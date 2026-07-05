Bộ GD&ĐT: Điểm Toán tại trường chuyên Tuyên Quang là bất thường

Theo Bộ GD&ĐT, kết quả thi môn Toán tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là công tác coi thi.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Ngọc Bích.

Bộ GD&ĐT đưa ra thông tin trên tối 5/7, sau khi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang, rà soát hồ sơ công tác coi thi, chấm thi; kiểm tra quy trình bảo quản bài thi, chấm thi trắc nghiệm; đối chiếu dữ liệu quét bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh; phân tích, đối sánh dữ liệu điểm thi với kết quả học tập của thí sinh; đồng thời yêu cầu các cá nhân liên quan báo cáo, tường trình việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Bước đầu, Tổ công tác của Bộ GD&ĐT chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi.

"Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, Tổ công tác nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi trường THPT chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, làm rõ, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này", theo Bộ GD&ĐT.

Tổ công tác đã phối hợp, cung cấp thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan (nếu có).

Bộ GD&ĐT yêu cầu Ban Chỉ đạo thi tỉnh Tuyên Quang rà soát toàn diện các khâu tổ chức thi, làm rõ những nghi vấn, bất thường, xử lý nghiêm các vi phạm nếu được xác định và thông tin kịp thời tới công luận khi có kết quả xác minh chính thức.

"Quan điểm của Bộ GD&ĐT là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và đúng quy định của pháp luật; bảo đảm tính nghiêm túc, trung thực của kỳ thi, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tại môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh dự thi và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Tuy nhiên, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) có điểm môn Toán cao vượt trội.

Cụ thể, có tới hơn 140 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau.

Ngày 2/7, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh. Tổ công tác gồm đại diện các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng.

Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang) để điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang.