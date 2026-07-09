Nam sinh gánh 70 huy chương lên nhận bằng tốt nghiệp

Jin Yanwei, 24 tuổi, xuất hiện tại lễ tốt nghiệp với một chiếc đòn gánh treo hơn 70 huy chương marathon và các giải chạy đường dài.

Jin Yanwei gánh huy chương lên sân khấu. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, Jin Yanwei là sinh viên Học viện Kỹ thuật Giao thông Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Tại lễ tốt nghiệp đại học diễn ra ngày 23/6, sau khi nhận bằng từ lãnh đạo nhà trường, Jin bước xuống sân khấu, lấy chiếc đòn gánh đã chuẩn bị sẵn với 70 huy chương treo hai bên, rồi quay trở lại để giới thiệu thành tích của mình.

Theo China Youth Daily, ngoài số huy chương trên đòn gánh, anh còn đeo thêm nhiều huy chương quanh cổ. Hành động của Jin lập tức nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò từ giảng viên và sinh viên.

Hơn 70 huy chương là kết quả Jin tích lũy được sau nhiều năm tham gia các giải marathon và chạy đường dài trên khắp Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc không nêu chuyên ngành của Jin, chỉ cho biết anh không phải là sinh viên theo học lĩnh vực thể thao.

Jin bắt đầu tham gia marathon từ năm 2021. Anh duy trì lịch chạy trung bình 15 km mỗi ngày, tương đương 350-400 km mỗi tháng. Riêng trong hai năm gần đây, tổng quãng đường anh chạy đã đạt 7.835 km.

Cuối tuần, Jin thường di chuyển đến nhiều địa phương để tham dự các giải chạy. Năm 2023, anh giành chức vô địch marathon đầu tiên tại một giải đấu trong nước. Cũng trong năm này, anh tiếp tục giành huy chương vàng nội dung 5.000 m tại Đại hội Thể thao Đại học tỉnh Thiểm Tây lần thứ 42.

Chia sẻ với truyền thông, Jin cho biết chạy bộ là niềm đam mê của anh và anh mong muốn giành được tiền thưởng từ các giải đấu. "Cha mẹ tôi kiếm tiền rất vất vả. Việc chạy bộ giúp tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống đại học, giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình", anh nói.

Để tập luyện chạy bộ, suốt 3 năm qua, Jin đã không về thăm nhà ở huyện Lạc Xuyên (Trung Quốc). "Tôi chỉ là một người bình thường yêu thích chạy bộ. Tôi không có năng khiếu bẩm sinh nên dành toàn bộ thời gian rảnh cho việc này. Khi nhiều người đi chơi hoặc chơi game, tôi chọn chạy bộ", Jin chia sẻ.

Tuy nhiên, anh thừa nhận đã không ít lần bản thân muốn bỏ cuộc. "Có rất nhiều lần tôi nghĩ đến việc dừng lại, nhưng rồi lại tự nhủ hãy cố thêm một bước nữa. Chính suy nghĩ đó đã đưa tôi về đích. Tôi tự hào vì mình đã làm được", Jin nói.

Nam sinh cho biết anh hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những người yêu chạy bộ. "Mồ hôi và công sức của bạn sẽ không bị lãng phí", anh nói.

Sau khi tốt nghiệp, Jin dự định tham gia chương trình Hỗ trợ miền Tây của Trung Quốc, làm tình nguyện viên tại các khu vực còn nhiều khó khăn. Vị trí công tác cụ thể chưa được Jin tiết lộ.

Câu chuyện của Jin nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Một tài khoản bình luận: "Những tấm huy chương này còn giá trị hơn bất kỳ luận văn tốt nghiệp nào".

Một người khác viết: "Ai từng chạy marathon đều hiểu mỗi tấm huy chương phải đánh đổi bằng bao nhiêu công sức. Hoàn toàn xứng đáng để tự hào".