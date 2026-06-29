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Giáo dục

20 học sinh đầu tiên trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM

  • Thứ hai, 29/6/2026 16:45 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Đại học Y Dược TP.HCM vừa công bố danh sách 20 thí sinh đầu tiên đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng năm 2026.

Y Duoc TP.HCM anh 1

Học phí Đại học Y Dược TP.HCM năm 2026-2027 dự kiến khoảng 30-90 triệu đồng.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng được Đại học Y Dược TP.HCM công bố chiều 29/6. Số thí sinh tăng 6 em so với năm trước.

Tất cả thí sinh đều sinh năm 2008. Trong số 20 thí sinh, ba em đủ điều kiện trúng tuyển ngành Y khoa là Vũ Hồng Anh (Đồng Nai), Phạm Ngọc Hà (Hải Phòng) và Hoàng An Huy (Hà Nội).

16 em trúng tuyển ngành Dược học. Thí sinh duy nhất đủ điều kiện trúng tuyển ngành Công nghệ dược phẩm là Trần Minh Khoa (Kon Tum).

Xét về tỉnh, thành, TP.HCM là địa phương có nhiều học sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhất với 9 em. Tiếp đến là Đồng Nai, Hải Phòng, Hà Nội, Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Kon Tum, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đồng Tháp, mỗi địa phương có 1 thí sinh.

Danh sách 20 thí sinh trúng tuyển thẳng Đại học Y Dược TP.HCM năm 2026 cụ thể như sau:

STTHọ và tênTốt nghiệp tỉnh/thànhTên ngành xét tuyển
1 Lại Việt Hoàng Thế AnhTP. HCMHóa dược
2 Vũ Hồng AnhĐồng NaiY khoa
3 Vũ Quang AnhTP. Hồ Chí MinhDược học
4 Trần Quang ĐôngGia LaiDược học
5 Trần Vũ DũngKhánh HòaDược học
6 Nguyễn Ngọc Thanh HàTP.HCMDược học
7 Phạm Ngọc HàHải PhòngY khoa
8 Lê Nguyễn HiếuHà TĨnhDược học
9 Hoàng An HuyHà NộiY khoa
10 Trần Gia HuyTP.HCMDược học
11 Trần Minh KhoaKon TumCông nghệ dược phẩm
12 Nguyễn Khải MinhCà MauDược học
13 Trần Lê Thành NamTP.HCMDược học
14 Nguyễn Thiện NhânĐà NẵngDược học
15 Nguyễn Quốc PhongQuảng NgãiDược học
16 Chu Kiến QuốcTP.HCMDược học
17 Nguyễn Bảo Ngọc TâmTP.HCMDược học
18 Lê Viết Việt TháiTP.HCMDược học
19 Văng Thị Phương ThùyĐồng ThápDược học
20 Lương Tuệ TriếtTP.HCMDược học

Theo quy định, nhà trường tuyển thẳng đối với các thí sinh là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh.

Danh sách trên là các trường hợp đủ điều kiện trúng tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Theo thông báo của Đại học Y dược TP.HCM, để được xét trúng tuyển chính thức, các học sinh trên phải đăng ký xét tuyển đúng nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Năm 2026, Đại học Y Dược TP.HCM tuyển 2.746 chỉ tiêu, tăng khoảng 200 so với năm trước. Trong đó, gần 2.700 thí sinh sẽ được tuyển thông qua kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phần còn lại thuộc diện tuyển thẳng và dự bị đại học.

Điểm xét tuyển được Đại học Y Dược TP.HCM xác định theo tổng điểm 3 môn trong tổ hợp (thang điểm 30), cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng và điểm khuyến khích (nếu có). Với các ngành có tổ hợp xét tuyển chứa môn Tiếng Anh, thí sinh bắt buộc phải dự thi môn này, không được quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ.

Học phí Đại học Y Dược TP.HCM năm 2026-2027 dự kiến khoảng 30-90 triệu đồng, cao nhất là ngành Răng Hàm Mặt.

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