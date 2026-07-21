Nam sinh hai năm liên tiếp đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán Quốc tế

Không chỉ bảo vệ thành tích 42/42 tại Olympic Toán học Quốc tế (IMO) năm 2026, Deng Leyan còn được chọn đại diện các thí sinh tuyên thệ trong lễ khai mạc trên sân nhà.

Deng Leyan đạt điểm tuyệt đối 2 năm liên tiếp tại Olympic Toán Quốc tế. Ảnh: Baike.

Sau khi đạt 42/42 tại Olympic Toán Quốc tế (IMO) năm 2025, Deng Leyan tiếp tục gây chú ý tại IMO được tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc, khi khép lại kỳ thi với số điểm tuyệt đối.

Không chỉ vậy, Deng Leyan còn được lựa chọn cùng một thí sinh của đội tuyển Thụy Sĩ đại diện toàn thể thí sinh thực hiện nghi thức tuyên thệ trong lễ khai mạc.

Bộc lộ năng khiếu từ nhỏ

Deng Leyan hiện là học sinh trường Trung học Thượng Hải - ngôi trường lâu đời và danh tiếng bậc nhất tại thành phố này. Trước đó, em học tại trường Tiểu học Dân lập Shengda Garden và trường THCS Dân lập Huayu, đều ở Thượng Hải.

Theo thông tin từ nhà trường, Deng bộc lộ niềm yêu thích với toán từ nhỏ. Khi nhiều bạn cùng trang lứa còn gặp khó khăn với khái niệm toán học, em dành nhiều thời gian tìm hiểu quy luật của những con số và các bài toán ngoài chương trình học.

Deng Leyan cùng các giáo viên trường Trung học Thượng Hải. Ảnh: The Paper.

Gia đình phát hiện năng khiếu của Deng từ năm 3 tuổi, khi em có thể nhớ số điện thoại của cha mẹ chỉ sau một lần học.

Nhận ra khả năng của con, cha mẹ Deng quyết định tạo điều kiện để em phát triển. Bên cạnh việc học kiến thức, họ chú trọng hình thành thói quen tự học, tính tự giác, khả năng đối mặt với khó khăn và chủ động tìm tòi.

Sau khi vào học tại trường THCS Dân lập Huayu, Deng được nhà trường xây dựng chương trình học phù hợp với quá trình tham gia các kỳ thi toán. Trong các tiết học của những môn không thuộc nhóm thi chuyển cấp và thời gian tự học, nam sinh được phép học riêng tại thư viện. Thầy cô điều chỉnh một số bài tập thường xuyên để em dành thời gian nghiên cứu toán học.

Tháng 9/2024, Deng Leyan trúng tuyển lớp chuyên năng khiếu Toán, trường THPT Thượng Hải. Cũng trong năm này, khi vẫn còn là học sinh THCS, em giành huy chương đồng ở nội dung Tổ hợp và Xác suất tại vòng chung kết cuộc thi Toán học Toàn cầu Alibaba, trở thành học sinh THCS đầu tiên nhận giải thưởng ở sân chơi này.

Khi nhắc về học trò, thầy Lu, giáo viên đồng thời là huấn luyện viên môn Toán, cho biết Deng Leyan tiếp thu nhanh, yêu thích toán và tính tự giác cao.

Trong các buổi học, khi thầy giao bài có độ khó lớn cho cả lớp, em thường tìm ra lời giải trong thời gian ngắn. Thầy cũng cho biết môi trường học tập tại trường và sự cạnh tranh giữa các học sinh góp phần giúp Deng duy trì động lực học tập.

Bạn học cũ Liu Zifan lại chia sẻ Deng Leyan có khả năng tập trung trong thời gian dài khi học toán. Nam sinh thường nhanh chóng nhận ra hướng giải những bài toán khó. Cách tiếp cận vấn đề của em mang đến nhiều góc nhìn mới cho các bạn trong lớp. Vì vậy, trong trường, Deng được nhiều học sinh gọi với biệt danh "anh Yan".

Giành nhiều giải thưởng lớn nhỏ

Trước khi liên tiếp đạt điểm tuyệt đối tại IMO, Deng Leyan đã có nhiều thành tích ở các kỳ thi toán trong nước.

Cụ thể, năm lớp 8, em giành giải Weiming - giải thưởng cao nhất của Trại hè Toán học và Công nghệ dành cho học sinh trung học do Đại học Bắc Kinh tổ chức, đồng thời đoạt giải nhất tại cuộc thi Toán học toàn quốc Cup Liu Hui.

Năm 2024, Deng Leyan đạt điểm tuyệt đối và xếp hạng nhất tại Olympic Toán học Trung Quốc (CMO) lần thứ 40. Đến năm 2025, em tiếp tục giành huy chương vàng với điểm tuyệt đối tại CMO lần thứ 41.

Deng Leyan giành hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ ở các cuộc thi toán học. Ảnh: Sohu.

Tính đến năm 2025, Deng đã giành hơn 20 giải thưởng ở các cuộc thi toán học, trong đó có giải nhất kỳ thi Toán học THPT Trung Quốc, giải nhất Olympic Toán học Đông Nam Trung Quốc và nhiều năm liên tiếp nhận học bổng dành cho học sinh năng khiếu cùng giải thưởng từ hiệu trưởng trường THCS Huayu.

Chia sẻ về hành trình học tập của bản thân, chủ nhân hai huy chương vàng IMO cho biết quản lý thời gian là yếu tố quan trọng trong quá trình học tập. Em luôn cố gắng tập trung trên lớp, hoàn thành các nhiệm vụ học tập đúng giờ để có thêm quỹ thời gian dành cho toán.

Nam sinh cũng cho rằng tự học là kỹ năng cần thiết. Thay vì phụ thuộc vào các lớp học bên ngoài, em chú trọng nghiên cứu tài liệu, tự tìm lời giải và kết nối các mảng kiến thức với nhau.

Trong bài phát biểu tại trường cũ hồi năm ngoái, Deng kể bản thân không phải lúc nào cũng đạt kết quả cao ở mọi môn học. Em từng đạt 89 điểm môn Tiếng Anh, bằng mức trung bình của lớp, trong khi lớp trưởng đạt 99 điểm.

Ở một kỳ thi Ngữ văn khác, dù đã dành nhiều thời gian ôn tập, em vẫn nhận điểm thấp hơn mức trung bình của lớp, trong khi một bạn học thường ngủ trong giờ lại đứng đầu. Từ những trải nghiệm này, em cho rằng mỗi người có thế mạnh khác nhau và không nên so sánh bản thân với người khác.

"Chúng ta đón nhận điểm mạnh, thành công của mình, cũng như những thiếu sót và thất bại. Đừng so sánh mù quáng, cũng đừng mải mê chạy theo kỳ vọng bên ngoài. Hãy tìm điều mình yêu thích rồi đào sâu vào nó", nam sinh chia sẻ.