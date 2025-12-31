Trăn trở giờ ra chơi con làm gì nếu không dùng điện thoại?

Đề xuất hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi tại TP.HCM, nhiều phụ huynh Hà Nội bắt đầu nhìn lại thực tế giờ ra chơi của con em mình trong trường học.

Thông tin ngành giáo dục TP.HCM xây dựng lộ trình hạn chế học sinh sử dụng điện thoại di động trong giờ ra chơi từ năm 2026 nhận được nhiều ý kiến quan tâm.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, chủ trương này nhằm giảm sự phụ thuộc vào thiết bị số, khuyến khích học sinh vận động, tăng cường giao tiếp trực tiếp, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh.

TP.HCM dự kiến triển khai đại trà từ năm 2026

Trước khi triển khai đại trà, từ tháng 10/2025, TP.HCM đã thí điểm mô hình này tại 16 trường THCS và THPT. Kết quả sơ kết cho thấy mức độ đồng thuận cao từ phụ huynh, với tỷ lệ ủng hộ khoảng 98%. Nhiều trường chủ động xây dựng phương án quản lý linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế, thay vì áp dụng biện pháp cứng nhắc.

Tại trường THPT Võ Trường Toản, gần 98% phụ huynh đồng thuận với việc hạn chế điện thoại trong giờ ra chơi. Nhà trường bố trí phòng quản sinh để hỗ trợ học sinh liên hệ với gia đình khi cần thiết. Trong khi đó, trường THPT Nguyễn Khuyến tổ chức bàn giao thiết bị ngay từ đầu buổi học, đồng thời mở rộng các hoạt động thể thao, đọc sách, câu lạc bộ cho học sinh lựa chọn.

Báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM cho thấy hơn 80% học sinh tham gia ít nhất một hoạt động thay thế trong giờ ra chơi; trên 70% học sinh đồng ý hạn chế điện thoại nếu có hoạt động hấp dẫn. Các hình thức sinh hoạt khá đa dạng, từ thể thao, trò chơi tập thể, văn nghệ, phát thanh học đường đến đọc sách, sinh hoạt thư viện, chơi cờ, hoạt động sáng tạo.

Từ kết quả thí điểm, TP.HCM dự kiến từ tháng 1/2026 sẽ triển khai đại trà tại các trường THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Các trường được yêu cầu xây dựng nội quy, quy trình quản lý thiết bị điện tử rõ ràng và tổ chức tối thiểu ba nhóm hoạt động thay thế phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất.

Học sinh trong giờ ra chơi.

Phụ huynh Hà Nội mong giờ ra chơi có thêm hoạt động cho học sinh

Theo dõi thông tin từ TP.HCM, nhiều phụ huynh tại Hà Nội cho biết họ nhìn thấy hình ảnh quen thuộc từ chính đời sống học đường của con em mình.

"Không phải tôi phản đối con dùng điện thoại, nhưng thực sự không biết giờ ra chơi của con đang diễn ra như thế nào", chị Trần Thị Hà Phương, phụ huynh có con học lớp 10 tại phường Yên Hòa, chia sẻ. Theo chị, khi được hỏi, con thường trả lời ngắn gọn: lúc thì lướt mạng xã hội, lúc chơi game.

Thực tế này không phải cá biệt. Nhiều phụ huynh Hà Nội cho biết hình ảnh học sinh tụm lại sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi đã trở nên phổ biến tại không ít trường học.

Thay vì ra sân vận động hay trò chuyện cùng bạn bè, nhiều em ngồi yên trong lớp, mỗi người một màn hình. Điều khiến phụ huynh lo lắng không chỉ là thời gian sử dụng thiết bị số, mà là sự thiếu hụt các tương tác trực tiếp - yếu tố quan trọng với sự phát triển tâm lý, kỹ năng xã hội của trẻ.

Dẫu vậy, phần lớn phụ huynh Hà Nội cho rằng họ không mong muốn những biện pháp cấm đoán cứng nhắc. "Cấm hoàn toàn là rất khó và không thực tế. Điều chúng tôi mong là con biết lúc nào nên dùng, lúc nào nên dừng", anh Mai Trọng Nhân, phụ huynh có hai con học THCS tại phường Hoàng Mai, nói.

Theo anh, nếu nhà trường có quy định chung, áp dụng đồng đều, học sinh sẽ dễ chấp nhận hơn, phụ huynh cũng giảm áp lực nhắc nhở con.

Nhiều ý kiến cho rằng việc hạn chế điện thoại chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm các hoạt động thay thế phù hợp. Trong bối cảnh nhiều trường học nội đô Hà Nội có diện tích hạn chế, việc tổ chức giờ ra chơi cần được tính toán kỹ lưỡng.

"Nếu chỉ thu điện thoại mà không tạo thêm không gian sinh hoạt, học sinh vẫn sẽ thấy trống trải", chị Nguyễn Hồng Yến, phụ huynh có con học lớp 7 tại phường Cầu Giấy, nhận định.

Ở góc độ giáo dục, phụ huynh cho rằng trường học là môi trường phù hợp để hình thành thói quen sử dụng thiết bị số có kiểm soát. Trong bối cảnh chuyển đổi số là xu thế không thể đảo ngược, giáo dục không chỉ dừng ở trang bị kỹ năng công nghệ, mà còn cần giúp học sinh biết cân bằng giữa thế giới trực tuyến và đời sống thực. Giờ ra chơi, vì thế, không chỉ là khoảng nghỉ giữa các tiết học, mà là không gian quan trọng để trẻ vận động, giao tiếp và trưởng thành.