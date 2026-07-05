Mới 7 tuổi đã phải vào trung tâm cai nghiện game

Một học sinh 7 tuổi tại Hong Kong (Trung Quốc) phải tìm đến trung tâm tư vấn cai nghiện game sau khi lén lấy gần 8.000 HKD (hơn 1.000 USD) của mẹ để nạp game.

Nhiều trẻ nhỏ ở Hong Kong nghiện game, thậm chí phải đi cai nghiện. Ảnh: Pexels.

Học sinh tại Hong Kong (Trung Quốc) mới chỉ 7 tuổi đã phải tìm đến các dịch vụ tư vấn cai nghiện game trực tuyến. Các em cũng có xu hướng hình thành hành vi tiêu dùng, thậm chí tư duy cờ bạc từ rất sớm.

Thông tin trên được bà Crystal Leung Chui-yee, phụ trách Trung tâm Sunshine Lutheran Centre - cơ sở tư vấn và điều trị dành cho người có vấn đề về cờ bạc tại Hong Kong - chia sẻ trong một sự kiện gần đây, theo SCMP.

Học sinh 7 tuổi lấy gần 8.000 HKD của mẹ để nạp game

Theo bà Leung, các trường hợp trẻ em được giới thiệu đến trung tâm vì nghiện game trực tuyến đang xuất hiện ngày càng nhiều, đồng thời độ tuổi của các em cũng có xu hướng trẻ hóa.

Một trong những trường hợp khiến bà đặc biệt lo ngại là học sinh tiểu học, mới 7 tuổi nhưng đã nghiện nặng các cộng đồng văn hóa ảo và những trò chơi thuộc nhóm "pay-to-win" - nơi người chơi có thể chi tiền để sở hữu vật phẩm hoặc lợi thế trong game.

Khi tiếp nhận trường hợp này, các chuyên gia phát hiện cậu bé đã lén lấy gần 8.000 HKD tiền mặt của mẹ, đồng thời sử dụng thẻ tín dụng của bà để thanh toán trong trò chơi.

Theo bà Leung, đây không chỉ là vấn đề về chi tiêu mà còn phản ánh việc trẻ đã vượt qua những giới hạn hành vi đáng báo động ở độ tuổi rất nhỏ.

Chuyên gia cho rằng nhiều trò chơi trực tuyến hiện nay được thiết kế với các chương trình giảm giá giới hạn thời gian, vòng quay may mắn hoặc hộp quà ngẫu nhiên (loot box). Những trò chơi này khuyến khích người chơi liên tục bỏ tiền để săn vật phẩm hiếm.

Những cơ chế này tạo ra cảm giác hưng phấn tức thời khi người chơi nhận được phần thưởng, từ đó kích thích não bộ ghi nhớ cảm giác thỏa mãn và thôi thúc hành vi lặp lại.

"Khi một đứa trẻ trả tiền và nhận được một vật phẩm hiếm, cảm giác chiến thắng sẽ rất mạnh. Việc liên tục nuôi dưỡng một bộ não đang phát triển bằng những cú hích dopamine tức thời như vậy rất dễ hình thành tư duy cờ bạc", bà Leung cảnh báo.

Dù trẻ chi tiền mua trang phục ảo, nạp game trên điện thoại hay tham gia các hình thức giải trí có yếu tố may rủi khác, cơ chế tâm lý phía sau đều khá tương đồng. Các hệ thống này được thiết kế nhằm hình thành tư duy đầu cơ ngay từ sớm, khiến trẻ quen với việc bỏ tiền để tìm kiếm phần thưởng ngẫu nhiên.

Trước thực trạng này, chuyên gia khuyến nghị phụ huynh nên hủy liên kết thẻ tín dụng khỏi các thiết bị mà trẻ sử dụng để hạn chế những khoản thanh toán ngoài ý muốn.

Quan trọng hơn, cha mẹ cần chủ động tìm hiểu thế giới số của con thay vì chỉ áp dụng các biện pháp cấm đoán. Việc hiểu được nhu cầu cảm xúc, sở thích và lý do khiến trẻ gắn bó với trò chơi điện tử sẽ hiệu quả hơn so với chỉ kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị.

Trẻ tiểu học tại Hong Kong. Ảnh: Young Post.

AI khiến rủi ro ngày càng phức tạp

Không chỉ game trực tuyến, các chuyên gia cũng cảnh báo những rủi ro mới đến từ AI và các nền tảng số. Dù Cục Giáo dục Hong Kong vừa công bố kế hoạch phát triển giáo dục số trong các trường tiểu học và trung học, khảo sát nhanh với hơn 100 phụ huynh Hong Kong vẫn cho thấy 65% không tự tin giải thích về AI cho con.

Cụ thể, khoảng 80% phụ huynh lo ngại trẻ sẽ tiếp cận thông tin sai lệch trên Internet, trong khi 36% nhận thức được nguy cơ con cái truy cập các trang web cờ bạc bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ lo ngại trẻ có thể bị cuốn vào những bẫy nội dung do thuật toán đề xuất, liên tục bị dẫn dắt đến các video hoặc trò chơi có tính gây nghiện, phát sinh các khoản mua trong ứng dụng hoặc tiếp xúc với những hình thức lừa đảo trực tuyến.

Theo các diễn giả tại hội thảo, sự phát triển của AI khiến những rủi ro này trở nên khó nhận biết hơn. Trong một số trường hợp, chatbot có thể bị thanh thiếu niên khai thác để tìm cách tiếp cận các trang phát trực tuyến trái phép hoặc các đường dây cá cược ở nước ngoài nếu không được sử dụng đúng cách.

Phụ huynh Annie Wong cho biết trước đây, bà từng nghĩ chỉ cần không để con gái sử dụng điện thoại riêng là đủ an toàn. Tuy nhiên, sau khi con vô tình đăng ký gói thuê bao trả phí hàng tháng thông qua một cửa sổ quảng cáo bật lên khi chơi game trên điện thoại của bà nội, bà nhận ra những nguy cơ vẫn có thể xảy ra ngay cả khi trẻ không sở hữu thiết bị cá nhân.

Sự việc khiến bà thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chỉ hạn chế việc sử dụng điện thoại, bà dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động cùng con, đồng thời khuyến khích con theo đuổi những sở thích ngoài đời thực để giảm sự phụ thuộc vào môi trường trực tuyến.

Trong khi đó, ông Keith Cheung, cha của hai con ở tuổi thiếu niên, cho rằng AI vẫn có thể trở thành công cụ hữu ích nếu được sử dụng đúng cách. Điều quan trọng là cha mẹ cần đồng hành cùng con trong quá trình tiếp cận công nghệ, hướng dẫn trẻ lựa chọn các trang web và nội dung phù hợp ngay từ đầu.