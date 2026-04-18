Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM 7 năm chưa có lối vào

Những vướng mắc về pháp lý và sự chồng chéo trong quản lý địa giới hành chính đang là nguyên nhân chính khiến dự án nút giao thông hoàn chỉnh tại cổng chính Đại học Quốc gia TP.HCM chưa thể hoàn tất, dù nhiều hạng mục đã được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2019. Tình trạng này khiến dự án bị đình trệ gần 6,5 năm, ảnh hưởng đến việc kết nối hạ tầng giao thông tại cửa ngõ phía đông TP.HCM.