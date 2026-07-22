Nữ sinh đỗ Thanh Hoa gây tranh cãi vì không học thêm

Trúng tuyển Đại học Thanh Hoa với số điểm 694/750 trong kỳ thi gaokao, Xu Yifang gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi chưa từng đi học thêm.

Xu Yifang tốt nghiệp trường THPT Hứa Xương ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Giữa tháng 7, em nhận được giấy báo nhập học từ Đại học Thanh Hoa sau khi đạt 694/750 điểm ở kỳ thi tuyển sinh đại học (gaokao). Đây là trường đại học danh tiếng và có tiêu chuẩn tuyển sinh khắt khe nhất Trung Quốc.

Theo Dahe News, Xu sẽ theo học ngành Công nghệ Hạt nhân vì nhận thấy tầm quan trọng của năng lượng hạt nhân và mối liên hệ với ngành công nghiệp quốc phòng. Nữ sinh mong muốn đóng góp cho đất nước qua ngành học này.

Khác với phần lớn học sinh giỏi tại Trung Quốc, Xu không học thêm bên ngoài mà chỉ hoàn thành bài tập theo yêu cầu của giáo viên trên lớp.

Tại Trung Quốc, gaokao được đánh giá là kỳ thi quan trọng và căng thẳng bậc nhất, quyết định cơ hội đổi đời của nhiều người trẻ. Để đạt điểm cao trong kỳ thi khắc nghiệt này, học sinh thường dành toàn bộ thời gian rảnh tại các trung tâm học thêm. Chi phí học thêm 3 năm trung học ở các thành phố lớn như Thượng Hải có thể lên tới 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,8 tỷ đồng ).

Bố mẹ Xu ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần cho con và không áp lực chuyện trường lớp. Ảnh: 163.com.

Bố mẹ Xu đều là giảng viên tại một trường cao đẳng ở địa phương. "Điều quan trọng nhất là tạo dựng thói quen học tập tốt cho con", bố Xu chia sẻ với truyền thông trong nước.

Ông cho biết chỉ kèm Toán cho con trong giai đoạn tiểu học, sau đó tập trung vào việc theo dõi con hoàn thành bài tập đúng hạn. Trong 3 năm THPT, ông ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần cho con và không áp lực chuyện trường lớp.

"Vào một trường đại học bình thường cũng tốt, không nhất thiết phải vào trường top đầu. Con chỉ cần chăm chỉ và cố gắng hết sức là được", ông thường nói với con.

Mẹ của Xu cũng giữ quan điểm nuôi dạy này: "Cuộc đời là hành trình dài, con không cần quá căng thẳng ở một giai đoạn nhất định và được phép mắc sai lầm". Bà cho biết khi Xu 10 tuổi, bà đã sinh con thứ hai nên không còn nhiều thời gian sát sao việc học của con gái.

"Tôi bận rộn với công việc và phải chăm sóc con nhỏ. Tôi cảm thấy có lỗi với con gái vì không hỗ trợ được gì cho việc học của con", bà nói.

Chia sẻ về phương pháp học tập của mình, Xu cho biết em có ba nguyên tắc: Tổng kết và ôn tập kịp thời, tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân và duy trì tâm lý ổn định. Em cũng gửi lời cảm ơn tới giáo viên vì đã yêu cầu em chạy bộ đường dài mỗi buổi tối.

Cô Dong Jingliang, giáo viên chủ nhiệm của Xu, cho biết nữ sinh rất kiên trì, có tư duy độc lập và luôn tìm hiểu đến tận cùng bản chất của vấn đề.

Câu chuyện của Xu tạo ra nhiều luồng thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. “Cô bé không bao giờ học thêm mà vẫn đạt điểm cao, trong khi nhiều học sinh khác tham gia vô số lớp học thêm nhưng vẫn đạt điểm thấp. Lý do là vì đâu?”, một người đặt câu hỏi.

Một ý kiến khác nhận định: "Sự bao dung của cha mẹ chính là một yếu tố giúp em thành công trong học tập".