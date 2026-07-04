Chủ tịch Tuyên Quang yêu cầu rà soát khu vực có điểm thi cao

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với các điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Bích.

Tối 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã chủ trì làm việc với ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang để nghe kết quả xác minh bước đầu về vụ việc, đồng thời yêu cầu tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ thông tin về kết quả điểm thi môn Toán của các thí sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo những công việc đã thực hiện theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch Phan Huy Ngọc yêu cầu hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với các điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao, việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi.

Ông Ngọc cũng chỉ đạo chủ động nghiên cứu, nắm thông tin và đối chiếu dữ liệu để làm rõ các nội dung được báo chí và dư luận quan tâm; thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, khách quan cho cơ quan báo chí và nhân dân; tránh để phát sinh thông tin sai lệch, suy diễn trái chiều gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác xác minh rõ vụ việc trên quan điểm nghiêm túc, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó.

Ngành giáo dục và trường THPT chuyên Tuyên Quang phối hợp với cơ quan liên quan xác minh thông tin cụ thể, chính xác. Đồng thời, cần tuyên truyền để động viên, ổn định tư tưởng cho học sinh và phụ huynh. Việc điều tra, xác minh cần thực hiện khẩn trương để sớm có kết luận chính thức.

Trước đó, sáng 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đã ký văn bản chỉ đạo các cơ quan, cá nhân liên quan thực hiện rà soát, khẩn trương xác minh thông tin liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tại môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh dự thi và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Tuy nhiên, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) có điểm môn Toán cao vượt trội.

Cụ thể, có tới 147 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Điểm trung bình môn Toán của 328 thí sinh ở nhóm này lên tới hơn 9,5 điểm.

Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau. Điều này được dư luận đánh giá là bất thường, đặt ra nhiều nghi vấn.

Sáng 3/7, trả lời Tri Thức - Znews, Bộ GD&ĐT cho biết đã rà soát và nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT.