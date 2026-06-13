Chấm sai 63.000 bài thi IELTS, Cambridge bị phạt nặng

Cambridge English bị phạt 875.000 bảng Anh sau khi hệ thống chấm điểm IELTS tự động chấm sai trong hai năm, khiến gần 63.000 thí sinh trên toàn cầu nhận kết quả không chính xác.

IELTS là bài thi tiếng Anh phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bản xứ.. Ảnh: Unsplash.

Cơ quan quản lý văn bằng và khảo thí Anh (Ofqual) đã phạt đơn vị khảo thí Cambridge English (trực thuộc Đại học Cambridge) 875.000 bảng Anh (gần 31 tỷ đồng ) sau khi phát hiện lỗi trong hệ thống chấm điểm tự động, khiến 62.794 người nhận kết quả bài thi tiếng Anh không chính xác.

Theo Ofqual, vụ việc liên quan đến IELTS - kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế do Hội đồng Anh (British Council), IDP IELTS và Cambridge University Press & Assessment đồng sở hữu. IELTS hiện được quảng bá là "bài kiểm tra tiếng Anh đáng tin cậy nhất thế giới".

Đại diện IELTS cho biết tổ chức này đã gửi lời xin lỗi tới các thí sinh bị ảnh hưởng, đồng thời hoàn tiền hoặc cho phép thi lại miễn phí.

Bà Amanda Swann, Giám đốc điều hành phụ trách triển khai của Ofqual, nhận định hàng chục nghìn người tham gia kỳ thi với kỳ vọng nhận được kết quả chính xác để phục vụ những quyết định quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ đã bị ảnh hưởng bởi những lỗi mang tính hệ thống kéo dài trong thời gian dài. Mức phạt nghiêm khắc phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Theo kết luận điều tra, các lỗi xảy ra trong quá trình chấm tự động đối với phần thi Nghe và Đọc trên máy tính của IELTS từ tháng 8/2023 đến tháng 9/2025.

Ofqual xác định có hai lỗi kỹ thuật riêng biệt. Một lỗi khiến đáp án đúng bị chấm thành sai do dữ liệu bị sắp xếp nhầm khi chuyển giữa hệ thống thi và hệ thống chấm điểm.

Lỗi còn lại liên quan đến việc xử lý các ký tự có dấu như dấu trọng âm hoặc dấu hai chấm trong một số ngôn ngữ châu Âu. Theo quy định của IELTS, những ký tự này phải được bỏ qua, nhưng hệ thống đôi khi lại coi đó là lỗi và cho thí sinh 0 điểm.

Trong khoảng 2 năm xảy ra sự cố, Cambridge English đã xử lý gần 7,8 triệu lượt bài thi IELTS. Trong số này, 93.865 bài thi được xác định có lỗi chấm điểm. Sau khi rà soát, khoảng 63.000 kết quả thành phần hoặc kết quả tổng thể đã phải điều chỉnh.

Phần lớn các trường hợp được nâng điểm. Cụ thể, 20.602 thí sinh được tăng điểm tổng, trong khi 1.115 trường hợp bị giảm điểm. Hầu hết mức điều chỉnh là 0,5 trên thang điểm 0-9. Có hai thí sinh được tăng tới 1 điểm.

Ngoài ra, 2.740 trường hợp thay đổi kết quả dẫn đến việc điều chỉnh trình độ theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR). Trong số các thí sinh bị ảnh hưởng, có 1.108 người sử dụng kết quả IELTS cho các bài kiểm tra tiếng Anh phục vụ mục đích xin visa và nhập cư tại Anh.

Cambridge English xác nhận có 4 trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định cấp visa. Tuy nhiên, cả 4 người sau đó đều thi lại và đạt mức điểm yêu cầu.

Ofqual cho biết chưa tìm thấy bằng chứng về những thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng đối với các tổ chức đã sử dụng các kết quả sai lệch này, dù cơ quan quản lý cũng thừa nhận dữ liệu hiện có còn hạn chế.

Theo Ofqual, số tiền phạt đã được giảm nhờ Cambridge English hợp tác trong quá trình điều tra và không tranh chấp kết luận của cơ quan quản lý. Đơn vị này cũng thành lập trung tâm hỗ trợ hoạt động 24/7 và đã chi hơn 6 triệu bảng Anh cho việc hoàn tiền, bồi thường, hỗ trợ khách hàng và các biện pháp khắc phục hậu quả. Tổng cộng 26.246 thí sinh đã yêu cầu và nhận hoàn tiền.

Ofqual khẳng định toàn bộ kết quả bị ảnh hưởng đã được điều chỉnh chính xác.

Trong thông báo mới nhất, đại diện IELTS một lần nữa xin lỗi các thí sinh và nhận trách nhiệm về sự cố. Tổ chức này cho biết đã rà soát toàn diện quy trình vận hành, đồng thời bổ sung các biện pháp kiểm soát và cơ chế bảo vệ mới nhằm ngăn chặn những sai sót tương tự tái diễn trong tương lai.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, tháng 11/2025, nhiều thí sinh Việt Nam thi IELTS trong giai đoạn tháng 8/2023 đến tháng 9/2025 đã nhận thông tin về sự cố kỹ thuật, làm thay đổi điểm kỹ năng Nghe và/hoặc Đọc. Thí sinh bị ảnh hưởng có thể chọn hoàn lệ phí thi hoặc thi lại miễn phí.

Ra đời năm 1989, IELTS là bài thi tiếng Anh phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bản xứ. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng nghe, đọc, viết, nói của thí sinh.

Tại Việt Nam, theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh có IELTS từ 4.0 sẽ được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT. Trong khi đó, với xét tuyển đại học, năm 2026, theo khảo sát của Tri Thức - Znews, không ít trường đại học sử dụng IELTS trong xét đầu vào.