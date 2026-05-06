Tại nước này, chỉ học sinh nam bị đánh đòn

Singapore vẫn duy trì hình thức phạt đòn học sinh nam nhằm xử lý bắt nạt học đường, dù chính sách này gây nhiều tranh cãi.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia siết chặt các quy định bảo vệ trẻ em và loại bỏ hình thức trừng phạt thân thể trong trường học, Singapore vẫn duy trì biện pháp phạt đòn roi đối với học sinh. Mới đây, Bộ trưởng Giáo dục Singapore Desmond Lee tiếp tục bảo vệ chính sách này trước Quốc hội, cho rằng đây là biện pháp cuối cùng khi các cách xử lý khác không còn hiệu quả, theo Straits Times.

Chỉ áp dụng khi mọi biện pháp khác thất bại

Ngày 5/5, Bộ trưởng Giáo dục Singapore Desmond Lee cho biết hình phạt đánh roi chỉ được áp dụng nếu tất cả biện pháp khác đều không hiệu quả. Đồng thời, ông khẳng định các trường học phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Bộ Giáo dục Singapore công bố loạt biện pháp mới nhằm chống bắt nạt học đường. Trong đó, ngoài hình thức đình chỉ học, lưu ban hay hạ hạnh kiểm, đánh roi vẫn được giữ lại như một lựa chọn kỷ luật đối với các trường hợp nghiêm trọng.

Theo quy định hiện hành, việc đánh roi phải được hiệu trưởng phê duyệt và chỉ giáo viên được ủy quyền mới có quyền thực hiện. Chính sách này được nhắc lại trong phiên chất vấn tại Quốc hội Singapore sau khi nhiều nghị sĩ đặt câu hỏi về hiệu quả cũng như tác động tâm lý của biện pháp trên trong xử lý bắt nạt học đường.

Ông Lee cho biết trước khi đưa ra quyết định kỷ luật, nhà trường sẽ cân nhắc nhiều yếu tố như mức độ trưởng thành của học sinh, tính chất vụ việc và liệu hình phạt có giúp học sinh nhận thức được sai lầm hay không. Theo ông, đánh roi không bao giờ được áp dụng đơn lẻ mà đi kèm các biện pháp mang tính phục hồi như tư vấn tâm lý, giáo dục hành vi và theo dõi tiến triển của học sinh sau kỷ luật.

Bộ trưởng Singapore cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa trừng phạt thân thể trong gia đình và môi trường học đường. Ông trích dẫn các nghiên cứu cho thấy việc đánh đập thường xuyên, thiếu kiểm soát tại gia đình có thể gây hệ quả tiêu cực. Nhưng trong trường học, hình phạt được quản lý theo quy trình rõ ràng.

Tranh cãi

Dù được chính phủ Singapore bảo vệ như một công cụ răn đe hiệu quả, hình phạt đánh roi vẫn gây tranh luận mạnh mẽ trong xã hội và giới lập pháp tại quốc gia này.

Nhiều nghị sĩ đặt câu hỏi về khả năng giảm tái phạm của biện pháp này, cũng như tác động lâu dài đối với sức khỏe tâm thần học sinh. Một số ý kiến bày tỏ lo ngại về việc liệu các trường học có đủ cơ chế bảo vệ học sinh dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt hoặc gặp vấn đề tâm lý hay không.

Một chủ đề khác gây chú ý là việc chỉ học sinh nam mới bị phạt đòn roi. Trả lời chất vấn tại Quốc hội, ông Desmond Lee cho biết quy định này phù hợp với khuôn khổ pháp lý hiện hành của Singapore bởi phụ nữ không bị áp dụng hình phạt đánh roi theo Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều đó không đồng nghĩa học sinh nữ được xử lý nhẹ hơn.

Theo ông Lee, học sinh nữ vi phạm vẫn có thể bị lưu ban, đình chỉ học hoặc điều chỉnh điểm hạnh kiểm tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi. Các biện pháp này được thiết kế nhằm bảo đảm tính tương xứng trong kỷ luật học đường.

Song song với các biện pháp xử phạt, Singapore cũng tăng cường cơ chế hỗ trợ và giám sát học sinh. Từ năm 2027, toàn bộ trường học tại nước này sẽ triển khai nền tảng báo cáo trực tuyến dành cho học sinh và phụ huynh nhằm tiếp nhận phản ánh về bắt nạt học đường. Các trường được yêu cầu duy trì liên lạc kịp thời với gia đình trong quá trình xác minh và xử lý vụ việc.

Chính phủ Singapore cũng đặc biệt chú ý đến các hình thức bắt nạt trên môi trường số. Tại phiên họp Quốc hội, các nghị sĩ nêu lo ngại về tình trạng phát tán hình ảnh khiêu dâm giả mạo bằng AI và các hành vi quấy rối trực tuyến nhằm vào học sinh. Bộ Giáo dục Singapore cho biết sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn Trực tuyến để hỗ trợ gỡ bỏ nội dung vi phạm và bảo vệ nạn nhân.

Dù còn nhiều tranh cãi, Singapore hiện vẫn là một trong số ít quốc gia phát triển duy trì hình thức phạt roi trong trường học. Chính phủ nước này cho rằng điều quan trọng không nằm ở mức độ nghiêm khắc của hình phạt mà ở việc kết hợp giữa kỷ luật, giáo dục và phục hồi hành vi.

“Dù kỷ luật bằng hình thức nào, chúng tôi vẫn phải lấy giáo dục làm mục tiêu cốt lõi”, Bộ trưởng Desmond Lee nói trước Quốc hội Singapore.