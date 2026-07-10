Sự thật vụ 2 thí sinh bị tố gian lận thi tốt nghiệp tại Phú Thọ

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết công an đã làm việc với đối tượng tung tin "2 thí sinh chép bài, thi thử 4 - 5, thi thật 9 điểm". Sở khẳng định thông tin này không có thật.

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ khẳng định không có tiêu cực tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 như thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết tỉnh đã hoàn thành và có báo cáo Bộ GD&ĐT về việc rà soát kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước đó, một tài khoản trên mạng xã hội Threads cho rằng có dấu hiệu tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Phú Thọ, kèm dữ liệu về điểm thi của 2 thí sinh được cho là ở trường THPT Cao Phong. Cụ thể, dữ liệu do tài khoản này đăng tải cho thấy điểm thi thử của 2 thí sinh khoảng 3,6-6,5, nhưng điểm thi chính thức cao hơn nhiều.

Trong đó, môn Toán cả hai được 9 điểm, môn Vật lý lần lượt 9,5 và 8,25 điểm, môn Hóa học lần lượt 7,5 và 9,5 điểm, môn Ngữ văn lần lượt 4,75 và 4 điểm.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ bác bỏ thông tin trên, cho biết công an làm việc với đối tượng tung tin thất thiệt.

"Sở đã kiểm tra và xác định thông tin này không có thật. Nhà trường đã báo cáo và công an đã vào cuộc, làm việc với người đăng tin này", Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết.

Chiều 10/7, chủ tài khoản Threads nói trên đã chủ động gỡ bài và đăng bài xin lỗi công khai tới cộng đồng mạng, thầy cô cũng như bạn học. Người này thừa nhận thông tin mình đăng tải là sai sự thật, hoàn toàn do tâm lý chủ quan và phỏng đoán cá nhân.

Cũng tại báo cáo của Sở GD&ĐT Phú Thọ, năm 2026, toàn tỉnh có hơn 47.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Theo thống kê, toàn tỉnh có 492 điểm 10. Trong đó, môn thi có nhiều điểm 10 nhất là môn Lịch sử với 237 em, phân bổ ở hơn 60 điểm thi, trung bình 0,166 điểm 10/phòng thi.

Tiếp đến là môn Toán có 194 thí sinh đạt điểm 10, phân bổ ở hơn 40 điểm thi, trung bình 0,096 điểm 10/phòng thi.

Một số điểm thi có nhiều điểm 10 môn Toán nhất gồm THPT chuyên Hùng Vương (14 điểm 10), THPT chuyên Vĩnh Phúc (12), THPT Yên Lạc (9), THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, THPT Thanh Ba và THPT Lê Xoay (cùng 7).

Số điểm 10 ở các môn thi tốt nghiệp tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Sở GD&ĐT Phú Thọ.

Kết quả rà soát, xác minh cho thấy không có dải số báo danh nào, không có phòng thi nào có nhiều điểm cao bất thường. Phòng thi có nhiều điểm 10 nhất là phòng thi số 00315 tại điểm thi trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, có 6 điểm 10 môn Toán.

"Qua kiểm tra, cả 6 học sinh đạt điểm 10 đều là học sinh các lớp chuyên Toán, chuyên Vật lý, chuyên Tin học. Các em có kết quả học tập tốt, kết quả thi phù hợp với kết quả các đợt khảo sát do sở tổ chức", Sở GD&ĐT Phú Thọ khẳng định và cho biết qua rà soát, phân tích kết quả thi, không phát hiện phòng thi có số lượng điểm cao bất thường.