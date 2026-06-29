Sắp thêm nhiều khoản phạt với giáo viên vi phạm

Giáo viên ép buộc học sinh học thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng, dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non có thể bị phạt 20 triệu đồng là một số quy định mới được đề xuất.

Giáo viên vi phạm dạy thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đối tượng áp dụng là các cá nhân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm.

Trong đó, dự thảo bổ sung các hành vi vi phạm mới phát sinh trong hoạt động giáo dục và theo các quy định pháp luật như dạy thêm, học thêm; hành vi về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử của nhà giáo...

Phạt tới 50 triệu đồng nếu ép học sinh học thêm

Cụ thể, với hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm, Bộ GD&ĐT đề xuất giáo viên, nhà trường, cơ sở dạy thêm bị cảnh cáo nếu báo cáo, công khai không đầy đủ, kịp thời về hoạt động dạy thêm nhưng chưa gây xung đột lợi ích hoặc sai lệch thông tin.

Giáo viên dạy thêm ngoài trường nhưng không báo cáo, báo không đầy đủ, không trung thực về môn học, địa điểm, hình thức, mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh bị phạt 2-5 triệu đồng.

Nhà trường tổ chức dạy thêm không đúng diện học sinh hoặc quá thời lượng cho phép, xếp lớp quá 45 học sinh, không công khai kế hoạch dạy thêm có thể bị phạt 5-10 triệu đồng. Cơ sở dạy thêm vi phạm cũng chịu mức phạt tương tự.

Dự thảo cũng đề xuất phạt 10-20 triệu đồng đối với giáo viên đang giảng dạy tại nhà trường nếu dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với chính học sinh mà mình đang được phân công giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường; giáo viên thuộc trường công lập tham gia quản lý, điều hành hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường.

Mức phạt 30-50 triệu đồng, đình chỉ dạy thêm 6-12 tháng dành cho các hành vi tổ chức dạy thêm khi chưa đăng ký kinh doanh; ép buộc, lôi kéo học sinh học thêm trái quy định; tiếp tục vi phạm khi đã bị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non có thể bị phạt 20 triệu đồng

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung một số hành vi để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cụ thể, bộ đề xuất phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi tổ chức cho trẻ em học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non.

Theo Bộ GD&ĐT, thực tiễn hiện nay tồn tại tình trạng cho trẻ 5 tuổi học trước chương trình tiểu học, luyện đọc, viết, toán sớm gây áp lực phát triển không phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non. Trong khi đó, dự thảo hiện hành chưa quy định cụ thể hành vi này nên khó xử lý trên thực tế. Việc bổ sung quy định giúp bảo vệ quyền trẻ em và phù hợp định hướng đổi mới giáo dục mầm non.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất phạt 10-20 triệu đồng đồng đối với hành vi sử dụng kết quả theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ em để tuyển chọn, xếp lớp, phân loại trẻ em trái quy định của pháp luật.

10-20 triệu đồng cũng là mức phạt với hành vi tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá trẻ em mầm non không phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, phương pháp đánh giá sự phát triển của trẻ theo chương trình giáo dục mầm non, gây áp lực về thành tích hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Hành vi dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non có thể bị phạt 20 triệu đồng. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Phạt tới 20 triệu đồng nếu lạm thu

Về hoạt động thu, chi tài chính, quản lý tài sản và huy động tài trợ trong giáo dục thường xuyên; dự thảo đề xuất phạt 10-20 triệu đồng với hành vi thu các khoản ngoài quy định; lạm thu; ép buộc người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học đóng góp tiền, hiện vật dưới danh nghĩa tài trợ, ủng hộ, hỗ trợ giáo dục hoặc dưới hình thức khác trái quy định;

Mức phạt trên cũng áp dụng với hành vi sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủng hộ không đúng mục đích đã công khai, cam kết hoặc được phê duyệt.

Dự thảo cũng dự kiến phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng danh nghĩa giáo dục thường xuyên, xã hội hóa giáo dục hoặc liên kết đào tạo để thu tiền trái quy định, trục lợi hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người học.

Quy định cụ thể về hành vi bạo hành trẻ

Dự thảo nghị định cũng đưa ra các hành vi cụ thể để đảm bảo quyền, an toàn của trẻ em. Trong đó, mức phạt 20-30 triệu đồng sẽ áp dụng với hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non; thực hiện hành vi bạo lực, bạo hành đối với trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào.

Đây cũng là mức phạt với hành vi bỏ mặc, không giám sát, quản lý trẻ em theo quy định làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn của trẻ em; sử dụng, cung cấp, đăng tải, phát tán hình ảnh, thông tin của trẻ em trái quy định của pháp luật.

Quy định hiện hành chỉ nêu chung một số hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt hiện hành cũng thấp hơn, từ 5-10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không xử lý hoặc không kịp thời thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi bạo lực, bạo hành, xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non. Ngoài ra còn có các hình phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả...