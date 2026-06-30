Cậu bé từng bị tấn công đến mù mắt giờ ra sao?

Sau biến cố kinh hoàng khiến Gou Bin mất thị lực hoàn toàn vào 13 năm trước, cậu bé người Trung Quốc này vẫn làm nên điều phi thường tại kỳ thi tuyển sinh đại học.

Vụ tấn công tàn độc từ bác dâu khiến cậu bé mất thị lực hoàn toàn. Ảnh: BTV.

Theo South China Morning Post, 721/800 điểm là thành tích Gou Bin đạt được tại kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho người khuyết tật năm nay. Với thành tích này, cậu tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành bác sĩ để giúp đỡ những người từng ở hoàn cảnh giống mình.

Phía sau kết quả ấy là hành trình hơn một thập kỷ vượt qua biến cố khiến cậu hoàn toàn mất đi ánh sáng khi mới 6 tuổi.

Biến cố thay đổi cuộc đời

Năm 2013, Guo sống cùng gia đình tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Cậu bé 6 tuổi khi ấy bị một phụ nữ trung niên dụ dỗ rời khỏi nhà.

Khi em khóc, người kia dọa sẽ móc mắt em nếu không nín. Ác phụ đó cuối cùng vẫn ra tay tàn độc, dùng cành cây móc mắt cậu bé tội nghiệp.

Bố mẹ em tìm thấy con trai trong tình trạng tỉnh táo nhưng máu me đầy người. Bác sĩ xác định cả 2 dây thần kinh thị giác của em bị tổn thương không thể phục hồi.

Kết quả điều tra cho thấy hung thủ là bác dâu của Gou Bin, vụ tấn công xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Người này sau đó đã nhảy xuống giếng tự tử.

Sau khi được phẫu thuật cấy mắt giả, Gou Bin chuyển đến Vũ Hán, sống cùng cha mẹ. Ảnh: Baidu.

Sau biến cố, Guo được một nhóm y bác sĩ do bác sĩ nhãn khoa Dennis Lam Shun-chiu (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn đầu điều trị miễn phí và phẫu thuật cấy mắt giả.

Khởi đầu mới

Năm 2014, Guo cùng cha mẹ chuyển đến Vũ Hán. Một trường dành cho trẻ khiếm thị đã tiếp nhận cậu theo diện miễn học phí, đồng thời hỗ trợ cha mẹ cậu tìm việc làm. Tại đây, Guo dần thích nghi với môi trường mới.

Các thầy cô thường kể cho Guo nghe về những cựu học sinh thành công nhằm động viên cậu vượt qua mặc cảm và hướng đến tương lai.

Theo gia đình, Guo luôn giữ thái độ lạc quan. Cậu thường an ủi mẹ hãy quên đi những chuyện buồn và nhiều lần bày tỏ mong muốn sau này sẽ học lên tiến sĩ.

Gou Bin rất nỗ lực học hành, đồng thời tập chơi nhạc. Ảnh: QQ.

Ngoài việc học, Guo tìm thấy niềm vui trong âm nhạc. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, cậu học chơi nhiều loại nhạc cụ và trở thành thành viên ban nhạc của trường với vai trò chơi guitar bass.

Đến nay, Guo có thể chơi thành thạo 5 loại nhạc cụ gồm sáo bầu (hulusi), ocarina, sáo của người Mỹ bản địa (Native American flute), guitar bass và kèn suona. Năm 2019, cậu từng biểu diễn tại Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới tổ chức ở Vũ Hán. Ngoài ra, Guo cũng có niềm yêu thích với cờ vây.

Đỗ đầu khối ngành y với 721 điểm

Trong những năm học phổ thông, Guo duy trì lịch học nghiêm túc. Chỉ trong một năm, điểm tiếng Anh của cậu tăng hơn 40 điểm.

Những nỗ lực ấy được đền đáp khi Guo đạt 721/800 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho học sinh khuyết tật, trở thành thí sinh có điểm số cao nhất ở khối ngành y trên toàn quốc.

Kỳ thi này được tổ chức riêng cho học sinh khuyết tật tại các trường đại học đủ điều kiện. Mức độ khó được đánh giá tương đương kỳ thi gaokao thông thường, nhưng thí sinh được sử dụng đề thi chữ nổi và có thêm thời gian làm bài.

Guo Bin ăn mừng kết quả thi đại học cùng mẹ và bác sĩ gia đình. Ảnh: Baidu.

Theo truyền thông Trung Quốc, ở kỳ thi gaokao thông thường năm 2024, chưa đến 1.000 trong tổng số 13,4 triệu thí sinh đạt trên 700 điểm.

Với thành tích này, nam sinh được nhận vào chương trình song bằng ngành y và khoa học máy tính của Đại học Trường Xuân. Guo cho biết quyết định theo học ngành y bắt nguồn từ chính những trải nghiệm của bản thân sau vụ tấn công năm đó.

Sau khi tốt nghiệp, cậu mong muốn trở thành bác sĩ, đồng thời trở lại một trường dành cho trẻ khiếm thị để giảng dạy.

Theo Guo, đó là cách cậu trao đi sự ấm áp mà mình từng nhận được từ các bác sĩ, thầy cô và những người đã giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất.