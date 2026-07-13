Sinh viên 19 tuổi lập di chúc để lại 2,9 triệu USD cho bạn thời thơ ấu

Ở tuổi 19, một nam sinh tại Trung Quốc gây chú ý khi lập di chúc để lại toàn bộ tài sản trị giá 20 triệu nhân dân tệ cho người bạn thời thơ ấu thay vì người thân trong gia đình.

Li lập di chúc, để lại tài sản cho người bạn thời thơ ấu. Ảnh: SCMP.

SCMP cho biết một sinh viên họ Li 19 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản trị giá khoảng 20 triệu nhân dân tệ (tương đương 2,9 triệu USD ), gồm một căn hộ và khoản tiền tiết kiệm, cho người bạn thân từ thời thơ ấu. Quyết định này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh luận trên mạng xã hội.

Nam sinh họ Li cho biết cha mẹ cậu đã ly hôn, tái hôn và trao toàn bộ tài sản hiện có cho cậu. Tuy nhiên, do không nhận được nhiều sự quan tâm từ gia đình, cậu cảm thấy xa cách với cha mẹ.

Li là người yêu thích các môn thể thao mạo hiểm và cho biết thường xuyên đối mặt với nguy cơ tai nạn. Vì vậy, cậu quyết định lập di chúc có công chứng để phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Nam sinh chia sẻ thêm cậu không muốn vợ hoặc chồng hiện tại của cha mẹ - những người mà cậu coi là "người xa lạ" - có quyền hưởng tài sản của mình trong tương lai. Thay vào đó, cậu lựa chọn người bạn thời thơ ấu, người đã lớn lên cùng và được cậu hoàn toàn tin tưởng, làm người thừa kế.

Theo Luật Thừa kế của Trung Quốc, vợ hoặc chồng, con cái và cha mẹ là những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Nếu cha mẹ của Li nhận thừa kế, vợ hoặc chồng hiện tại của họ cũng có thể có quyền sử dụng hoặc thừa hưởng khối tài sản này sau đó.

Tuy nhiên, pháp luật Trung Quốc cũng cho phép công dân lập di chúc để chuyển tài sản cho những người không thuộc diện thừa kế theo pháp luật hoặc tặng cho Nhà nước, tổ chức tập thể.

Li đã đến Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc tại Thượng Hải để công chứng bản di chúc. Theo ông Huang Haibo, quản lý văn phòng, người được chỉ định thừa kế phải chấp nhận hợp pháp bản di chúc trong vòng 60 ngày, nếu không sẽ bị coi là từ bỏ quyền thừa kế.

Được thành lập từ năm 2013, Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc là dự án phúc lợi công cộng phi lợi nhuận thuộc Quỹ Phát triển Người cao tuổi Trung Quốc. Báo cáo thường niên mới nhất cho biết trung tâm đã tiếp nhận hơn 400.000 bản di chúc. Số liệu cũng cho thấy việc lập di chúc ngày càng phổ biến trong xã hội. Độ tuổi trung bình của người lập di chúc đã giảm từ 77 xuống còn 67.

"Ngày càng có nhiều người trẻ 8x, 9x và thậm chí là 10x lập di chúc tại trung tâm của chúng tôi. Việc lập di chúc không còn là điều cấm kỵ hay chỉ dành cho người cao tuổi", ông Huang thông tin.

Theo một công chứng viên họ Chen tại tỉnh Chiết Giang, người trẻ ở Trung Quốc thường lập di chúc khi kết hôn nhằm bảo đảm quyền sở hữu đối với bất động sản có trước hôn nhân hoặc được thừa kế. Bên cạnh đó, nhiều người độc thân và không có con cũng lựa chọn lập di chúc để chủ động phân chia tài sản.

Câu chuyện của Li đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Trong khi một số người cho rằng cha mẹ vẫn xứng đáng được thừa kế vì đã trao cho cậu khối tài sản lớn, nhiều người khác nhận định nam sinh còn quá trẻ để đưa ra quyết định quan trọng như vậy.

"Có lẽ sau này cậu ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Cậu ấy vẫn còn quá trẻ để đưa ra một quyết định lớn như vậy", dân mạng bình luận.