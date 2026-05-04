Một ngày 'sống ba cuộc đời' của kiện tướng trượt băng 21 tuổi

Hành trình của tôi với trượt băng bắt đầu từ năm 9 tuổi. Trước đó, tôi từng thử nhiều bộ môn nhưng không thực sự gắn bó, cho đến khi mẹ nhắc đến trượt băng nghệ thuật và tôi biết đây là điều mình muốn theo đuổi lâu dài. Với tôi, trượt băng không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nơi tôi được sống trọn vẹn - vừa là vận động viên, vừa là người làm nghệ thuật.