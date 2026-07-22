Nữ sinh Ngoại thương tốt nghiệp sớm loại xuất sắc, có bài báo quốc tế

Không chỉ duy trì thành tích học tập ấn tượng và tốt nghiệp sớm loại xuất sắc sau hơn 3 năm đại học, nữ sinh Phạm Thị Thu Huệ còn ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng nghiên cứu khoa học, một bài báo quốc tế thuộc nhóm Q1 và định hướng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực phân tích dữ liệu.

Sinh năm 2004 tại Quảng Ninh, Phạm Thị Thu Huệ là cựu học sinh trường THPT Hoàng Quốc Việt. Năm 2022, Huệ trúng tuyển ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương - ngôi trường em đặt mục tiêu theo đuổi từ những năm học THCS. Trong suy nghĩ của Huệ, Ngoại thương là môi trường quy tụ những sinh viên năng động, bản lĩnh và luôn nỗ lực phát triển bản thân. Chính hình dung đó trở thành động lực để em kiên trì theo đuổi mục tiêu nhiều năm liền.

Huệ cho biết gia đình luôn tạo điều kiện để em tự lựa chọn con đường học tập, không đặt nặng thành tích. Vì vậy, áp lực lớn nhất lại đến từ chính bản thân khi luôn muốn tận dụng tốt những cơ hội mình có. Khoảng thời gian đáng nhớ nhất là tháng cuối trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học.

Do đặt mục tiêu vào ngành có điểm chuẩn cao của Đại học Ngoại thương, Huệ dành gần như toàn bộ thời gian cho việc ôn tập. “Áp lực lớn nhất không phải lượng kiến thức mà là cảm giác mình chưa đủ tốt, chỉ cần lơ là một chút sẽ đánh mất mục tiêu đã theo đuổi nhiều năm”, Huệ chia sẻ. Nhìn lại, nữ sinh cho rằng chính giai đoạn đó giúp bản thân rèn được sự tập trung, tính kỷ luật và khả năng kiên trì trước áp lực.

Tại trường Đại học Ngoại thương, Huệ liên tục duy trì kết quả học tập mức xuất sắc với GPA 3.85/4.0, đồng thời nhận học bổng khuyến khích học tập loại giỏi và xuất sắc trong 3 học kỳ. Bên cạnh việc học, nghiên cứu khoa học là lĩnh vực Huệ dành nhiều thời gian và tâm huyết nhất. Theo em, việc tìm hiểu bản chất của một vấn đề và lý giải bằng góc nhìn của mình luôn mang lại nhiều hứng thú hơn việc chỉ tiếp nhận kiến thức có sẵn.

Trong quá trình học tập, Huệ đoạt giải nhì cấp bộ cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học; hai giải nhất cấp trường; giải nhì cấp khoa; giải khuyến khích cấp viện. Đáng chú ý, nữ sinh còn là đồng tác giả một bài báo quốc tế thuộc danh mục Q1 Scopus, ISI-SSCI, ABS 2 và ABDC hạng A, cùng hai bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Huệ cho biết bản thân không có bí quyết đặc biệt nhưng luôn cố gắng hiểu sâu vấn đề thay vì học thuộc. Nữ sinh thường đặt câu hỏi “vì sao” khi tiếp cận một kiến thức mới, từ đó kết nối các nội dung để nắm được logic phía sau. Bên cạnh đó, Huệ luôn xác định rõ mục tiêu, chia nhỏ công việc theo từng giai đoạn và duy trì sự đều đặn thay vì học dồn. Theo em, sự bền bỉ trong thời gian dài quan trọng hơn những khoảng thời gian cố gắng ngắn hạn.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Huệ là hành trình cùng nhóm nghiên cứu tham dự vòng chung khảo cấp Bộ cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học tại Nha Trang. Trước đó, cả nhóm trải qua nhiều tuần liên tục chỉnh sửa đề tài, đọc tài liệu và hoàn thiện báo cáo, có những ngày làm việc đến 5-6h sáng. Sau quãng thời gian áp lực, chuyến đi dự thi trở thành dịp để các thành viên cùng chia sẻ niềm vui và lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Điều Huệ nhớ nhất không phải giải thưởng đạt được mà là những người đồng hành đã cùng vượt qua một chặng đường nhiều thử thách.

Theo nhận xét của bạn bè và những người từng làm việc cùng, Huệ là người hòa đồng, có trách nhiệm, chủ động kết nối các thành viên và duy trì tiến độ công việc trong nhóm. Sau khi tốt nghiệp, Phạm Thị Thu Huệ hiện làm việc ở vị trí phân tích dữ liệu (Data Analyst) tại chi nhánh một hãng ôtô ở Thành Công, Hà Nội.

Trong thời gian tới, em đặt mục tiêu tiếp tục phát triển chuyên môn về phân tích dữ liệu, đặc biệt với các bài toán liên quan đến vận hành và tối ưu doanh nghiệp. Song song với công việc, Huệ đang hoàn thiện các chứng chỉ ngoại ngữ để chuẩn bị cho kế hoạch du học trong tương lai. Về lâu dài, nữ sinh mong muốn theo đuổi lĩnh vực phân tích dữ liệu trong chuỗi cung ứng (Supply Chain), tập trung vào các bài toán như tối ưu tồn kho, dự báo nhu cầu và nâng cao hiệu quả vận hành. Huệ cho rằng dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và tạo ra tác động tích cực cho con người.

Gửi lời nhắn tới các học sinh, sinh viên đang theo đuổi mục tiêu học tập tại Đại học Ngoại thương, Huệ chia sẻ câu nói mà em luôn tâm đắc: “What you think, you become” (Bạn nghĩ gì, bạn sẽ trở thành điều đó). Theo nữ sinh, điều quan trọng không phải là giỏi hơn người khác mà là mỗi ngày đều tiến bộ hơn chính mình. Chỉ cần giữ tinh thần học hỏi và không ngại bắt đầu, mỗi người đều có thể tìm được con đường để tỏa sáng theo cách riêng.

Khoảng cách lớn nhất giữa người với người chính là sự hiểu biết về thế giới. Rất ít người có nhận thức sâu sắc và đúng đắn về bản chất để tìm ra hướng thay đổi đúng đắn. Vì con người chính là nhân tố quan trọng nhất để thay đổi thế giới, nên nếu bạn hiểu sai về mình, định hướng sai con đường mình đi thì thế giới sẽ thay đổi theo hướng bạn không mong muốn.

Lý giải sâu hơn về điều này, tác giả Thuỷ Mộc Nhiên trong Từ Thành Nhân Đến Thành Công đã thể hiện quan điểm cụ thể rằng: Để thay đổi thế giới, chúng ta phải biết cách khai thác tiềm năng trong mình, nhìn sâu vào lòng người, tìm hiểu bản chất, tính cách của họ. Suy cho cùng, mọi vấn đề trên đời đều là vấn đề của con người, bao gồm tính cách, sự tu dưỡng và khuôn mẫu.