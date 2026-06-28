Sai lầm nếu cho con tiếp xúc với vật dụng này trước năm 2 tuổi

Nghiên cứu tại Anh cảnh báo trẻ dưới 2 tuổi không nên sử dụng điện thoại, máy tính bảng hay các thiết bị có màn hình vì có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sự phát triển.

Chuyên gia khuyến nghị không cho trẻ chủ động tiếp xúc với điện thoại, máy tính bảng trước năm 2 tuổi. Ảnh: Pexels.

Mới đây, một nghiên cứu quy mô lớn của các nhà khoa học Anh cảnh báo trẻ dưới 2 tuổi không nên chủ động sử dụng điện thoại, máy tính bảng hay các thiết bị có màn hình vì có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sự phát triển.

Bản tổng quan do nhóm nghiên cứu thực hiện không khẳng định mối quan hệ nhân quả giữa việc sử dụng màn hình và các chứng rối loạn phát triển cụ thể. Tuy nhiên, nhóm nhấn mạnh rằng trẻ dưới 2 tuổi không nên được chủ động cho sử dụng màn hình thường xuyên, bởi việc tiếp xúc thụ động với màn hình vốn khó tránh khỏi trong cuộc sống hiện đại.

Theo The Guardian, đây được xem là bản tổng quan toàn diện nhất từ trước đến nay về các nghiên cứu liên quan tác động của màn hình đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nhóm tác giả nhấn mạnh rằng khi sự quan tâm của xã hội chủ yếu tập trung vào việc quản lý thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội, trẻ sơ sinh lại đang trở thành "điểm mù", đặc biệt là khi các thiết bị điện tử ngày càng hiện diện phổ biến trong việc chăm sóc và nuôi dạy con.

Ông Rafe Clayton, giảng viên cao cấp về truyền thông tại Đại học Leeds, đồng trưởng nhóm nghiên cứu, cho rằng nhiều bậc cha mẹ đang vô tình hình thành thói quen sử dụng màn hình không lành mạnh cho con ngay từ khi còn nhỏ.

"Cha mẹ đang vô tình dạy trẻ em và trẻ sơ sinh hình thành những thói quen và mối quan hệ không lành mạnh với các thiết bị màn hình. Điều này phải thay đổi", ông nói.

Thông qua nghiên cứu, ông Clayton và cộng sự chỉ ra việc tiếp xúc thường xuyên với màn hình có thể khiến trẻ giảm cơ hội gắn kết với cha mẹ và người chăm sóc, ít tham gia các hoạt động vận động, hạn chế phát triển ngôn ngữ, đồng thời làm tăng nguy cơ quá tải kích thích, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng thị lực và béo phì. Các nhà khoa học cũng bày tỏ lo ngại rằng nhiều trẻ đang được dỗ dành bằng thiết bị kỹ thuật số thay vì nhận sự an ủi trực tiếp từ cha mẹ.

Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất xây dựng cơ chế đánh giá rủi ro liên quan đến thời gian sử dụng màn hình ở trẻ sơ sinh nhằm giúp các dịch vụ y tế và hỗ trợ gia đình sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường trong phát triển của trẻ.

Bà Andrea Leadsom, nhà sáng lập Quỹ 1.001 Critical Days Foundation, nhận định đây là một lời cảnh tỉnh. Các bằng chứng nghiên cứu ngày càng cho thấy điện thoại, máy tính bảng có thể tiềm ẩn những rủi ro đáng kể trong 1.001 ngày đầu đời - giai đoạn quan trọng nhất của sự phát triển con người.

Bà cho rằng trách nhiệm không nên chỉ đặt lên vai phụ huynh mà các cơ quan quản lý và doanh nghiệp công nghệ cũng cần tham gia bảo vệ trẻ nhỏ. Cùng với đó, cha mẹ không nên tiếp cận những nội dung được quảng bá là phù hợp với trẻ sơ sinh nếu bằng chứng khoa học cho thấy điều ngược lại.