng không nghĩ lại là thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi", chị cười, mắt vẫn dõi theo bóng dáng con giữa vòng tay bạn bè.

Theo lời mẹ, Khuê là cô học trò có thành tích học tập tốt và luôn đặt mục tiêu rất rõ ràng cho tương lai. Song, hành trình ấy không hề dễ dàng. Từ cấp hai đến tận bây giờ, con gần như không có thời gian nghỉ. Những ngày con tự học đến 1-2h, người mẹ cũng thấp thỏm theo ánh đèn học.

Nhưng điều khiến chị tự hào hơn cả không phải là điểm số, mà là sự trưởng thành của con. “Bây giờ, con đã biết mình muốn gì, thích gì và phải làm gì cho tương lai", chị kể ước mơ của Minh Khuê là học ngành Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tại điểm thi THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), sáng 12/6, giữa đám đông phụ huynh chờ đón thí sinh, bà Thái Thời Giai (phường Chợ Quán) đứng lặng vài giây rồi bật khóc khi nhìn thấy cháu trai Minh Uy bước ra khỏi điểm thi.

Suốt 12 năm qua, bà trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và đồng hành cùng cháu trai trên hành trình học tập, trưởng thành. Bởi vậy, khoảnh khắc chứng kiến cháu hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT khiến mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa.

"Cháu tôi vất vả cả năm nay, giờ thi xong rồi nên tôi mừng lắm", bà Giai nghẹn ngào.

Cùng thời điểm đó, tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn, không khí rộn ràng hơn bao giờ hết khi phụ huynh chuẩn bị đón con sau môn thi cuối cùng. Chị Công Trang liên tục hướng mắt về phía cổng trường. Mỗi khi thấy học sinh bước ra, người mẹ lại thấp thỏm tìm kiếm gương mặt quen thuộc giữa dòng người. Đến khi con gái xuất hiện, người mẹ hào hứng khoe “Nè con gái tui đó, con trai tui nè”.

Ánh mắt tự hào và nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt người mẹ khi nhìn thấy con em mình hoàn thành 12 năm đèn sách. “Con tui thích gì tôi tặng, nhưng phải đạt điểm như mục tiêu”, chị Trang chia sẻ

Cách đó chỉ vài mét, giữa đám đông, tấm bảng với dòng chữ "Thời kỳ 'vua chúa' của con đã kết thúc, giờ là lúc rửa chén, quét nhà" khiến nhiều người bật cười thích thú.

Chủ nhân của tấm bảng là chị Phước Hạnh, phụ huynh có con học trường THPT Marie Curie. Người mẹ cho biết đã nhờ đồng nghiệp thiết kế tấm bảng để cổ vũ tinh thần con theo phong cách gen Z.

"Thi xong là phải vui và xõa hết mình", chị nói.

Những con số đọng lại

Đằng sau những cái ôm, những nụ cười và những giọt nước mắt ở mỗi điểm thi là kỳ thi có quy mô “hoành tráng” bậc nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trở thành kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay.

Đây cũng là kỳ thi thứ hai được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên sau khi sáp nhập tỉnh thành

Để phục vụ kỳ thi, cả nước bố trí gần 2.500 điểm thi với gần 55.000 phòng thi. Khoảng 200.000 cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng hỗ trợ được huy động tham gia công tác tổ chức.

Quy mô lớn kéo theo áp lực điều hành lớn hơn.





Tại cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT trước kỳ thi, lãnh đạo Chính phủ đã yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng phức tạp.

Năm nay, TP.HCM lần đầu vượt Hà Nội để trở thành địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hơn 142.800 thí sinh đăng ký dự thi tại thành phố. 248 điểm thi với gần 6.000 phòng thi được bố trí trên toàn địa bàn và hơn 23.000 cán bộ, giáo viên và lực lượng phối hợp được huy động phục vụ kỳ thi.

