Vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang: Tỉnh xem xét tổ chức thi lại

Liên quan vụ điểm Toán bất thường, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cho biết sẽ xem xét tổ chức thi lại môn Toán với 328 thí sinh ở hội đồng thi trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Thông tin trên được chia sẻ tại buổi họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra chiều 9/7 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức.

Theo đó, trên cơ sở kết quả rà soát và yêu cầu đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thí sinh, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản báo cáo, trình Bộ GD&ĐT xem xét phương án tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên tỉnh Tuyên Quang.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức họp báo chiều 9/7. Ảnh: Ngọc Bích.

Đã nghe nguyện vọng của phụ huynh, thí sinh

Đề xuất này được đưa ra sau quá trình rà soát toàn diện quy trình và kết quả thi từ phản ánh về dải điểm Toán cao bất thường tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang.

Cụ thể, báo cáo tại họp báo, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết sở đã chỉ đạo toàn bộ 62 điểm thi rà soát lại toàn bộ quy trình, tập trung vào khâu tiếp nhận, bảo quản đề thi, phân công coi thi, mở túi đề, phát đề, thu bài, kiểm đếm, niêm phong bài thi và trích xuất dữ liệu camera giám sát.

Cả tỉnh có hơn 18.200 thí sinh dự thi môn Toán, trong đó có khoảng 17.000 thí sinh đang học lớp 12 và 1.200 thí sinh tự do.

Ông Cảnh thông tin các khâu tổ chức tại các điểm thi cơ bản thực hiện đúng quy chế. Riêng hoạt động coi thi môn Toán tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang được xác định có dấu hiệu bất thường. Cơ quan Công an đã vào cuộc và đang tiếp tục quá trình điều tra làm rõ.

Tại điểm thi này, số lượng thí sinh đạt điểm cao và điểm 10 môn Toán tập trung ở mức bất thường so với mặt bằng chung. Cụ thể, 147 thí sinh đạt điểm tuyệt đối (điểm 10), phân bố tại 13/15 phòng thi.

Sở GD&ĐT đã phối hợp với trường THPT chuyên tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt phụ huynh và học sinh lớp 12 (bao gồm cả thí sinh tự do) dự thi tại điểm thi này để thông tin khách quan, lắng nghe ý kiến và ghi nhận nguyện vọng của các em.

Đảm bảo quyền lợi cho học sinh

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết tỉnh phối hợp với Bộ GD&ĐT nghiên cứu phương án xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho học sinh, nhất là những em không liên quan tới vụ việc. Quan điểm là không để học sinh vô tội bị ảnh hưởng.

Ông Tuấn khẳng định việc xử lý bài thi và kết quả thi sẽ tuân thủ quy chế thi của Bộ GD&ĐT và căn cứ kết luận của cơ quan thẩm quyền. Việc này tỉnh đang phối hợp với bộ để có phương án tối ưu nhất, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh nếu quá trình xác minh kéo dài.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhìn nhận vụ việc lần này là bài học cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Tỉnh sẽ rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, giám sát độc lập, đẩy mạnh nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người tham gia tổ chức thi nhằm không để xảy ra tình trạng này nữa.

Ông Hoàng Minh Cảnh thông tin thêm về kết quả rà soát điểm thi trên toàn tỉnh. Ảnh: Ngọc Bích.

Kết quả rà soát các môn khác

Ngoài môn Toán, theo chỉ đạo từ Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đã phân tích toàn bộ 71.416 lượt bài thi của tất cả môn trên địa bàn tỉnh, đối chiếu điểm thi với điểm học bạ lớp 12, tập trung vào các trường hợp đạt từ 9 điểm trở lên và điểm 10.

Ông Cảnh thông tin kết quả rà soát cho thấy điểm thi trung bình thấp hơn điểm học bạ. Mức chênh lệch nằm trong ngưỡng phù hợp với thực tế đánh giá học tập và độ phân hóa của đề thi. Không phát hiện bất thường, kết quả phản ánh đúng năng lực học sinh.

Riêng các môn khác tại trường THPT chuyên Tuyên Quang, môn Ngữ văn có 11/326 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên (không có điểm 10); chênh lệch trung bình so với học bạ là 0,1 điểm.

Môn Ngoại ngữ có 40/207 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên (có 1 điểm 10); chênh lệch trung bình so với học bạ là 0,31 điểm.

Kết quả hai môn này phù hợp với năng lực học tập, không có dấu hiệu bất thường.

Sở đang tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT, cơ quan Công an kiểm tra hồ sơ, bài thi liên quan để có phương án xử lý cuối cùng, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho các thí sinh làm bài thực chất.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Bích.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tại môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh dự thi và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Tuy nhiên, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) có điểm môn Toán cao vượt trội.

Cụ thể, có tới hơn 140 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau. Các thông tin này được đánh giá là bất thường.

Từ 2/7, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi) để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tại cuộc họp về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp và "hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục".

UBND tỉnh phải tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với Bộ GD&ĐT về phương án xử lý cụ thể, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh.