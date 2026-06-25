Loài cá mới phát hiện được đặt tên theo Jennie BLACKPINK

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa phát hiện một loài cá bống ong mới. Sinh vật này được đặt theo tên của Jennie Ruby Jane, thành viên nhóm nhạc K-pop BLACKPINK.

Jennie Ruby Jane, thành viên nhóm nhạc K-pop BLACKPINK. Ảnh: Instagram/jennierubyjane.

Theo hãng thông tấn Qazinform, loài cá siêu nhỏ này lần đầu được tìm thấy tại các vùng ngập nước nông thuộc đảo Hoành Cầm, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), khi chúng đang bơi sát đáy trong các khu rừng ngập mặn thuộc cửa sông Châu Giang.

Ban đầu, Jiangyan Tian - học viên cao học tại Đại học Tôn Trung Sơn, đồng thời là tác giả chính của nghiên cứu - ngỡ đây chỉ là những con cá con. Tuy nhiên, hoa văn khác lạ trên cơ thể chúng đã khiến các chuyên gia chú ý.

Sau khi đưa mẫu vật về phòng thí nghiệm để tiến hành xét nghiệm di truyền và phân tích hình thái chuyên sâu, nhóm nghiên cứu xác nhận đây là một loài sinh vật hoàn toàn mới, chưa từng được giới khoa học biết đến.

Phát hiện này gây bất ngờ lớn, bởi hệ động vật cá tại khu vực này vốn được đánh giá là đã được khảo sát và ghi chép rất kỹ lưỡng. Đây cũng là lần đầu tiên một thành viên thuộc chi Brachygobius được ghi nhận tại Trung Quốc, mở rộng phạm vi phân bố của chi này sang các vùng đất ngập nước thuộc rừng ngập mặn cận nhiệt đới.

Trên tạp chí khoa học chuyên ngành Zoosystematics and Evolution, loài mới này được mô tả và định danh là Brachygobius Jennie. Tác giả Jiangyan cho biết việc nghe các ca khúc của Jennie đã truyền cảm hứng cho cô trong quá trình học tập. Do đó, cô đặt tên loài cá theo tên nữ ca sĩ để ghi nhận “ảnh hưởng tích cực” mà Jennie mang lại cho công việc nghiên cứu của mình.

Loài cá bống ong mới được phát hiện được đặt tên theo Jennie. Ảnh: Jiangyan Tian, ​​Jianyong Wu, Chunliu Lan, Sébastien Lavoué và Jianrong Huang (2026).

Với chiều dài chưa đầy 9 mm - ngắn hơn móng tay người, Brachygobius Jennie là thành viên nhỏ nhất từng được biết đến trong chi của mình. Các nhà khoa học nhận định đây có thể là loài cá nhỏ nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc, đồng thời lọt nhóm những loài cá tí hon nhất thế giới.

Dù sở hữu kích thước siêu nhỏ, loài cá này vẫn có ngoại hình rất đặc trưng với 4 vạch hẹp phía sau đầu, trong đó vạch thứ hai có hình chữ V ngược kéo dài xuống giữa bụng.

Hệ hoa văn độc đáo này cùng các bằng chứng di truyền là cơ sở để phân biệt chúng với tất cả loài cá bống ong khác. Để vinh danh nữ thần tượng nhóm BLACKPINK, loài cá này được gọi bằng cái tên thông thường là "Cá bống ong của Jennie" (Jennie’s Bumblebee Goby).

Không dừng lại ở cái tên lấy cảm hứng từ người nổi tiếng, loài cá tí hon này còn hứa hẹn trở thành mô hình nghiên cứu quan trọng về hiện tượng thu nhỏ kích thước cực hạn ở động vật có xương sống. Nghiên cứu sâu về chúng sẽ giúp làm rõ việc cắt giảm kích thước cơ thể ảnh hưởng như thế nào đến cấu trúc giải phẫu, sinh lý học và quá trình tiến hóa.

Trước Jennie, một thành viên khác của BLACKPINK cũng trở thành nguồn cảm hứng cho giới khoa học. Năm 2023, các nhà khoa học Thái Lan từng lấy tên của Lisa - thành viên người Thái trong nhóm - để đặt cho một loài hoa quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.