'Nữ thần trượt tuyết' tốt nghiệp Đại học Stanford

Sau khi gây chú ý tại Thế vận hội Mùa đông 2026, vận động viên trượt tuyết tự do Eileen Gu vừa chính thức tốt nghiệp Đại học Stanford (Mỹ).

Eileen Gu tại Olympic mùa Đông ở Italy, ngày 9/2/2026. Ảnh: Reuters.

Trong những bức hình đăng tải trên Instagram ngày 15/6, Eileen Gu mặc lễ phục, dự lễ tốt nghiệp của Đại học Stanford và chính thức trở thành tân cử nhân của khóa 2026. Vận động viên 22 tuổi viết: "Tôi tư duy nên tôi tồn tại", cùng hashtag "Tôi yêu Stanford" và "Stanford mãi mãi trong tim".

Trên bảng xếp hạng đại học tốt nhất nước Mỹ năm 2026 của U.S. News, Đại học Stanford xếp thứ 4; còn theo bảng xếp hạng đại học thế giới của CWUR, trường này xếp thứ 3.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu toàn diện của Gu. Một tài khoản viết bên dưới bài đăng của cô: “Có điều gì cô ấy không làm được không? Chúc mừng nữ hoàng”.

Không chỉ nổi bật trên các đường trượt tuyết, Gu từ lâu đã được biết đến như một gương mặt xuất sắc trong học tập. Cô sinh năm 2003, tại San Francisco, bang California (Mỹ).

Cha của Gu là người Mỹ còn mẹ là người Trung Quốc di cư đến Mỹ vào đầu những năm 1990 để theo học đại học. Đáng chú ý, cha mẹ của Gu đều là những người có học vấn cao, cha là cựu sinh viên Đại học Harvard còn mẹ là cựu sinh viên Đại học Stanford.

Gu hoàn thành chương trình trung học sớm một năm và đạt 1.580/1.600 điểm trong kỳ thi SAT. Cô được nhận vào Đại học Stanford theo diện tuyển sớm từ cuối năm 2020. Tuy nhiên, cô phải hoãn nhập học để tập trung cho Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.

Tại kỳ thế vận hội này, cô lập dấu mốc lịch sử khi trở thành vận động viên trượt tuyết tự do đầu tiên giành ba huy chương trong cùng một kỳ Olympic, gồm hai huy chương vàng ở các nội dung Big Air và Halfpipe, cùng một huy chương bạc ở nội dung Slopestyle.

Cuối năm 2022, Eileen Gu chính thức bắt đầu việc học đại học. Trong thời gian học tập, cô theo đuổi nhiều lĩnh vực khác nhau, từ Vật lý lượng tử đến các hoạt động ngoại khóa, sau đó lựa chọn Quan hệ quốc tế làm chuyên ngành chính. Năm 2024, Gu cũng tham gia chương trình trao đổi học thuật tại Đại học Oxford (Anh).

Song song với học tập, cô tiếp tục duy trì việc thi đấu và hoạt động thời trang. Gu là gương mặt quen thuộc trên bìa các tạp chí danh tiếng như Vogue, InStyle, Marie Claire và là đại sứ toàn cầu của các "ông lớn" thời trang như Louis Vuitton, Tiffany & Co, cùng các thương hiệu thể thao và xe hơi hạng sang như Red Bull, Porsche.

Đầu năm nay, tại Olympic mùa đông 2026 ở Italy, Gu giành thêm một huy chương vàng và hai huy chương bạc. Với tổng cộng sáu huy chương Olympic, cô hiện là vận động viên trượt tuyết tự do giàu thành tích nhất trong lịch sử Thế vận hội, theo Guinness World Records.

Dù sống trong nhung lụa, lối sống thường nhật của Eileen lại tương đối kỷ luật. Cô duy trì thói quen ngủ 10 giờ mỗi ngày để phục hồi não bộ và cơ thể. Gu cũng không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ việc vừa di chuyển trên máy bay vừa viết luận văn đến những bữa ăn đậm chất truyền thống Trung Hoa.