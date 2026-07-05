Vụ điểm 10 Toán ở Tuyên Quang: Công an giữ khẩn cấp một giáo viên

Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang, bị giữ khẩn cấp để điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Nguyễn Hà Duy sinh năm 1998, là giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tại môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh dự thi và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Tuy nhiên, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) có điểm môn Toán cao vượt trội.

Cụ thể, có tới hơn 140 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau.

Từ 2/7, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đã chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao tập trung, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi.

Hội đồng thi tốt nghiệp tỉnh rút toàn bộ các bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không; đồng thời kiểm tra học bạ của tất cả học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn Toán qua từng năm học.

Công an tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT và Hội đồng thi tiến hành rà soát, xác minh các thông tin, dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi; bố trí lực lượng để làm việc với từng học sinh, từng giám thị coi thi trong các phòng thi Toán, bảo vệ vòng ngoài nơi có nhiều học sinh đạt điểm 10 Toán để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường; xác minh các mối quan hệ giữa các giám thị coi thi và các thí sinh.