Có gì tại hệ thống lab 30 triệu USD của ĐH Khoa học & Công nghệ Hà Nội

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Với các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, thực hành là một phần không thể tách rời của quá trình học tập. Do đó, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) chú trọng đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, trung tâm nghiên cứu hiện đại, xem đây là một trong những nền tảng để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
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Tại Phòng thí nghiệm Kính hiển vi điện tử quét, nhà trường đang sở hữu hệ thống kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM) hiện đại - thiết bị rất ít trường đại học tại Việt Nam được trang bị. Thiết bị này cho phép quan sát bề mặt mẫu với cấu trúc siêu nhỏ ở kích thước chỉ vài chục nanomet. Bên cạnh đó, hệ thống còn được tích hợp đầu thu phổ tán xạ năng lượng tia X (EDS), giúp phân tích chi tiết thành phần nguyên tố hóa học.
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Thiết bị này có tính ứng dụng rộng rãi, phục vụ cho hầu hết ngành học tại trường, từ khoa học vật liệu, hóa học, sinh học cho đến kỹ thuật hàng không vũ trụ. Sau khi nắm vững lý thuyết, sinh viên từ năm thứ ba bắt đầu tiếp cận thiết bị này. Các em sẽ được theo dõi giảng viên thao tác, tập làm quen với cách chuẩn bị mẫu, đo đạc và phân tích dữ liệu. Đối với những sinh viên nghiên cứu sâu, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên, các em có thể tự đưa mẫu vào máy để vận hành.
Trong khi đó, phòng thí nghiệm Hàng không của USTH được đầu tư 1,1 triệu USD (tương đương gần 29 tỷ đồng), với các máy móc và thiết bị theo chuẩn các trường đào tạo hàng không quốc tế. Nhật Minh (sinh viên năm 2 ngành Kỹ thuật hàng không) cho biết em bắt đầu lên phòng thí nghiệm này ngay từ năm nhất. Tại đây, em được tiếp cận các kiến thức nền tảng về động cơ, khí động lực học, vật liệu và hệ thống điện tử hàng không…
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USTH là một trong số ít trường đại học tại Việt Nam đào tạo ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh, theo ba hướng Vật lý thiên văn, Viễn thám và Mô hình hóa trái đất, Công nghệ Vệ tinh. Tại phòng thí nghiệm thực hành của Khoa Khoa học Vũ trụ và Trái đất, sinh viên, học viên được tham gia các đề tài nghiên cứu về quan trắc trái đất, thiết kế vệ tinh nhân tạo và thiết bị quan sát thiên văn với các giảng viên và nhà khoa học.
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Các em trực tiếp thực hành, triển khai thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại như máy đo phổ độ phân giải cao, máy bay không người lái mang máy ảnh siêu phổ, đa phổ, máy quét laser, máy đo tốc độ ánh sáng, mô hình động vệ tinh nhân tạo, mô phỏng và điều khiển các mô hình vệ tinh, thực hành đo đạc, quan trắc các vì sao…
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Hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng kết nối khối phổ QTOF cũng là một trong những thiết bị phân tích cao cấp tại USTH, phục vụ đắc lực cho các nghiên cứu chuyên sâu về khoa học sự sống, y dược, môi trường… Với khả năng phân tích, định danh và định lượng chính xác các hợp chất phức tạp chỉ trong một lần chạy mẫu, thiết bị cho phép phát hiện các chất cần kiểm soát, độc tố, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh hay các hợp chất chưa biết với độ chính xác cao, đồng thời hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu và kiểm nghiệm chuyên sâu.
Trong khi đó, học tập tại phòng thiết bị Quang học - quang phổ, sinh viên được tiếp cận hệ thống máy quang phổ Raman hiện đại, có khả năng phân tích cấu trúc và thành phần phân tử của vật liệu dựa trên sự tương tác giữa ánh sáng laser và vật chất. Để đảm bảo độ chính xác của phép đo và hạn chế nhiễu quang học từ môi trường, phòng quang phổ Raman được duy trì trong điều kiện ánh sáng thấp khi vận hành thiết bị. Điều này giúp hệ thống thu nhận chính xác các tín hiệu tán xạ rất yếu từ mẫu nghiên cứu.
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USTH là trường đại học công lập, được thành lập năm 2009 trong khuôn khổ Hiệp định liên Chính phủ giữa hai nước Việt Nam và Pháp. Năm 2023, trường đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu HCERES. Hiện nay, trường đào tạo 17 ngành học về khoa học và công nghệ.
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Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Nguyễn Hải Đăng, Phó hiệu trưởng USTH, cho biết nhà trường có hai nhóm phòng thí nghiệm thực hành và phòng thí nghiệm nghiên cứu, với tổng mức đầu tư 30 triệu USD (khoảng 790 tỷ đồng) thông qua nguồn vốn ADB. Riêng nhóm phòng thí nghiệm thực hành, USTH đã đầu tư hệ thống 42 phòng, phân bố đều cho các khoa, với kinh phí khoảng 485 tỷ đồng.
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Nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật có các phòng thí nghiệm như công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật ôtô, các phòng thí nghiệm về điện, tự động hóa. Nhóm ngành công nghệ thông tin chủ yếu là các phòng máy tính cấu hình cao. Các nhóm ngành về khoa học sự sống có phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học, dược, công nghệ thực phẩm…
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Đa số chương trình tại USTH được đào tạo trong 3 năm, với thời lượng thực hành chiếm tới 40%. Theo ông Đăng, USTH có lợi thế lớn khi nhận được sự phối hợp đầu tư từ các chuyên gia và đối tác Pháp. Nhờ đó, hệ thống phòng thí nghiệm đồng bộ và hiện đại. Việc sớm tiếp cận với hệ thống máy móc thế hệ mới, tương đồng với môi trường doanh nghiệp và có tính kết nối cao giữa các công đoạn giúp sinh viên nắm bắt nhanh các công nghệ mới, từ đó thích ứng nhanh với môi trường làm việc thực tế sau khi ra trường.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.