Việt Nam giành 6 huy chương tại Olympic Toán Quốc tế 2026

Các học sinh của đội tuyển Việt Nam đoạt 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và một huy chương đồng tại kỳ thi Olympic Toán Quốc tế (IMO) năm 2026.

Các học sinh và giáo viên dẫn đoàn trong lễ xuất quân tham dự IMO 2026. Ảnh: Moet.

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), hai học sinh giành huy chương vàng là Nguyễn Đình Tùng (học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Lê Nhật Nam (học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội). Đình Tùng và Nhật Nam đạt số điểm lần lượt là 36 và 30 điểm.

Ba huy chương bạc thuộc về Phạm Đăng Nguyên (học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) với 28 điểm; Trần Đại Thành Danh (học sinh lớp 12 trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM) với 27 điểm và Nguyễn Hoàng Phương (học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) với 27 điểm.

Huy chương Đồng được trao cho Hà Mạnh Hùng, học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, với 20 điểm.

IMO lần thứ 67 diễn ra từ ngày 10-21/7 tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ 666 thí sinh đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh trải qua hai ngày thi, mỗi ngày làm bài trong 4,5 giờ.

Đề thi năm nay gồm 6 bài toán, trong đó có 2 bài số học, 2 bài tổ hợp, một bài hình học và một bài đại số. Cả hai bài toán về số học của kỳ thi đòi hỏi nhiều về tư duy tổ hợp, cùng với đó là có 3 bài toán về trò chơi.

Đáng chú ý, trong 3 năm gần nhất, mỗi kỳ thi chỉ có duy nhất 1 bài toán về hình học. Điều này thể hiện xu hướng đề thi của những năm gần đây thiên nhiều về tổ hợp.

Đặc biệt, nhiều bài toán được phân loại số học hay đại số cũng có sự pha trộn giữa các nội dung khác nhau, nhất là với nội dung tổ hợp.

Theo quy định của ban tổ chức, khoảng 50% số thí sinh tham dự được trao giải chính thức, tỷ lệ huy chương vàng, bạc và đồng lần lượt là 1:2:3. Ngoài ra, những thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở một bài toán sẽ nhận bằng khen.

Bộ GD&ĐT cho biết đội tuyển Việt Nam năm nay có học sinh đến từ cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Đây cũng là lần thứ hai Nguyễn Đình Tùng góp mặt trong đội tuyển IMO. Sau khi giành huy chương bạc năm 2025, em đã nâng thành tích lên huy chương vàng.

Với tổng số 168 điểm, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 5 trong tổng số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore. So với năm 2025, thành tích của Việt Nam đã có sự cải thiện khi nâng từ hạng 9 lên hạng 5 thế giới.