20 học sinh đầu tiên trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM

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Học phí Đại học Y Dược TP.HCM năm 2026-2027 dự kiến khoảng 30-90 triệu đồng.
Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng được Đại học Y Dược TP.HCM công bố chiều 29/6. Số thí sinh tăng 6 em so với năm trước.
Tất cả thí sinh đều sinh năm 2008. Trong số 20 thí sinh, ba em đủ điều kiện trúng tuyển ngành Y khoa là Vũ Hồng Anh (Đồng Nai), Phạm Ngọc Hà (Hải Phòng) và Hoàng An Huy (Hà Nội).
16 em trúng tuyển ngành Dược học. Thí sinh duy nhất đủ điều kiện trúng tuyển ngành Công nghệ dược phẩm là Trần Minh Khoa (Kon Tum).
Xét về tỉnh, thành, TP.HCM là địa phương có nhiều học sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhất với 9 em. Tiếp đến là Đồng Nai, Hải Phòng, Hà Nội, Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Kon Tum, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đồng Tháp, mỗi địa phương có 1 thí sinh.
Danh sách 20 thí sinh trúng tuyển thẳng Đại học Y Dược TP.HCM năm 2026 cụ thể như sau:
|STT
|Họ và tên
|Tốt nghiệp tỉnh/thành
|Tên ngành xét tuyển
|1
|Lại Việt Hoàng Thế Anh
|TP. HCM
|Hóa dược
|2
|Vũ Hồng Anh
|Đồng Nai
|Y khoa
|3
|Vũ Quang Anh
|TP. Hồ Chí Minh
|Dược học
|4
|Trần Quang Đông
|Gia Lai
|Dược học
|5
|Trần Vũ Dũng
|Khánh Hòa
|Dược học
|6
|Nguyễn Ngọc Thanh Hà
|TP.HCM
|Dược học
|7
|Phạm Ngọc Hà
|Hải Phòng
|Y khoa
|8
|Lê Nguyễn Hiếu
|Hà TĨnh
|Dược học
|9
|Hoàng An Huy
|Hà Nội
|Y khoa
|10
|Trần Gia Huy
|TP.HCM
|Dược học
|11
|Trần Minh Khoa
|Kon Tum
|Công nghệ dược phẩm
|12
|Nguyễn Khải Minh
|Cà Mau
|Dược học
|13
|Trần Lê Thành Nam
|TP.HCM
|Dược học
|14
|Nguyễn Thiện Nhân
|Đà Nẵng
|Dược học
|15
|Nguyễn Quốc Phong
|Quảng Ngãi
|Dược học
|16
|Chu Kiến Quốc
|TP.HCM
|Dược học
|17
|Nguyễn Bảo Ngọc Tâm
|TP.HCM
|Dược học
|18
|Lê Viết Việt Thái
|TP.HCM
|Dược học
|19
|Văng Thị Phương Thùy
|Đồng Tháp
|Dược học
|20
|Lương Tuệ Triết
|TP.HCM
|Dược học
Theo quy định, nhà trường tuyển thẳng đối với các thí sinh là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh.
Danh sách trên là các trường hợp đủ điều kiện trúng tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Theo thông báo của Đại học Y dược TP.HCM, để được xét trúng tuyển chính thức, các học sinh trên phải đăng ký xét tuyển đúng nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.
Năm 2026, Đại học Y Dược TP.HCM tuyển 2.746 chỉ tiêu, tăng khoảng 200 so với năm trước. Trong đó, gần 2.700 thí sinh sẽ được tuyển thông qua kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phần còn lại thuộc diện tuyển thẳng và dự bị đại học.
Điểm xét tuyển được Đại học Y Dược TP.HCM xác định theo tổng điểm 3 môn trong tổ hợp (thang điểm 30), cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng và điểm khuyến khích (nếu có). Với các ngành có tổ hợp xét tuyển chứa môn Tiếng Anh, thí sinh bắt buộc phải dự thi môn này, không được quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ.
Học phí Đại học Y Dược TP.HCM năm 2026-2027 dự kiến khoảng 30-90 triệu đồng, cao nhất là ngành Răng Hàm Mặt.
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