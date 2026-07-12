Trường gây tranh cãi vì thu thập nhãn hiệu ôtô của phụ huynh

Một trường THCS ở Trung Quốc yêu cầu học sinh mới nhập học phải cung cấp thông tin chi tiết về ôtô của cha mẹ, gồm biển số, nhãn hiệu và giá mua.

Trường ở tỉnh Sơn Đông yêu cầu học sinh khai báo tài sản gia đình. Ảnh: Shutterstock.

Một trường THCS tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đang vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi yêu cầu học sinh mới nhập học cung cấp thông tin chi tiết về cha mẹ, bao gồm cả nhãn hiệu ôtô, biển số xe và giá mua phương tiện.

Theo China Newsweek, cuối tháng 6, trường THCS số 1 Đông Doanh phát phiếu thu thập thông tin cho học sinh vừa trúng tuyển. Ngoài các nội dung thông thường như họ tên phụ huynh, nơi làm việc, chức vụ và số điện thoại, phiếu còn yêu cầu khai báo nhãn hiệu ôtô, biển số xe và giá mua của phương tiện gia đình.

Ở phần thông tin về ôtô, nhà trường ghi chú: "Thông tin này chỉ phục vụ mục đích sử dụng nội bộ của nhà trường. Kính mong quý phụ huynh yên tâm cung cấp thông tin".

Ngay sau khi nội dung phiếu khảo sát được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lo ngại rằng việc thu thập những dữ liệu này có thể gây ra tình trạng phân biệt đối xử giữa học sinh dựa trên điều kiện kinh tế của gia đình.

"Mục đích là để giáo viên đối xử khác nhau với học sinh dựa trên hoàn cảnh gia đình của các em sao? Nếu không thì tại sao nhà trường phải thu thập những thông tin này?", một người bình luận.

Trước phản ứng của dư luận, ngày 30/6, Cục Giáo dục thành phố Đông Doanh xác nhận đã xác minh vụ việc và yêu cầu nhà trường dừng ngay việc thu thập dữ liệu, đồng thời xóa toàn bộ thông tin đã thu thập trước đó.

Cơ quan này cho biết sẽ coi đây là bài học để kiểm tra toàn bộ các trường học trên địa bàn nhằm bảo đảm quyền riêng tư của học sinh và phụ huynh được bảo vệ.

Cũng trong thời gian này, một cựu học sinh của trường tiết lộ với truyền thông rằng nhiều năm trước, khi nhập học, anh cũng từng được yêu cầu khai báo thông tin tương tự. Người này nói nhà trường khi đó giải thích việc thu thập thông tin về ôtô nhằm phục vụ công tác đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường.

Đại diện nhà trường cũng cho biết sau khi phụ huynh cung cấp biển số xe, các phương tiện sẽ được phép đỗ gần cổng trường khi đến đón con. Ngoài ra, thông tin về giá trị xe được sử dụng như một căn cứ tham khảo trong quá trình xem xét học sinh đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đây không phải lần đầu một trường học tại Trung Quốc gây tranh cãi vì thu thập dữ liệu cá nhân của học sinh và phụ huynh. Vào tháng 5 vừa qua, một trường tiểu học ở tỉnh Hồ Bắc cũng bị chỉ trích sau khi yêu cầu học sinh trả lời bảng câu hỏi về nghề nghiệp của cha mẹ. Bảng khảo sát bao gồm những câu hỏi như môi trường làm việc của phụ huynh có nóng, ồn ào hay nhiều mùi hay không, cũng như số giờ làm việc mỗi ngày.