Không chỉ quy mô tăng lên, công tác vận chuyển đề thi cũng đối mặt nhiều thách thức mới. Nếu trước đây quãng đường vận chuyển xa nhất khoảng 50 km, nay đã tăng lên gần 200 km. Lần đầu tiên, TP.HCM xây dựng phương án vận chuyển đề thi bằng đường hàng không tới đặc khu Côn Đảo nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn và bảo mật.

Trong khi đó, Hà Nội có khoảng 129.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm trước. Do đó, thành phố đã thành lập 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi, điều động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi.

Chương mới bắt đầu

Hơn 1,2 triệu thí sinh, gần 2.500 điểm thi và hàng chục nghìn phòng thi trên cả nước đã hoàn thành sứ mệnh sau 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Khi những cánh cổng trường dần khép lại vào trưa 12/6, điều được nhắc đến nhiều nhất không còn là đề thi hay đáp án, mà là những kế hoạch đầu tiên sau khi kết thúc quãng đời học sinh.

Điều đầu tiên Minh Khuê muốn làm sau kỳ thi không phải là nghĩ đến điểm số hay kết quả xét tuyển. Sau nhiều tháng tập trung cho việc học, nữ sinh dự định dành thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè, đồng thời học thêm ngoại ngữ và tìm hiểu những kiến thức liên quan đến ngành học mình theo đuổi.

"Em muốn trở thành một người tự tin hơn, dám thử thách, dám khám phá và không ngại thay đổi", Khuê chia sẻ về hành trình phía trước.

Trong khi đó, Chí Dương dự định xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Cơ khí chế tạo máy. Nam sinh dự định sẽ tập trung học trước kiến thức để khi vào môi trường Bách khoa sẽ đỡ vất vả và bớt áp lực hơn.

Chứng kiến con trai trưởng thành qua từng năm học, chị Thanh Mai, mẹ của Dương, không giấu được xúc động. Từ một cậu học sinh còn nhiều bỡ ngỡ khi bước vào lớp 10, Dương của hôm nay đã biết lập kế hoạch cho tương lai, xác định mục tiêu nghề nghiệp và con đường mình muốn theo đuổi trong những năm tới để nỗ lực.

"Đây là một kỷ niệm rất khó quên. Cánh cửa học sinh khép lại để cánh cửa đại học mở ra. Đó là một chặng đường mới của con", chị Mai nói.

Mười hai năm học khép lại. Những ngày miệt mài bên sách vở, những buổi đưa đón, những lần thấp thỏm chờ con ngoài cổng trường rồi cũng trở thành ký ức. Phía trước hơn 1,2 triệu sĩ tử là giảng đường đại học hay những mục tiêu mới. Có em du học, gap-year, tham gia thị trường lao động hoặc tìm cho mình những hướng đi riêng.

Còn với những phụ huynh, niềm hạnh phúc lớn nhất trong ngày hôm nay đơn giản chỉ là được nhìn thấy con cái mỉm cười bước ra khỏi phòng thi, bình an và trưởng thành hơn sau một chặng đường dài.

"Các con đã đi hết một chặng đường rất dài của tuổi học trò. Dù kết quả hôm nay ra sao, bố mẹ đều tự hào về các con. Mong rằng tất cả sẽ vững bước trên hành trình mới, tự tin bước vào giảng đường đại học và đạt được những điều mình mong muốn”, chị Thanh Mai gửi gắm đến các sĩ tử.

Đồng hành cùng học sinh lớp 12 cho đến ngày thi tốt nghiệp THPT, cô Hương Giang, giáo viên tại Hà Nội, cho rằng điều học sinh cần nhất lúc này là cho bản thân một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau nhiều tháng tập trung ôn thi.

Trong thời gian chờ kết quả thi và xét tuyển, các em nên dành thời gian cho gia đình, chăm sóc bản thân, học thêm kỹ năng mới và chuẩn bị tâm thế cho môi trường học tập hoặc làm việc sắp tới.

"Phía trước các em sẽ là những người bạn mới, những người thầy mới và những trải nghiệm mới. Kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ là khởi đầu của một hành trình dài hơn. Điều quan trọng nhất là luôn giữ được sự tử tế, biết yêu thương và sống đúng với giá trị của bản thân", cô Giang nhắn nhủ.