Những chính sách giáo dục có hiệu lực từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7, nhiều chính sách giáo dục mới chính thức có hiệu lực như tăng lương cơ sở, điều chỉnh phụ cấp nhà giáo và cắt giảm hàng chục thủ tục hành chính.

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Ngôi sao Hoàng Mai tại Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Từ ngày 1/7/2026, hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục chính thức có hiệu lực, tác động đến đội ngũ nhà giáo, giảng viên, cơ sở giáo dục cũng như thủ tục hành chính của ngành. Đáng chú ý nhất là việc tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng, kéo theo mức lương và phụ cấp của giáo viên được điều chỉnh tăng.

Giáo viên được tăng lương

Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Đối với giáo viên, tiền lương được xác định theo công thức: Mức lương = 2.530.000 đồng x Hệ số lương hiện hưởng. Nhờ vậy, toàn bộ bảng lương giáo viên các cấp học được điều chỉnh tăng tương ứng.

Theo cách tính mới, lương giáo viên dao động khoảng 5,31-17,15 triệu đồng/tháng, thay vì mức 4,91-15,87 triệu đồng/tháng trước đây.

Trong đó, giáo viên tiểu học, THCS và THPT hạng I tiếp tục là nhóm có mức lương cao nhất. Người hưởng hệ số lương 6,78 ở bậc cao nhất có thu nhập khoảng 17,15 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phụ cấp. Giáo viên mầm non hạng III vẫn là nhóm có mức lương thấp nhất, từ 5,31-12,37 triệu đồng/tháng.

Tăng phụ cấp ưu đãi đối với nhiều nhóm nhà giáo

Cùng có hiệu lực từ ngày 1/7, Nghị định 182/2026/NĐ-CP quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề mới đối với nhà giáo.

Theo đó, nhiều nhóm giáo viên được nâng mức phụ cấp từ 35% lên 45%, 50% lên 60% hoặc 70% lên 80%.

Cụ thể, giáo viên mầm non và tiểu học được hưởng phụ cấp ưu đãi 45%. Giáo viên mầm non, tiểu học công tác tại xã khu vực I, II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, hải đảo, xã biên giới được hưởng mức 60%.

Mức phụ cấp 60% cũng áp dụng đối với nhà giáo và cán bộ quản lý tại các trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật và trường phổ thông dân tộc bán trú.

Trong khi đó, mức 80% được áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường nội trú, trường THPT chuyên, trường dự bị đại học, trường Hữu nghị 80, trường Hữu nghị T78, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, các trường, lớp dành cho người khuyết tật và một số cơ sở giáo dục đặc thù khác.

Đáng chú ý, nghị định cũng bổ sung mức phụ cấp 80% đối với nhà giáo giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường trung học nghề và trường chuyên biệt đặt tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Giảng viên trường Đại học Công thương TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Quy định mới về giảng viên đồng cơ hữu tại trường công lập

Từ ngày 1/7, Nghị định 159/2026/NĐ-CP quy định về giảng viên đồng cơ hữu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập chính thức được áp dụng.

Theo quy định, giảng viên đồng cơ hữu tại cơ sở giáo dục đại học công lập bắt buộc phải có trình độ tiến sĩ.

Đối với trường cao đẳng công lập, giảng viên đồng cơ hữu phải đáp ứng một trong nhiều tiêu chuẩn như có bằng thạc sĩ trở lên kèm tối thiểu 3 năm kinh nghiệm chuyên môn và thành tích nghiên cứu khoa học; có bằng chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe; sở hữu các danh hiệu như Thầy thuốc Nhân dân, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ nhân Nhân dân hoặc đạt giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế; có thành tích tại các kỳ thi kỹ năng nghề hoặc có sản phẩm sáng tạo, sáng kiến kỹ thuật được công nhận và áp dụng hiệu quả.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Cũng từ ngày 1/7, Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo, chính thức có hiệu lực.

Theo nghị quyết, nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ GD&ĐT được cắt giảm, đơn giản hóa theo phụ lục ban hành kèm theo.

Lưu ý, chính sách này có hiệu lực đến hết ngày 28/2/2027 nhằm giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục cho người dân và các cơ sở giáo dục.

Bãi bỏ 31 thủ tục hành chính

Tương tự, từ ngày 1/7, Quyết định 1426/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT chính thức bãi bỏ 31 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo với nước ngoài, giáo dục nghề nghiệp và kiểm định chất lượng giáo dục.

Trong đó, 21 thủ tục cấp Trung ương bị bãi bỏ, gồm nhiều thủ tục liên quan liên kết đào tạo với nước ngoài, cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận tổ chức kiểm định và cấp các loại giấy chứng nhận, thẻ kiểm định viên.

Ngoài ra, 10 thủ tục cấp tỉnh cũng được bãi bỏ, bao gồm các thủ tục về phê duyệt, gia hạn hoặc chấm dứt liên kết giáo dục, liên kết đào tạo với nước ngoài và liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ.

Việc cắt giảm các thủ tục hành chính được kỳ vọng góp phần đơn giản hóa quy trình quản lý, tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục trong quá trình triển khai hoạt động chuyên môn và hợp tác quốc tế.