Nam sinh lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Olympic Toán Quốc tế

Alex Chui trở thành thí sinh giàu thành tích nhất lịch sử Olympic Toán Quốc tế (IMO) khi tham dự kỳ thi này 7 năm liên tiếp và có 5 lần giành huy chương vàng.

Alex Chui hiện là học sinh trường Tonbridge tại Vương quốc Anh. Ảnh: Tonbridge School.

Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) lần thứ 67 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) mới đây đã khép lại với một dấu mốc hiếm có trong lịch sử cuộc thi. Alex Chui, học sinh trường Tonbridge (Vương quốc Anh) đạt điểm tuyệt đối 42/42, trở thành một trong 7 thí sinh trên toàn thế giới giành số điểm tối đa tại kỳ thi năm nay.

Điểm số hoàn hảo giúp Alex giành huy chương vàng thứ năm tại IMO. Cộng với hai huy chương bạc giành được ở các kỳ thi trước, nam sinh sinh năm 2008 chính thức trở thành thí sinh có thành tích ấn tượng nhất trong lịch sử Olympic Toán Quốc tế kể từ khi cuộc thi ra đời năm 1959.

Thành tích hiếm có

Ở độ tuổi mà phần lớn học sinh trên thế giới vẫn đang học bậc trung học cơ sở, Alex đã bước vào đấu trường toán học khó nhất dành cho học sinh phổ thông. Thành tích ấy đưa em vào danh sách những thí sinh nhỏ tuổi nhất từng dự IMO, mở đầu cho hành trình kéo dài nhiều năm với hàng loạt cột mốc chưa từng có.

Nam sinh sinh năm 2008 lần đầu góp mặt ở đấu trường toán học danh giá này khi mới 12 tuổi 156 ngày, trở thành một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất lịch sử cuộc thi.

Thành tích của Alex Chui trong 7 năm tham gia IMO.

Sau đó, em lần lượt giành huy chương vàng vào các năm 2021, 2023, 2024, 2025 và khép lại sự nghiệp IMO bằng tấm huy chương vàng thứ năm cùng điểm tuyệt đối 42/42 tại kỳ thi năm 2026.

IMO từ lâu được xem là World Cup của giới toán học. Mỗi năm, các đội tuyển quốc gia cử tối đa 6 học sinh xuất sắc tham dự. Đề thi gồm 6 bài toán trải đều trong hai ngày, mỗi ngày 3 bài với thời gian làm bài là 4,5 giờ. Mỗi bài được chấm tối đa 7 điểm, tổng điểm tuyệt đối là 42.

Việc giành huy chương vàng đã rất khó, còn đạt điểm tuyệt đối là thành tích hiếm gặp. Tại IMO 2026, chỉ 7 trong tổng số 666 thí sinh đến từ 117 quốc gia làm được điều này, gồm Alex Chui, ba học sinh Trung Quốc, hai học sinh Mỹ và một học sinh Hàn Quốc.

Khép lại kỳ IMO cuối cùng bằng bài thi hoàn hảo, Alex cho biết em đặc biệt trân trọng quãng thời gian được thi đấu cùng các đồng đội và gặp gỡ những thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

"Em thực sự trân trọng trải nghiệm ở kỳ IMO cuối cùng tại Trung Quốc. Em rất vui khi có thể khép lại hành trình này bằng điểm số tuyệt đối. Hiện tại, em cũng rất mong chờ cuộc sống tại trường đại học", nam sinh chia sẻ.

Không dễ để thi IMO nhiều năm liên tiếp

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực toán học, việc duy trì phong độ đỉnh cao qua nhiều kỳ IMO còn khó hơn giành huy chương ở một kỳ thi đơn lẻ. Mỗi năm, đề thi đều thay đổi, các bài toán được thiết kế hoàn toàn mới và luôn đòi hỏi tư duy sáng tạo thay vì ghi nhớ phương pháp giải.

Alex Chui có 5 năm liên tiếp đại diện đội tuyển Vương quốc Anh tham gia IMO. Ảnh: Tonbridge School.

Tiến sĩ Dominic Yeo, giảng viên cao cấp ngành Toán tại King's College London và là trưởng đoàn IMO của Vương quốc Anh, đánh giá việc giải trọn vẹn cả sáu bài toán tại IMO 2026 là một thành tích đáng nể. Ông cho rằng 5 huy chương vàng của Alex phản ánh nhiều năm rèn luyện cùng khả năng sáng tạo đặc biệt của nam sinh trong giải quyết vấn đề.

Tiến sĩ Geoff Smith, Chủ tịch Hội đồng Quản trị UK Maths Trust (UKMT), cũng nhận định thành tích của Alex rất ấn tượng và sẽ được ghi nhớ như một trong những dấu mốc lớn nhất của lịch sử IMO.

Tại IMO 2026, đội tuyển Vương quốc Anh giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, đạt tổng cộng 163 điểm. Với thành tích này, đội tuyển đứng thứ 9 trong số 117 quốc gia tham dự.

Dù Vương quốc Anh không góp mặt trong nhóm dẫn đầu thế giới, Alex Chui vẫn trở thành cái tên nổi bật nhất của kỳ thi. Điểm tuyệt đối 42/42 không chỉ giúp nam sinh khép lại hành trình nhiều năm chinh phục IMO, mà còn đưa em trở thành thí sinh giàu thành tích nhất trong lịch sử cuộc thi.

Được tổ chức lần đầu tại Romania vào năm 1959 với sự tham gia của 7 quốc gia, IMO hiện là kỳ Olympic khoa học quốc tế lâu đời và danh giá bậc nhất dành cho học sinh phổ thông. Sau hơn sáu thập kỷ, sân chơi này đã mở rộng lên 117 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hàng trăm thí sinh cùng tranh tài mỗi năm.