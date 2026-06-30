Người duy nhất trong 7,2 triệu thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Toán

Tại kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc, Xu Ke xuất sắc giành 150/150 điểm môn Toán, dẫn đầu 7,2 triệu sĩ tử cùng thi đề số 1.

Xu Ke đạt điểm tuyệt đối môn Toán, đã trúng tuyển sớm vào Đại học Thanh Hoa. Ảnh: Sina News.

Ngày 25/6, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) chính thức công bố điểm thi gaokao. Tờ Qianjiang Evening News đưa tin thí sinh Xu Ke đến từ trường Trung học Chí Lâm (thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang) đã xuất sắc giành 150/150 điểm môn Toán ở đề thi quốc gia số 1 (đề thi mới).

Đáng chú ý, đây là điểm tuyệt đối duy nhất được ghi nhận trong tổng số hơn 7,2 triệu sĩ tử cùng thi đề số 1 trên phạm vi toàn quốc.

Môn Toán của đề số 1 năm nay được đánh giá là đã nâng độ khó lên đáng kể. Ngay sau khi môn thi khép lại, từ khóa "Môn Toán đề 1 đưa thí sinh thẳng tiến trường cao đẳng" (ám chỉ đề quá khó khiến học sinh chỉ đủ điểm học cao đẳng - PV) lập tức bùng nổ và lên top tìm kiếm thịnh hành.

Phần lớn thí sinh đều có chung nhận định phần thi trắc nghiệm ở mức vừa phải, nhưng phần thi tự luận có tính phân hóa cao, đặc biệt câu cuối về hàm số định nghĩa mới khiến nhiều thí sinh mất điểm.

Đại diện đơn vị ra đề xác nhận mục tiêu của đề thi lần này là "chống đoán đề, chống học tủ". Giới chuyên môn nhận định bất kỳ thí sinh nào chạm đến mức 135 điểm ở đề thi này đều thuộc nhóm có năng lực giải Toán xuất sắc.

Điểm tuyệt đối của Xu Ke phản ánh năng lực toán học xuất sắc, đồng thời thể hiện tâm lý thi đấu vững vàng của nam sinh.

Thầy Wu Min, Bí thư Chi bộ trường Trung học Chí Lâm, nhớ lại ngày công bố điểm, khi đang xử lý công việc tại văn phòng, một học sinh lao vào và reo lên: "Xu Ke đạt điểm tuyệt đối môn Toán rồi!".

Thầy lập tức dừng mọi việc để gọi điện xác minh với phụ huynh. "Cả thầy cô lẫn gia đình đều ăn mừng náo nhiệt, còn riêng Xu Ke lại rất điềm tĩnh", thầy giáo chia sẻ.

Xu Ke cho biết em nhận tin vui từ bố và tâm trạng lúc đó khá bình thường. "Sau khi rời phòng thi, em đã tự chấm điểm và biết mình làm bài tốt. Việc có cơ hội đạt điểm tuyệt đối nằm trong dự tính nên em không quá bất ngờ", nam sinh chia sẻ.

Xu Ke bắt đầu yêu thích môn Toán từ thời tiểu học. Sau khi vào trường Chí Lâm, em tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Toán và bắt đầu được đào tạo chuyên sâu.

Trước đó, vào đầu năm nay, Xu Ke vượt qua kỳ tuyển chọn vào lớp tinh hoa Toán học Khâu Thành Đồng của Đại học Thanh Hoa. Nam sinh cũng từng đoạt giải nhất tỉnh Chiết Giang ở kỳ thi Olympic Toán trung học toàn quốc; giành huy chương vàng Olympic Toán học Trung Quốc (CMO).

CMO là vòng chung kết quốc gia dành cho những học sinh xuất sắc nhất, là căn cứ tuyển chọn đội tuyển tham dự Olympic Toán học quốc tế (IMO).

Nam sinh chia sẻ bí quyết học tập của mình là không gây áp lực cho bản thân bằng những mục tiêu cụ thể như thứ hạng hay điểm số. Thay vào đó, Xu Ke duy trì thói quen học toán và tích lũy kiến thức đều đặn mỗi ngày.

Về phương pháp học tập, Xu Ke chia sẻ ba kinh nghiệm cốt lõi. Thứ nhất là phải xác định được lĩnh vực bản thân thực sự yêu thích để có động lực theo đuổi lâu dài.

Thứ hai là đặc biệt chú trọng kiến thức nền tảng; bởi các bài toán phức tạp thực chất là sự mở rộng và kết hợp từ những yếu tố cơ bản, khi gốc rễ vững chắc thì gặp dạng đề mới sẽ không bị lúng túng.

Cuối cùng là duy trì tâm lý ổn định trong phòng thi để không bị cảm xúc chi phối, đảm bảo làm đúng và ăn điểm trọn vẹn ở những câu trong khả năng.