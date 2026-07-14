Nữ sinh nghèo lọt top đầu kỳ thi đại học khó bậc nhất hành tinh

Đạt 699/750 điểm trong kỳ thi gaokao và nhận lời mời từ Đại học Thanh Hoa lẫn Đại học Bắc Kinh, Han Yaping thành tâm điểm chú ý tại Trung Quốc.

Nữ sinh Han Yaping. Ảnh: SCMP.

Những ngày gần đây, căn nhà nhỏ của Han Yaping (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) liên tục đón khách. Nhiều streamer tìm đến ghi hình sau khi biết nữ sinh vừa đạt 699/750 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao).

Tại Trung Quốc, đây được xem là khó và cạnh tranh bậc nhất thế giới. Trong nhiều thập kỷ, gaokao không chỉ là kỳ thi tuyển sinh đại học mà còn được các gia đình Trung Quốc coi là cơ hội quyết định tương lai của con em mình.

Điểm của Han thuộc nhóm thí sinh có điểm số cao nhất cả nước. Trong đó, nữ sinh đạt 132 điểm môn Văn, 144 điểm Toán, 146 điểm Ngoại ngữ, 92 điểm Vật lý, 96 điểm Hóa học và 89 điểm Sinh học.

Thành tích xuất sắc giúp Han nhận được lời mời nhập học từ hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh.

Đáng chú ý, hoàn cảnh gia đình Han đặc biệt khó khăn. Mẹ của nữ sinh mắc bệnh viêm cột sống dính khớp - một dạng viêm khớp mạn tính ảnh hưởng đến cột sống - nên không thể lao động. Mọi gánh nặng kinh tế đè lên vai người cha làm nghề nông và các công việc thời vụ.

Cha Han cho biết mỗi tuần chỉ có thể cho con gái khoảng 10-20 nhân dân tệ (40-80.000 đồng) tiền tiêu vặt ở trường. Tuy nhiên, nữ sinh rất ít khi dùng đến và mang về nhà phần còn lại. Nhà trường đã miễn toàn bộ học phí, bố trí chỗ ở miễn phí và có thêm khoản trợ cấp sinh hoạt hàng tháng để Han yên tâm học tập.

Trong nhiều năm học, Han luôn duy trì thành tích xuất sắc. Đáng chú ý, nữ sinh chưa bao giờ tham gia các lớp học phụ đạo, không đủ tiền mua nhiều tài liệu bổ trợ hay điện thoại thông minh, hoàn toàn chỉ tự học.

Bên trong ngôi nhà của Han, các bức tường phủ kín giấy khen và bằng khen tích lũy suốt nhiều năm học. Cha mẹ em luôn tự hào khi nhắc đến những thành tích của con gái.

"Nếu bây giờ không chăm chỉ học tập, sau này bạn có thể sẽ phải vật lộn với cuộc sống", Han chia sẻ.

Nữ sinh cho biết em vẫn đang cân nhắc giữa ngành Y và ngành Kỹ thuật. Sau khi câu chuyện của Han được chia sẻ rộng rãi, nhiều bác sĩ đã chủ động liên hệ nữ sinh để tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như những góc nhìn thực tế về ngành, giúp em có thêm cơ sở trước khi đưa ra quyết định.

Câu chuyện của Han đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều người. Một số mạnh thường quân đề nghị quyên góp tiền hỗ trợ nữ sinh học đại học. Tuy nhiên, Han cảm ơn thiện chí của mọi người và cho biết muốn dựa vào chính bản thân. Nữ sinh tin rằng sinh ra trong nghèo khó không phải là giới hạn của cuộc đời, và thành công phụ thuộc vào nỗ lực của mỗi người.

Em dự định làm thêm trong thời gian học đại học để trang trải chi phí. Theo truyền thông Trung Quốc, cả Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh cũng đã đưa ra các gói hỗ trợ tài chính nhằm thuyết phục nữ sinh theo học tại trường.