Khởi tố một giáo viên trong vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang

Ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố để điều tra các sai phạm liên quan điểm thi tốt nghiệp tại trường này.

Công an thực thi lệnh giữ người khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy chiều 5/7. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngày 8/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi) để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Duy là giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố sau 3 ngày bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tại môn Toán, tỉnh Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh dự thi và có 154 thí sinh đạt điểm 10. Tuy nhiên, dải số báo danh liên tục từ 080163xx tới 080166xx (328 thí sinh) có điểm môn Toán cao vượt trội.

Cụ thể, có tới hơn 140 em trong số này đạt điểm 10, 24 bài đạt 9,75 điểm và 84 bài đạt 9,5 điểm. Tính từ điểm 9 thì có tới 299 thí sinh. Trong khi đó, 7 điểm 10 còn lại của Tuyên Quang xuất hiện rải rác ở các dải số báo danh rất xa nhau. Các thông tin này được đánh giá là bất thường.

Từ 2/7, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tuyên Quang gửi Thủ tướng Chính phủ, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đã chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Tuyên Quang rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao tập trung, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm và quản lý dữ liệu thi.

Hội đồng thi tốt nghiệp tỉnh rút toàn bộ các bài thi Toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không; đồng thời kiểm tra học bạ của tất cả học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn Toán qua từng năm học.

Công an tỉnh phối hợp với Sở GD&ĐT và Hội đồng thi tiến hành rà soát, xác minh các thông tin, dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi; bố trí lực lượng để làm việc với từng học sinh, từng giám thị coi thi trong các phòng thi Toán, bảo vệ vòng ngoài nơi có nhiều học sinh đạt điểm 10 Toán để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường; xác minh các mối quan hệ giữa các giám thị coi thi và các thí sinh.

Tại cuộc họp về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm về việc mất an toàn của kỳ thi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp và "hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục".

UBND tỉnh phải tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi, trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với Bộ GD&ĐT về phương án xử lý cụ thể, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; hoàn thành trước ngày 9/7.